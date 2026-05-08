'విజయ్ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై సస్పెన్స్- తమిళనాట అదే జరిగితే ఊహించని పరిస్థితులు పక్కా!'
తమిళనాడులో ప్రస్తుతం నెలకొన్న రాజకీయ పరిణామాలపై విశాల్- అలా జరిగితే ప్రజల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వస్తుందని హెచ్చరించిన నటుడు
Published : May 8, 2026 at 12:24 PM IST
Vishal Post On Tamil Nadu Politics: తమిళనాడులో ప్రస్తుతం నెలకొన్న రాజకీయ పరిణామాలపై నటుడు విశాల్ పెట్టిన తాజా పోస్ట్ తీవ్ర చర్చనీయాంశమవుతోంది. అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల అనంతరం నెలకొన్న రాజకీయ అనిశ్చితిపై ఆయన స్పందిస్తూ తన అభిప్రాయాన్ని షేర్ చేసుకున్నారు. రాష్ట్రంలో ప్రజలిచ్చిన తీర్పును గౌరవించి టీవీకే పార్టీ అధికారం ఏర్పాటు చేసేలా గవర్నర్ సహకరించాలని ఆయన కోరుకున్నారు.
"ఒకవేళ రాష్ట్రంలో టీవీకే కాకుండా డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకే రెండు పార్టీలు పొత్తు పెట్టుకుని ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే రాష్ట్రంలో విపత్కర పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. ఒక పౌరుడిగా, సగటు ఓటరుగా ఈ పరిస్థితులను నేను ముందే అంచనా వేయగలుగుతున్నా. ఆ పొత్తు ఎవరికీ ఆమోదయోగ్యం కాదు" అని విశాల్ పేర్కొన్నారు. ప్రత్యర్థులైన డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకే కలవడం అనేది అసాధ్యమని భావించినప్పటికీ ఒకవేళ అదే జరిగితే ప్రజల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వస్తుందని ఆయన హెచ్చరించారు.