'అప్పుడు వైజాగ్ రోడ్డుపై ఎవరూ గుర్తుపట్టలేదు- ఇప్పుడు అదే రోడ్డుపై నడవలేకపోతున్నా'- అల్లు అర్జున్
వైజాగ్లో అల్లు సినిమాస్ ప్రారంభం- కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అల్లు అర్జున్, అరవింద్, సునీల్ నారంగ్
Published : August 9, 2026 at 4:14 PM IST
Allu Arjun AAA Cinemas Inauguration : ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ తమ సొంత మల్టీప్లెక్స్ చైన్ 'AAA Cinemas' కొత్త థియేటర్ను విశాఖపట్టణంలో ప్రారంభించారు. ఆదివారం ఈ కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. ఈ ఈవెంట్కు అల్లు అర్జున్తో సహా టాలీవుడ్ ప్రముఖ ప్రొడ్యూసర్లు సునీల్ నారంగ్, అల్లు అరవింద్ తదితరులు హాజరయ్యారు. బన్ని రిబ్బన్ కట్ చేసి స్క్రీన్ను ప్రారంభించారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ వైజాగ్తో తనకున్న అనుబంధాన్ని షేర్ చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఆయన కొత్త సినిమా రాకా గురించి కూడా మాట్లాడారు.
రాకా అప్డేట్
అభిమానులు రాకా సినిమా అప్డేట్ గురిండి అడగ్గా, ప్రస్తుతం ఆ షూటింగ్ నుంచే వచ్చినట్లు బన్ని చెప్పారు. 'రాకా సినిమా షూటింగ్ ముంబయిలో జరుగుతుంది. ఈవెంట్ కోసం ఇవాళ బ్రేక్ తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చాను. మీ అందరినీ కలిసి థియేటర్ లాంఛ్ చేయాలని షూటింగ్ నుంచే వచ్చాను' అని బన్ని చెప్పారు. అలాగే తాను హీరోగా పరిచయమైన గంగోత్రి సినిమా నాటి రోజులను గుర్తు చేసుకున్నారు. అప్పుడు ఆయన రోడ్డుపై నడిస్తే ఎవరూ గుర్తుపట్టేవాళ్లు కాదని అన్నారు. కానీ ఇప్పుడు అదే రోడ్డుపై నడవలేకపోతున్నానని చెప్పారు. అంటే అంతమంది అభినులను సంపాదించుకున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.
ప్రభుత్వానికి థాంక్స్
ఇక తమ మల్టీప్లెక్స్కు సకాలంతో అనుమతులు జారీ చేసిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి అల్లు అరవింద్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్తోపాటు హోం మినిస్టర్, సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రికి అరవింద్ థాంక్స్ చెప్పారు.