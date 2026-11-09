దీపావళి బ్రేక్ లేకుండానే 'రాకా' షూటింగ్ - మూవీ టీమ్కు బన్నీ స్పెషల్ బోనస్ గిప్ట్స్!
Raaka Movie Shooting : అల్లు అర్జున్ 'రాకా' షూటింగ్ సెట్స్లో దీపావళి సందర్భంగా చిత్రబృందానికి స్పెషల్ గిఫ్ట్స్ అందించినట్లు సమాచారం. బ్రేక్ లేకుండా సినిమా చిత్రీకరణను పూర్తి చేస్తున్నట్లు టాక్.
Published : November 9, 2026 at 1:09 PM IST
ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్, బ్లాక్ బస్టర్ డైరెక్టర్ అట్లీ కాంబినేషన్లో వస్తున్న క్రేజీ పాన్-ఇండియా చిత్రం 'రాకా' షూటింగ్ ప్రస్తుతం ముంబయిలో శరవేగంగా సాగుతోంది. అయితే దీపావళి పండుగకు కూడా చిత్ర యూనిట్ ఎలాంటి విరామం తీసుకోకుండా షెడ్యూల్ను కొనసాగిస్తున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం నడుస్తోంది. వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేసి ఆడియెన్స్ ముందుకు తీసుకురావాలని మేకర్స్ భావిస్తున్నారట. ఇక అల్లు అర్జున్ మాత్రం ఆదివారం ఒక్కరోజు దీపావళి సందర్భంగా చిన్న బ్రేక్ తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. కానీ మూవీ టీమ్ మాత్రం గ్యాప్ తీసుకోకుండానే కష్టపడుతున్నారని టాక్. దీంతో మూవీ టీమ్ హార్డ్ వర్క్ను గుర్తించిన అల్లు అర్జున్ వారందరికీ అదిరిపోయే ఒక స్పెషల్ సర్ప్రైజ్ను ఇచ్చారట. ఆ విశేషాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అల్లు అర్జున్ స్పెషల్ బోనస్ గిఫ్ట్
పండుగ రోజుల్లో కూడా రాకా సినిమాపై డెడికేషన్తో వర్క్ చేస్తున్న మూవీ టీమ్ పట్ల అల్లు అర్జున్ తన ప్రేమను వ్యక్తం చేశారు. దీపావళి రోజున పనిచేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరి కుటుంబానికి రూ.10 వేల బోనస్తో పాటు, ఒక ప్రత్యేకమైన దీపావళి గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ను బన్నీ పంపించారని సమాచారం. అంతేకాకుండా, పండుగ రోజున షూటింగ్లో పాల్గొన్నందుకు వారికి మేకర్స్ ట్రిపుల్ బేటాను (మూడింతల వేతనం) సైతం ఇస్తున్నట్లు ఇన్సైడ్ వర్గాల టాక్ నడుస్తోంది.
రాకా షూటింగ్కు నో బ్రేక్స్ - ఎందుకంటే?
ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రంలో హాలీవుడ్కు చెందిన ప్రముఖ టెక్నీషియన్లు భాగస్వామ్యమయ్యారు. విదేశాల నుంచి వచ్చిన నిపుణుల షెడ్యూల్స్ వృథా కాకూడదనే ఉద్దేశంతోనే, పండుగ రోజుల్లో కూడా బ్రేక్ ఇవ్వకుండా షూటింగ్ నిర్వహించాలని మేకర్స్ నిర్ణయించినట్లు తెలిసింది. చిత్ర బృందంలోని చాలా మంది టెక్నీషియన్లు కోలీవుడ్కు చెందిన వారు కూడా ఉండటం, ఈ పండుగ సమయంలో వారు తమ ఇళ్లకు వెళ్లే అవకాశం లేకపోవడంతో నిరంతరాయంగా వర్క్ చేస్తున్నారట. ఈ క్రమంలో వారి కష్టాన్ని గుర్తించిన అల్లు అర్జున్ వారికి బోనస్తో పాటు గిప్ట్ హ్యాంపర్లను పంపించినట్లు సమాచారం.
ఫ్యామిలీతో అల్లు అర్జున్ దీపావళి వేడుకలు
మరోవైపు అల్లు అర్జున్ కూడా ఈ సినిమా కోసం గ్యాప్ తీసుకోకుండానే ఫుల్ డెడికేషన్తో వర్క్ చేస్తున్నారు. రీసెంట్గా తన కజిన్, హీరో సాయి దుర్గా తేజ్ నిశ్చితార్థానికి కోసం ఒకరోజు మాత్రమే బ్రేక్ తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత తిరిగి హైదరాబాద్ నుంచి ముంబయికి వెళ్లి మళ్లీ చిత్రీకరణలో పాల్గొన్నారు. ఇప్పుడు తాజాగా ఆదివారం దీపావళి సందర్భంగా మరో చిన్న బ్రేక్ తీసుకున్నట్లు సమాచారం. ఫ్యామిలీతో కలిసి దీపావళి సెలబ్రేషన్స్లో ఆయన పాల్గొన్నారు. దీనికి సంబంధించి అల్లు అర్జున్, ఫ్యామిలీ ఫొటోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో రాకా షూటింగ్!
రాకా షూటింగ్ విషయానికొస్తే, ప్రస్తుతం ముంబయిలో జరుగుతోంది. ఇక ఆ షెడ్యూల్ నవంబర్ మూడో వారం వరకు సాగనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాత జరగనున్న భారీ యాక్షన్ షెడ్యూల్ కోసం చిత్రబృందం హైదరాబాద్లోని రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీకి షిప్ట్ కానున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే మేకర్స్ నుంచి దీనిపై అఫీషియల్ సమాచారం లేదు. ఈ సినిమాలో అత్యాధునిక మోషన్ క్యాప్చర్ భారీ స్థాయిలో వినియోగిస్తున్నట్లు డైరెక్టర్ అట్లీ ఇది వరకే వెల్లడించారు. ఒకేసారి అత్యధిక సంఖ్యలో వ్యక్తులతో మోషన్ క్యాప్చర్ షూటింగ్ నిర్వహించారు. దీంతో ఈ చిత్రం ఇప్పటికే ఒక గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డును కూడా సొంతం చేసుకోవడం విశేషం. దీని ప్రకారం సినిమా రిలీజ్ కాకుండానే గిన్నిస్ బుక్స్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో చోటు సంపాదించిన మూవీగా రాకా నిలిచింది. ఇందులో అల్లు అర్జున్కు జోడీగా బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ దీపికా పదుకొణె నటిస్తున్నారు. వీరితో పాటు రష్మిక మందన్న, మృణాల్ ఠాకూర్, జాన్వీ కపూర్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. సాయి అభ్యంకర్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై కళానిథి మారన్ నిర్మిస్తున్నారు.
ప్లాన్ మార్చిన అట్లీ - 'రాకా' యాక్షన్ పార్ట్ ఇక RFCలోనే?
'రాకా' మూవీ గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్- అల్లు అర్జున్- అట్లీ కాంబో చేసిన మ్యాజిక్ ఇదే!