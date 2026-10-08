ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక రోజు వెళ్లిపోవాల్సిందే : మరణానికి ముందు నానా పటేకర్ వ్యాఖ్యలు
తన అకాల మరణానికి కేవలం మూడు రోజుల ముందే ఓ కార్యక్రమంలో నానా పటేకర్ మాట్లాడారు. రేపటి రోజు తాను ఉంటానో లేదో తనకు తెలియదని అన్నారు.
Published : October 8, 2026 at 10:29 AM IST
Nana Patekar Speech Before Passing : ప్రముఖ సినీ నటుడు నానా పటేకర్ గురువారం ఉదయం తుదిశ్వాస విడిచారు. ఈ క్రమంలో ఆయనకు సంబంధించి ఓ ఆసక్తికరమైన విషయం ఒకటి ప్రస్తుతం వార్తల్లో నిలిచింది. తన అకాల మరణానికి కేవలం మూడు రోజుల ముందే గోవాలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో పటేకర్ మాట్లాడారు. ఆ సమయంలో తనదైన శైలిలో మాట్లాడుతూ, "ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక రోజు వెళ్లిపోవాల్సిందే, రేపు నేను ఉంటానో లేదో నాకు తెలియదు. ఆ సమయం ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలోనూ వస్తుంది. కానీ అది రాకముందే, 'నేను చేయాలనుకున్న పనిని చేయగలుగుతున్నానా? దాని కోసం ప్రయత్నం చేశానా?' అని మనం ఆలోచించుకోవాలి" అని వ్యాఖ్యానించారు.
మరోవైపు, నటుడు నానా పటేకర్ మరణం పట్ల ప్రధాని మోదీతో పాటు పలువురు కేంద్రమంత్రులు, రాష్ట్రాల మంత్రులు విచారం వ్యక్తంచేశారు. తనదైన నటనాశైలితో తరతరాలుగా గుర్తుండిపోయే అద్భుతమైన పాత్రలను ఆయన ప్రేక్షకులకు అందించారని ప్రధాని కొనియాడారు. నటుడిగానే కాక తాను నమ్మిన విషయాన్ని నిర్భయంగా వ్యక్తపరిచేందుకు ఆయన ఏనాడూ సంకోచించలేదని, పటేకర్ సూటి అభిప్రాయాలకూ ప్రజల నుంచి ప్రశంసలు దక్కాయని మోదీ గుర్తుచేసుకున్నారు. సహజ నటనతో ప్రేక్షకులను అలరించడమే కాకుండా, రైతులు, సైనికుల కోసం సేవలు చేసిన నానా మరణం భారతీయ కళారంగానికి తీరని లోటని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా అన్నారు. నటుడిగానే కాకుండా నామ్ ఫౌండేషన్ స్థాపించి కరవు ప్రాంతాల రైతులను ఆయన ఆదుకున్న తీరును మహారాష్ట్ర సీఎం దేవేంద్ర ఫడణవీస్ గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆయన వాయిస్, నటనలోని ఇంటెన్సిటీ ఎప్పటికీ గుర్తుంటాయని నటుడు అక్షయ్ కుమార్ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ప్రహార్లో ఆయన నటన తనలో ఎంతో స్ఫూర్తి నింపిందని ఆర్. మాధవన్ నివాళులర్పించారు. ఎంతో ఆరోగ్యంగా కనిపించే ఆయన అకస్మాత్తుగా మరణించడం షాక్కు గురిచేసిందని కంగనా రనౌత్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వీరితో పాటు కియారా అడ్వాణీ, భూమి పెడ్నేకర్ తదితర పలువురు సినీ ప్రముఖులు నట దిగ్గజం మృతికి ఘనంగా నివాళులర్పించారు.