'సినిమాల వల్లే అమ్మానాన్నలకు కర్మకాండలు చేయలేకపోయా- అందుకు ఇప్పటికీ బాధపడుతున్నా'- తిరువీర్

హీరో తిరువీర్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 16, 2026 at 5:12 PM IST

Papam Pratap Movie Latest News: నటుడు తిరువీర్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన 'పాపం ప్రతాప్' సినిమా రేపు థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. గోదావరి గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే ఈ కామెడీ డ్రామాపై ప్రేక్షకుల్లో మంచి అంచనాలు ఉన్నాయి. అయితే సినిమా ప్రమోషన్స్​లో భాగంగా ఇటీవల ఆయన ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నారు. అందులో ఆయన మాట్లాడుతూ, సినిమాల్లో బిజీగా ఉండడం వల్ల తన తల్లిదండ్రులకి కర్మకాండలను చేయలేకపోయానన్నారు. వాళ్ల నాన్న మరణించినప్పుడు 'బొమ్మల రామారం', అమ్మ చనిపోయినపుడు 'పలాస' సినిమాలు చేస్తుండడంతో కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉండాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందన్నారు. అయితే దీని పట్ల ఆయన ఇప్పటికీ బాధపడుతున్నానని తెలిపారు.

ఎక్కడా కనిపించవేం?
తాజా ఇంటర్వ్యూలో ఓ సందర్బంలో, తన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి పలు విషయాలు చేసుకున్నారు. సినిమాల్లో బిజీగా ఉండడం వల్ల నా తల్లిదండ్రులకు కర్మకాండలు చేయలేకపోయా. మా నాన్న చనిపోయినప్పుడు బొమ్మల రామారం, అమ్మ చనిపోయినప్పుడు పలాస చేస్తున్నాను. నేను కార్యక్రమాలకు వెళ్లనందకు బంధువులు నన్ను తిట్టారు. ఒక్కగానొక్క కొడుకువి. ఈ మాత్రం చేయకపోతే ఎలా? అన్నారు. సినిమాలు అంటావు కానీ ఎక్కడా కనిపించవు. అయితే అప్పటికి సినిమాలు చేశాను. కానీ అవి రిలీజ్ కాలేదు. అయితే నేను ఇప్పటికీ దానికి గిల్టీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఇవాళ నేను ఎంత పెద్ద స్టార్ అయినా ఆ గిల్టీ ఫీలింగ్ నుంచి తప్పించుకోలేను' అని అన్నారు. అయితే దీనికి సినిమాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని, సింపతీ కోసం ఇది చెప్పడం లేదని స్పష్టం చేశారు. ​

అన్నీ చేస్తున్నా!
ఇటీవల సినిమా ప్రమోషన్స్​లో తిరువీర్​ మాట్లాడుతూ, 'మంచి సినిమాలు చేస్తావు కానీ ప్రమోషన్స్​ చేయవు' అని చాలా మంది అంటున్నారని చెప్పారు. అందుకే ఈ సినిమాను జనాల్లోకి తీసుకెళ్లడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేశానన్నారు. టికెట్​ రేట్ల గురించి భయపడుతున్నట్లు కొందరు సోషల్​ మీడియాలో కామెంట్లు పెడడంతో, ఈసారి టికెట్​ రేటు రూ. 105 మాత్రమే ఉంచినట్లు చెప్పారు. ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్ విషయంలో ప్రేక్షకులు ఏం చెబితే అది చేసినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.

సినిమా ఆ మ్యాచ్ కన్నా చాలా బాగుంటుంది!
వైవిధ్యమైన నటనతో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటుడు తిరువీర్ ఇప్పుడు 'పాపం ప్రతాప్' అనే స్వచ్ఛమైన గ్రామీణ కామెడీ డ్రామాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన ప్రీ- రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో తిరువీర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ సినిమా రిలీజ్ రోజున ఐపీఎల్‌లో గుజరాత్ టైటాన్స్ - కోల్‌కతా నైట్​రైడర్స్ మధ్య మ్యాచ్ జరగనుంది. దీని గురించి తిరువీర్ మాట్లాడుతూ "క్రికెట్ ప్రేమికులందరికీ ఒక చిన్న విన్నపం. ఏప్రిల్ 17న జరిగే ఈ మ్యాచ్ ఎంత రసవత్తరంగా ఉంటుందో నాకు తెలుసు, కానీ మా సినిమా ఆ మ్యాచ్ కన్నా చాలా బాగుంటుంది. మీరు థియేటర్లకు రండి, మిమ్మల్ని సినిమా ఏమాత్రం నిరాశ పర్చదు" అని అన్నారు. ప్రేక్షకులను థియేటర్లకు రప్పించేందుకు తిరువీర్ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్​ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

సినిమాపై పాజిటివ్ వైబ్స్
ఈటీవీ విన్, కృషి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ సినిమాపై ఇప్పటికే పాజిటివ్ వైబ్స్ ఉన్నాయి. ట్రైలర్‌లో చూపించిన కామెడీ, మధ్యతరగతి యువత ఎదుర్కొనే ఇబ్బందులకు ఆడియన్స్​ బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు. గ్రామీణ వాతావరణం, సహజంగా సాగే పాత్రల మధ్య ఈ కథ బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయాన్ని అందుకుంటుందని చిత్ర యూనిట్ ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది.

జాలి చూపిస్తూనే వెటకారం
'మసూద', 'విరూపాక్ష' వంటి చిత్రాలతో మెప్పించిన తిరువీర్, ఇందులో ప్రతాప్ అనే టైటిల్ రోల్ పోషిస్తున్నారు. 1990ల నాటి గోదావరి జిల్లా నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథను దర్శకుడు ఎస్.పి. దుర్గా నరేష్ మంచి ఎమోషన్స్​తో తెరకెక్కించారు. తన చిన్ననాటి స్నేహితురాలు బుజ్జమ్మ ( పాయల్ రాధాకృష్ణ ) ను పెళ్లి చేసుకున్న ప్రతాప్‌కు, ఒక గ్రామ పంచాయితీలో జరిగిన అవమానం వల్ల ఎదురైన ఇబ్బందులే ఈ సినిమా ఇతివృత్తం. భార్య వదిలి వెళ్లిపోవడంతో ఊర్లో వాళ్లంతా 'పాపం ప్రతాప్' అని జాలి చూపిస్తూనే వెటకారం చేస్తుంటే, ఆ పరిస్థితులను ఎదురించి ప్రతాప్ ఎలా 'వీర ప్రతాప్'గా మారాడు, అనేది దర్శకుడు ఈ సినిమాలో ఎలా ఆవిష్కరించాడనేది చూడాలి.

