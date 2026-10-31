ఐఫాలో సత్తా చాటిన ధురంధర్ - ఏకంగా 12 అవార్డులు
IIFA Awards 2026 : రణ్బీర్సింగ్ నటించిన ధురంధర్ చిత్రం ఐఫా అవార్డుల్లో పై చేయి సాధించింది. ఉత్తమ నటుడు, ఉత్తమ దర్శకుడితో పాటు పలు విభాగాలతో కలిపి మొత్తం 12 అవార్డులను సాధించింది.
Published : October 31, 2026 at 1:10 PM IST
రణ్వీర్సింగ్- ఆదిత్య ధర్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన 'ధురంధర్' చిత్రాలు బాక్సాఫీసు వద్ద ఎంత ఘన విజయం సాధించాయో ప్రత్యేకించి చెప్పనక్కర్లేదు. ఈ ఫ్రాంచైజీ భారతీయ సినీ చరిత్రలోనే ఆల్టైమ్ హైయెస్ట్ గ్రాసర్లలో ఒకటిగా నిలిచి, ఓటీటీలోనూ రికార్డ్ క్రియేట్ చేసింది. తాజాగా ఇప్పుడీ చిత్రం మరో రికార్డును సొంతం చేసుకుంది. ఐఫా అవార్డుల్లో ప్రధాన విభాగాల్లో ఏకంగా 12 అవార్డులను సొంతం చేసుకుంది. ఈ ఇందులో యాక్టింగ్కుగానూ రణ్వీర్ సింగ్ బెస్ట్ యాక్టర్గా అవార్డును అందుకున్నారు. 'సైయారా' చిత్రంలో నటించిన అనీత్ పడ్డా ఉత్తమ నటిగా ఎంపికయ్యారు.
ఐఫా అవార్డ్స్ విన్నర్స్ లిస్ట్ ఇదే!
- బెస్ట్ ఫిల్మ్ - ధురంధర్
- బెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ - అవతార్: ఫైర్ అండ్ యాష్
- బెస్ట్ డైరెక్టర్ - ఆదిత్య ధర్ (ధురంధర్)
- బెస్ట్ యాక్టర్ - రణ్వీర్ సింగ్ (ధురంధర్)
- బెస్ట్ యాక్టర్స్ - అనీత్ పడ్డా (సైయారా)
- బెస్ట్ సపోర్టింగ్ యాక్టర్ - సంజయ్ దత్ (ధురంధర్)
- బెస్ట్ సపోర్టింగ్ యాక్టర్స్ - హ్యూమా ఖురేషీ (జాలీ ఎల్ఎల్బీ 3)
- బెస్ట్ విలన్ - అక్షయ్ ఖన్నా (ధురంధర్)
- బెస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ - శాశ్వత్ సచ్దేవ్ (ధురంధర్)
- ఉత్తమ ఒరిజినల్ స్టోరీ - ఆదిత్య ధర్ (ధురంధర్)
- బెస్ట్ లిరిసిస్ట్ - ఇర్షాద్ కామిల్ (సైయారా)
- బెస్ట్ ప్లే బ్యాక్ సింగర్ (మేల్) - ఫహీమ్ అబ్దుల్లా (సైయారా)
- బెస్ట్ ప్లే బ్యాక్ సింగర్ (ఫీమేల్) - శ్రేయా ఘోషల్ (సైయారా)
- బెస్ట్ సినిమాటోగ్రఫీ - వికాస్ నౌలఖా (ధురంధర్)
- బెస్ట్ స్క్రీన్ప్లే - ఆదిత్య ధర్ (ధురంధర్)
- బెస్ట్ డైలాగ్స్ - ఆదిత్య ధర్ (ధురంధర్)
- బెస్ట్ ఎడిటింగ్ - శివకుమార్ వి. పనికర్ (ధురంధర్)
- బెస్ట్ సౌండ్ డిజైన్ - బిశ్వదీప్ ఛటర్జీ (ధురంధర్)
- బెస్ట్ సౌండ్ మిక్సింగ్ - అలోక్ డే (ఛావా)
- బెస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ - ఏఆర్ రెహమాన్ (ఛావా)
- బెస్ట్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ - అసెంబ్లేజ్ ఎంటర్టైన్మెంట్, రీడిఫైన్ (ఛావా)
- బెస్ట్ డెబ్యూ ఫిల్మ్ యాక్టర్ - అహాన్ పాండే (సైయారా)
- బెస్ట్ డెబ్యూ ఫిల్మ్ యాక్టర్స్ - రాషా తడానీ (ఆజాద్)
RECOGNISING EXCELLENCE. CELEBRATING EXCEPTIONAL TALENT. 🌟🏆 Presenting the winners from IIFA 2026! From powerful leading roles to unforgettable supporting acts and compelling negative characters, these performances left a lasting impression on audiences. 🎬✨ Congratulations to our winners: • Performance in a Leading Role (Male): Ranveer Singh – Dhurandhar • Performance in a Leading Role (Female): Aneet Padda – Saiyaara • Performance in a Supporting Role (Male): Sanjay Dutt – Dhurandhar • Performance in a Supporting Role (Female): Huma Qureshi – Jolly LLB 3 • Performance in a Negative Role: Akshaye Khanna – Dhurandhar Here's to outstanding talent and performances that make Indian cinema truly special! 💚✨ @RanveerOfficial @aneetpadda_ @duttsanjay #HumaQureshi #AkshayeKhanna #IIFA2026Winners #IIFA #IndianCinema #BollywoodAwards #Trending— IIFA (@IIFA) October 30, 2026