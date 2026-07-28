'మీకు ఎవరైనా నచ్చకపోతే వాళ్లను వదిలేయండి'- సోషల్మీడియా ట్రోల్స్పై అల్లు అర్జున్
ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ సమావేశంలో అల్లు అర్జున్ కీలక వ్యాఖ్యలు- అభిమానులతో కలిసి ఫొటోలు దిగిన అల్లు అర్జున్
Published : July 28, 2026 at 4:33 PM IST
Allu Arjun Comments on Social Media Trolls : ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ సమావేశంలో అల్లు అర్జున్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. నచ్చని వాళ్ల గురించి ఆలోచించడం కంటే, నచ్చే పనిచేసుకుంటూ వెళ్లిపోవడం మంచిదని అభిమానులకు సూచించారు. సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా ఒక హీరోపై మరో హీరో అభిమానులు విమర్శలు చేయడం, వారి లోపాలను ఎత్తి చూపడం ఇటీవల కాలంలో విపరీత ధోరణికి దారి తీస్తోంది. మరీ ముఖ్యంగా మార్ఫింగ్ ఫొటోలు, మీమ్స్తో ట్రోల్ చేయడం ఎక్కువైంది. ఈ నేపథ్యంలో అల్లు అర్జున్ వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. ఈ సమావేశానికి దేశవ్యాప్తంగా పలు రాష్ట్రాల నుంచి అల్లు అర్జున్ అభిమానులు హాజరయ్యారు. అభిమానులను కలిసిన అల్లు అర్జున్ వారితో ఫొటోలు దిగారు.
"ఈ రోజు నేను ఇక్కడ ఉండటం చాలా గర్వంగా ఉంది. ప్రతి ఒక్కరికీ పేరు పేరునా ధన్యవాదాలు. మీలో ఆ ఉత్సాహాన్ని ఎప్పటికీ పోనీయకండి. కేవలం నా అభిమానులకే కాదు, నన్ను ద్వేషించే వారికీ ఈ విషయం చెప్పాలని ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను. ఒకరిపై విమర్శలు చేయడం ఎప్పుడూ సరైంది కాదు. మనకు నచ్చని వాళ్ల కోసం మన డబ్బును ఖర్చు పెడతామా? లేదు కదా! అలాగే, మనకు నచ్చని వాళ్ల కోసం మన సమయం, డబ్బు, శక్తి ఎందుకు ఖర్చు చేయాలి? సామాజిక మాధ్యమాల్లో వచ్చే ట్రోల్పై స్పందించడం కంటే ఆ సమయాన్ని మీ సొంత ఎదుగుదల కోసం వాడుకోండి. మీకు నచ్చిన పని చేయండి. నీకు నచ్చిన అమ్మాయి ఇంటి ముందు కూర్చోండి. పర్లేదు కనీసం నువ్వు ఆ సమయాన్ని అయినా ఆస్వాదిస్తావు కదా! ఎవరినీ ఎప్పుడూ ట్రోల్స్ చేయకండి" అని అల్లు అర్జున్ అభిమానులకు సూచించారు. కాగా, అభిమానుల సమావేశంలో బన్నీ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
Hero Allu Arjun makes key remarks at the fans' association annual meeting in Hyderabad.— MALLIK BABU Official (@EtvMallik) July 28, 2026
"If you don't like someone, just let them be."
"Do not troll or hate them."
Allu Arjun advised fans to dedicate their time to themselves and their families instead pic.twitter.com/OQ8k3RlKwL
ఇదిలా ఉండగా, అల్లు అర్జున్ వరుస క్రేజీ లైనప్లతో ఫుల్ స్వింగ్లో ఉన్నారు. ప్రస్తుతం రాకాలో నటిస్తుండగా ఇది వచ్చే ఏడాదికి ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఆ తర్వాత టాలెంటెడ్ డైరెక్టర్ లోకేశ్ కనగరాజ్తో మరో మూవీని పట్టాలెక్కించే పనిలో ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించి ఫొటో షూట్ ఇప్పటికే ముంబయిలో పూర్తి చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే మలయాళ యంగ్ డైరెక్టర్ బసిల్ జోసెఫ్తోనూ ఓ సినిమా చేయనున్నారని ఇటీవల వార్తలొచ్చాయి.