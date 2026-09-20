ఆస్కార్ రేసులో ఇళయరాజా - ఇండియన్ మూవీ నుంచి కాదు
ఇళయరాజా సంగీతం అందించిన సినిమా ఆస్కార్ రేసులో - అది ఏ సినిమానో తెలుసా?
Published : September 20, 2026 at 2:17 PM IST
Anthony Oscar 2027 : ఇళయరాజా పేరు ఈసారి ఆస్కార్ సీజన్లో మరోసారి వినిపిస్తోంది. ఆయన సంగీతం అందించిన మరాఠీ చిత్రం 'గోంధల్' ఇప్పటికే భారత్ తరఫున 2027 ఆస్కార్కు అధికారిక ఎంట్రీగా ఎంపికైంది. ఇప్పుడు ఆయన సంగీతంతో వచ్చిన మరో సినిమా కూడా అదే కేటగిరీ కోసం వెళుతోంది. అయితే ఈసారి సినిమా భారత్ నుంచి కాదు, శ్రీలంక నుంచి. ముఖ్యంగా ఇది శ్రీలంకలో రూపొందిన తమిళ చిత్రం కావడం మరో హైలెట్. అయితే ఈ సినిమా ఇంకా శ్రీలంక అధికారిక ఆస్కార్ ఎంట్రీగా ఎంపిక కాలేదు. ముందుగా అక్కడి జాతీయ సెలక్షన్స్ ప్రక్రియను దాటాల్సి ఉంది.
ఆ సినిమా 'ఆంటోనీ'
ఇళయరాజా సంగీతం అందించిన సినిమా 'ఆంటోనీ'. ఈ సినిమాను 2027లో జరిగే 99వ అకాడమీ అవార్డ్స్లో బెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ విభాగం కోసం పరిశీలించేందుకు శ్రీలంక నేషనల్ ఆస్కార్స్ సెలక్షన్ కమిటీకి సమర్పించినట్లు చిత్రబృందం తెలిపింది. శ్రీలంక నేషనల్ ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్ ద్వారా ఈ ప్రక్రియ జరిగినట్లు సమాచారం. ఆస్కార్కు వెళ్లాలనుకునే అర్హత ఉన్న శ్రీలంక సినిమాలను ముందుగా తొమ్మిది మంది సభ్యులతో కూడిన కమిటీ పరిశీలిస్తుంది. వాటిలో ఒక సినిమాను మాత్రమే దేశం తరఫున అధికారికంగా అకాడమీకి పంపనున్నారు. 'ఆంటోనీ' ఇప్పుడు ఆ ఎంపిక కోసం పోటీపడుతున్న చిత్రాల్లో ఒకటిగా ఉంది.
శ్రీలంక సముద్రం మధ్య కథ
'ఆంటోనీ' శ్రీలంక తమిళ కుటుంబ కథగా రూపొందింది. ప్రశాంతంగా జీవించాలని కోరుకునే ఆంటోనీ అనే మత్స్యకారుడి చుట్టూ కథ సాగుతుంది. అతని గతం గురించి తెలియని మరో యువ మత్స్యకారుడితో సమస్య మొదలైన తర్వాత కథ మారుతుంది. కయల్ విన్సెంట్ టైటిల్ రోల్ చేయగా, టీజే భాను ఆయన భార్య పాత్రలో నటించారు. సుదర్శన్ రవీంద్రన్, సౌమి మునసింగ్, నిళల్గల్ రవి, అరుళ్దాస్ ఇతర పాత్రల్లో కనిపించారు. శ్రీలంక సముద్ర ప్రాంతాలు, అక్కడి జీవన విధానాన్ని కథలో భాగంగా తీసుకున్నారు. సినిమా మార్చి 13న థియేటర్లలో విడుదలైంది.
ఇద్దరు దర్శకులతో సినిమా
సుకిర్తన్ క్రిస్తురాజా, జెనోసన్ రాజేశ్వర్ కలిసి 'ఆంటోనీ'కి దర్శకత్వం వహించారు. కథ, స్క్రీన్ప్లే పనుల్లో కూడా వీరిద్దరూ భాగమయ్యారు. ఓసై ఫిల్మ్స్ బ్యానర్పై కళైవళరి సాగ రామనాథస్, సుగంతిని నిర్మించారు. విజయ్ బాలసింగం, శ్రీకందరాజా, విక్కీ సహ నిర్మాతలుగా వ్యవహరించారు. రిషి సెల్వం సినిమాటోగ్రఫీ అందించగా, సురేష్ ఏ ప్రసాద్ ఎడిటింగ్ చేశారు. ఇళయరాజా పాటలతో పాటు నేపథ్య సంగీతం కూడా అందించారు. తమిళంతో పాటు మూడు భాషల్లో సినిమాను రూపొందించినట్లు చిత్రబృందం తెలిపింది. థియేట్రికల్ రిలీజ్ తర్వాత అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, టెంట్కొట్టా సహా పలు డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్లో కూడా సినిమాను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చినట్లు రిపోర్ట్స్ పేర్కొన్నాయి.
ఇళయరాజాకు ఇది కొత్త కాదు
ఆస్కార్ కోసం భారత్ పంపిన సినిమాల లిస్ట్లో ఇళయరాజా సంగీతం గతంలోనూ ఉంది. కమల్ హాసన్ నటించిన 'దేవర్ మగన్'ను భారత్ 1992లో అధికారికంగా పంపింది. 2000లో కమల్ దర్శకత్వం వహించిన 'హే రామ్' కూడా భారత్ తరఫున ఆస్కార్కు వెళ్లింది. ఈ రెండు సినిమాలకు ఇళయరాజానే సంగీతం అందించారు. అయితే రెండూ చివరి నామినేషన్స్లో చోటు దక్కించుకోలేకపోయాయి. ఇప్పుడు మరోసారి ఆయన సంగీతం ఉన్న సినిమాలు ఆస్కార్ ప్రక్రియలోకి రావడం జరిగింది. 'గోంధల్' భారత్ నుంచి ఇప్పటికే ఎంపిక కాగా, ‘ఆంటోనీ’ శ్రీలంకలో ఇంకా దేశీయ సెలక్షన్ దశలోనే ఉంది.
సెప్టెంబర్ 28న అసలు నిర్ణయం
శ్రీలంక నేషనల్ ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్ ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం ఆస్కార్ కోసం సినిమాలను సమర్పించేందుకు సెప్టెంబర్ 21 సాయంత్రం 4 గంటల వరకు గడువు ఉంది. ఆ తర్వాత నేషనల్ ఆస్కార్స్ సెలక్షన్ కమిటీ అర్హత ఉన్న సినిమాలను చూసి ఒక చిత్రాన్ని ఎంపిక చేస్తుంది. శ్రీలంక తరఫున 2027 ఆస్కార్కు వెళ్లే అధికారిక సినిమా ఏదో సెప్టెంబర్ 28న ప్రకటించనున్నారు.
#Gondhal / #Ilaiyaraaja— Parallax Cinemas (@parallaxcinemas) September 19, 2026
Proud moment for Indian cinema! 🎶 Marathi film #Gondhal, with music scored by Maestro Ilaiyaraaja, has been officially selected as India’s entry for the 2027 Oscars (Best International Feature category). Raaja sir magic goes global once again! 🏆✨ pic.twitter.com/LPqay5ZRcv
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