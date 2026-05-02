అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో చైతూ రోల్ ఏంటి? ఎప్పుడు రంగంలోకి దిగారు?
అత్యాధునిక డిజైన్ను స్టూడియోలో నిర్మించడమే తన లక్ష్యమన్న చైతన్య - స్టూడియోలో తన పాత్ర కేవలం నటనకు మాత్రేమే పరిమితం కాదన్న అక్కినేని హీరో
Published : May 2, 2026 at 8:08 AM IST
Naga Chaitanya On Annapurna Studios అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో తన పాత్ర గురించి నాగచైతన్య కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ స్టూడియోలో తన పాత్ర కేవలం నటనకు మాత్రేమే పరిమితం కాదని, సాంకేతికంగా దీన్ని అభివృద్ధి పరచడంలో తోడ్పడుతానని ఆయన అన్నారు. సుమారు ఏడెనిమిది సంవత్సరాల కింద తన తండ్రి ఆ స్టూడియోలో ప్రపంచ స్థాయి సౌండ్ మిక్సింగ్ సదుపాయాన్ని కల్పించాలనుకున్నప్పుడు తాను సినీ రంగంలోకి దిగానని చైతన్య ఒక ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు. ప్రపంచ స్థాయిలో డాల్బీ ప్రీమియర్ సర్టిఫికేషన్ ప్రమాణాలను, అత్యాధునిక డిజైన్ను స్టూడియోలో నిర్మించడమే తన లక్ష్యమని చైతన్య తెలిపారు. స్టూడియో డెవలప్మెంట్లో సరైన విధానాలను అన్వేషించడంతో పాటు పోస్ట్ - ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్లో సాంకేతికతను నిరంతరం మెరుగుపరచడం ద్వారా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ డెవలప్మెంట్లో తాను నిమగ్నమై ఉన్నానని చైతన్య అన్నారు.
