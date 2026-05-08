'విజయ్ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై సస్పెన్స్- తమిళనాట అదే జరిగితే ఊహించని పరిస్థితులు పక్కా!'

తమిళనాడులో ప్రస్తుతం నెలకొన్న రాజకీయ పరిణామాలపై విశాల్‌- అలా జరిగితే ప్రజల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వస్తుందని హెచ్చరించిన నటుడు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 8, 2026 at 12:24 PM IST

Vishal Post On Tamil Nadu Politics: తమిళనాడులో ప్రస్తుతం నెలకొన్న రాజకీయ పరిణామాలపై నటుడు విశాల్‌ పెట్టిన తాజా పోస్ట్‌ తీవ్ర చర్చనీయాంశమవుతోంది. అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల అనంతరం నెలకొన్న రాజకీయ అనిశ్చితిపై ఆయన స్పందిస్తూ తన అభిప్రాయాన్ని షేర్​ చేసుకున్నారు. రాష్ట్రంలో ప్రజలిచ్చిన తీర్పును గౌరవించి టీవీకే పార్టీ అధికారం ఏర్పాటు చేసేలా గవర్నర్​ సహకరించాలని ఆయన కోరుకున్నారు.

"ఒకవేళ రాష్ట్రంలో టీవీకే కాకుండా డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకే రెండు పార్టీలు పొత్తు పెట్టుకుని ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే రాష్ట్రంలో విపత్కర పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. ఒక పౌరుడిగా, సగటు ఓటరుగా ఈ పరిస్థితులను నేను ముందే అంచనా వేయగలుగుతున్నా. ఆ పొత్తు ఎవరికీ ఆమోదయోగ్యం కాదు" అని విశాల్‌ పేర్కొన్నారు. ప్రత్యర్థులైన డీఎంకే, ఏఐఏడీఎంకే కలవడం అనేది అసాధ్యమని భావించినప్పటికీ ఒకవేళ అదే జరిగితే ప్రజల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వస్తుందని ఆయన హెచ్చరించారు.

