హైకోర్టును ఆశ్రయించిన అల్లు అర్జున్- కారణం ఏంటంటే?

దిల్లీ హైకోర్టుకు అల్లు అర్జున్- తన వ్యక్తిత్వ హక్కులను కాపాడాలంటూ పిటిషన్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 17, 2026 at 1:40 PM IST

Allu Arjun Court Case : స్టార్ హీరో అల్లు అర్జున్ దిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. అనుమతి లేకుండా తన పేరు, గుర్తింపు, వాయిస్, ఫొటోలు, వీడియోలను ఎలాంటి వాణిజ్య సంస్థలు వాడుకోకుండా ఆదేశాలివ్వాలని పిటిషన్ వేశారు. బన్నీ తరఫున సీనియర్ న్యాయవాది స్వాతి సుకుమార్ వాదనలు వినిపించారు. అల్లు అర్జున్ పేరిట ఫేక్ యాప్​లు, సోషల్ మీడియాలో ఏఐ వినియోగించి వీడియోలు సృష్టిస్తున్నారని కోర్టుకు తెలిపారు. బన్నీ ఫొటో కనిపించేలా వీడియో కాల్స్ చేస్తున్నారని అది ఆందోళనకర విషయం అని చెప్పారు.

అలాగే ఆయన ఫొటోలు, వాయిస్​ను సోషల్ మీడియా సహా ఇతర మాధ్యమాల్లో అనధికారికంగా వినియోగిస్తూ పలు సంస్థలు వ్యాపారం చేస్తున్నాయని తక్షణమే ఇలాంటి వాటిని నిలిపివేసేలా ఆదేశాలివ్వాలని కోర్టును కోరారు. దీనిపై జస్టిస్ తుషార్ రావు గెడెల విచారణ చేపట్టారు. దీనికి అనుకూలంగా మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తామని న్యాయమూర్తి సూచించారు. కాగా, గతంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్, మెగాస్టార్ చిరంజీవి, ఐశ్వర్యారాయ్ బచ్చన్, అభిషేక్ బచ్చన్, సల్మాన్ ఖాన్, ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ వ్యవస్థాపకుడు శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్ వంటి పలువురు ప్రముఖులు తమ వ్యక్తిత్వ- ప్రచార హక్కుల పరిరక్షణ కోరుతూ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ వ్యవహారంలో వీళ్లందరికీ హైకోర్టు సానుకూలంగా స్పందించి వ్యక్తిత్వ హక్కులను పరిరక్షించింది.

