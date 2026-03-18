'నేను ఉగ్రవాదిని కాదు- నాది ఇండియానే'- ట్రోల్స్కు ధురంధర్ నటుడి క్లారిటీ
విడుదలకు ముందే సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా నిలిచిన ధురందర్ 2- నటుడు చేసిన ఇన్స్టాగ్రామ్ వీడియోనే కారణం
Published : March 18, 2026 at 5:57 PM IST
Vivek Sinha Latest Instagram Post : ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో రణ్వీర్ సింగ్ హీరోగా నటించిన సినిమా "ధురందర్ 2 ది రివెంజ్". మార్చి 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. మరికొన్ని గంటల్లో (బుధవారం)నే ప్రీమియర్లు పడనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో చిత్రంలో "జహూర్ మిస్త్రీ" పాత్ర పోషించిన నటుడు వివేక్ సిన్హా ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్ కాంట్రవర్సీ అయ్యింది. సినిమా ట్రైలర్లో అతను చెప్పిన డైలాగ్కు వివేక్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో రీల్ చేశారు. దీనిపై నెటిజన్ల నుంచి మిశ్రమ స్పందన వచ్చింది. దీంతో సినిమా ప్రీమియర్కు ముందే ఇది సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా నిలిచింది. అయితే ఈ ట్రోల్స్కు వివేక్ స్వయంగా చెక్ పెట్టారు. తాను చేసిన రీల్ వీడియోపై క్లారిటీ ఇచ్చారు.
నేను టెర్రరిస్ట్ కాదు!
తాను చేసిన ఇన్స్టా రీల్కు మిశ్రమ స్పందన వస్తుండటంతో వివేక్ దాని గురించి స్పష్టత ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో మరొక వీడియోను అప్లోడ్ చేశారు. ఆ వీడియోలో తనపై వచ్చిన విమర్శలకు వివేక్ ఇలా వివరణ ఇచ్చారు. "హాయ్, నా పేరు వివేక్ సిన్హా. నేను ధురందర్ 2 సినిమాలోని ఒక డైలాగ్ను ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్ చేశాను. దానిపై మీ నుంచి ఎన్నో కామెంట్లు వచ్చాయి. అందులో 'నువ్వు ఒక టెర్రరిస్ట్లా కనిపిస్తున్నావు', 'నిన్ను స్క్రీన్లోనే కొట్టాలనిపిస్తోంది', 'నువ్వు మాకు కోపం తెప్పించావు' వంటివి ఉన్నాయి. అయితే మీకు కోపం తెప్పిస్తే క్షమించండి. అయితే నేను టెర్రరిస్ట్ను కాదు. కానీ మీ లోని దేశభక్తి నాకు చాలా నచ్చింది. మీ దేశభక్తికి నేను సలామ్ చేస్తున్నా. ఒక వ్యక్తి ఏకంగా 'పాకిస్థాన్కు వచ్చి మిమ్మల్ని కొడతాను' అని కూడా కామెంట్ రాశారు. కానీ ఒక విషయం స్పష్టం చేయాలనుకుంటున్నా. నాది పాకిస్థాన్ కాదు. నేను ఉత్తరప్రదేశ్లోని బిజ్నోర్ జిల్లా ధాంపుర్కు చెందినవాడిని. ప్రస్తుతం ముంబయిలో నివసిస్తున్నాను" అని అన్నారు.
కామెంట్ సెక్షన్లో విమర్శలు, ప్రశంసలు!
జహూర్ మిస్త్రీ పాత్రలో వివేక్ చేసిన డైలాగ్లు 1999లో జరిగిన ఐసి-814 కాందహార్ హైజాక్ సంఘటనకు సంబంధించనవి. ఆ వీడియోలో ఇలా అన్నారు. "హిందువులు చాలా పిరికివారు. మేము ఇక్కడే ఉంటాము, మీ శక్తినంతా ఉపయోగించి మీకు చేతనైంది చేసుకొండి" అనే డైలాగ్కు రీల్ చేయడంతో ఇది వైరల్ అయింది. దీనిపై కొందరు నెటిజన్లు స్పందిస్తూ ఇది ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహించేలా ఉందన్నారు. మరికొందరు వివేక్ సిన్హా అద్భుతమైన నటనను ప్రశంసించారు. కామెంట్ సెక్షన్ మొత్తం విమర్శలు, ప్రశంసలతో నిండిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో వివేక్ తన వీడియోలో భారతీయుల దేశభక్తిని మెచ్చుకుంటూ, మరో పోస్ట్ పెట్టారు. తనపై వస్తున్న విమర్శలకు వివరణ ఇవ్వడానికి తన నేపథ్యాన్ని అభిమానలతో పంచుకున్నారు.
'నేను ఉత్తరప్రదేశ్లోని బిజ్నోర్ జిల్లా ధాంపూర్కు చెందినవాడిని. ప్రస్తుతం ముంబయిలో నివసిస్తున్నా. నేను భారతీయున్ని, నాకు మీరందరు ఇచ్చిన సపోర్ట్కు ధన్యవాదాలు. జహూర్ మిస్త్రీ పాత్రను మీరు ఇంత ప్రేమించడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ధురందర్ 2 ది రివెంజ్ సినిమాను మీరందరూ కచ్చితంగా చూడాలి' అని వివేక్ తెలిపారు.
జహూర్ మిస్త్రీ పాత్రపై అభిమానులు చూపిన ప్రేమకు ఆయన హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. వివేక్ సిన్హా ఇప్పటికే ధురందర్ 2 సినిమా ట్రైలర్లో అదరగొట్టారని ఆయన అభిమానులు అంటున్నారు. ధురందర్ సీక్వెల్కు ముందు "సిర్ఫ్ ఏక్ బందా కాఫీ హై", "దిల్లీ డార్క్", "మోదీ జీ కి బేటీ" వంటి చిత్రాల్లో ఆయన నటనకు ప్రశంసలు వచ్చాయి. "దిల్లీ క్రైమ్" సిరీస్లో ఆయన తన అద్భుతమైన నటనతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. క్లిష్టమైన పాత్రలను సహజంగా పోషించగల నటుడిగా భారతీయ సినిమా రంగంలో ఆయన గుర్తింపు పొందారు.
గ్రాండ్ ఎంటర్టైనర్గా
ధురందర్ 2 ది రివెంజ్లో అక్షయ్ ఖన్నా, సంజయ్ దత్, ఆర్. మాధవన్, అర్జున్ రాంపాల్, రాకేష్ బేడీ, సారా అర్జున్, గౌరవ్ గెరా, సౌమ్య టాండన్, డానిష్ పాండోర్ లాంటి ప్రముఖులు నటించారు. భారీ యాక్షన్ సీన్స్తో ఈ సీక్వెల్ ఇప్పటికే అన్ని భాషల్లో ప్రీ-బుకింగ్ రికార్డులను బద్దలు కొడుతోంది. 19 మార్చి 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానున్న "ధురందర్ 2: ది రివెంజ్" ప్రేక్షకులకు ఒక గ్రాండ్ ఎంటర్టైనర్గా మారుతుందని అభిమానులు అంటున్నారు.
