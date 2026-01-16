ETV Bharat / entertainment

'నేను ముస్లిం అయినా ఆ కారణాంగానే 'రామాయణ' కోసం పని చేస్తున్నా' AR రెహమాన్

రామాయణం, మహాభారతం నాకు తెలుసు- అవి బోధించే విలువలతో అందరూ కనెక్ట్ అవుతారు- 'రామాయణ' కోసం పనిచేస్తున్నందుకు గర్వంగా ఉంది : ఏఆర్ రెహమాన్

AR Rahman On Ramayan
AR Rahman On Ramayan (Source : Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 16, 2026 at 8:52 PM IST

3 Min Read
AR Rahman Ramayana Movie : తాను ముస్లిం అయినప్పటికీ నితేశ్ తివారీ 'రామాయణ' మూవీకి సంగీతాన్ని అందించే అవకాశం లభించినందుకు గర్వంగా ఉందని ఏఆర్ రెహమాన్ అన్నారు. కథా కథనం, సంగీతం, ఉమ్మడి సాంస్కృతిక జ్ఞానం వంటి అంశాలకు మతపరమైన విశ్వాసం అనేది ఆటంకం కానే కాకూడదని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రముఖ అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థకు చెందిన యూట్యూబ్ ఛానల్‌కు తాజాగా ఏఆర్ రెహమాన్ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. ముస్లిం మతానికి చెందిన మీరు, హిందూ మతానికి చెందిన 'రామాయణ' మూవీకి సంగీతాన్ని ఎందుకు అందిస్తున్నారని ఇంటర్వ్యూలో ప్రశ్నించగా రెహమాన్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తన మనసులోని భావాలను స్వేచ్ఛగా వ్యక్తం చేశారు.

ఆ గాధలు మతపరమైన సరిహద్దుల పరిధిని మించినవి
తానొక బ్రాహ్మణ పాఠశాలలో చదువుకున్నానని, అక్కడ ప్రతీ సంవత్సరం 'రామాయణం', 'మహాభారతం' చెప్పేవారని ఏఆర్ రెహమాన్​ గుర్తు చేసుకున్నారు. ఇందువల్ల తనకు ఆ రెండు ఇతిహాసాల గురించి తెలుసన్నారు. రామాయణం లాంటి గాధలు మతపరమైన సరిహద్దుల పరిధిని మించినవని, ప్రతి ఒక్కరికీ చెందిన నైతిక విలువలతో వాటికి అవినాభావ సంబంధం ఉంటుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. హిందూ సినిమా 'రామాయణ' కోసం యూదు మతానికి చెందిన హన్స్ జిమ్మెర్, ముస్లిం అయిన తాను కలిసి సంగీతాన్ని అందిస్తున్నట్లు రెహమాన్​ వెల్లడించారు. ఇది యావత్ ప్రపంచం కోసం అత్యంత ప్రేమతో విడుదల కాబోతున్న భారతీయ సినిమా అని చెప్పారు.

మంచి విలువలు ఎక్కడున్నా గౌరవిస్తాను
'కళ అనేది మాట్లాడటం మొదలుపెడితే, అన్ని రకాల ముద్రలు తెర మరుగు అయిపోతాయి. దీన్ని నేను బలంగా నమ్ముతాను. కళకు మతానికి ముడి పెట్టకూడదు. నేను పాఠశాల దశలో రామాయణం, మహాభారతం చదివాను. అవి మనుషులకు ఆదర్శవంతమైన ఆలోచనా విధానాన్ని, నైతికతను నేర్పుతాయి. వాటిని నేనూ ఇష్టపడతాను. హిందూ ఇతిహాసాలు బోధించే విలువలతో ప్రతి ఒక్కరు కనెక్ట్ అవుతారు. సద్గుణాలు కలిగిన వ్యక్తి ఎలా ఉంటాడు ? ఉన్నత ఆదర్శాలు ఎలా ఉంటాయి ? అనే బోధనలు రామాయణంలో ఉంటాయి. కొంతమంది నా అభిప్రాయంతో విభేదించొచ్చు. కానీ నేను మంచి విలువలు ఎక్కడున్నా గౌరవిస్తాను. ఎక్కడి నుంచైనా మంచిని గ్రహిస్తాను' అని ఏఆర్ రెహమాన్స్పష్టం చేశారు.

ఆధ్యాత్మిక బోధనలే నా ఆలోచనలకు ప్రాతిపదిక
'జ్ఞానం అనే దాన్ని మతాలకు పరిమితం చేయకూడదు. ఆధ్యాత్మిక బోధనల ఆధారంగానే నేను ఈవిధమైన ఆలోచనా దృక్పథాన్ని ఏర్పర్చుకున్నాను. జ్ఞానం అనేది వెలకట్టలేనిది అని మహ్మద్ ప్రవక్త బోధించారు. రాజు అయినా, భిక్షగాడు అయినా, మంచివాడైనా, చెడ్డవాడైనా, ఎవరి నుంచైనా నిస్సంకోచంగా జ్ఞానాన్ని పొందమని ప్రవక్త పిలుపునిచ్చారు. అందుకే జ్ఞానాన్ని పొందేందుకు ఎవరూ సిగ్గుపడకూడదు' అని ఏఆర్ రెహమాన్ తెలిపారు.

సంకుచిత ఆలోచనా దృక్పథం నుంచి బయటికి రావాలి
'తొలుత మనుషులు సంకుచిత ఆలోచనా దృక్పథం నుంచి బయటికి రావాలి. అల్పమైన మనస్తత్వాన్ని, ఆలోచనలను వదిలేయాలి. స్వార్ధభావనను విడనాడాలి. అప్పుడే ఈ సమాజంలో మనం ప్రకాశవంతంగా వెలుగొందుతాం. అదే చాలా ముఖ్యం. అంతర్జాతీయ స్థాయి కలిగిన 'రామాయణ' మూవీ ప్రాజెక్టులో భాగమైనందుకు నాకు గర్వంగా ఉంది. భారత్ ప్రేమతో యావత్ ప్రపంచానికి ఈ సినిమాను అందిస్తోంది' అని ఏఆర్ రెహమాన్ పేర్కొన్నారు.

1989లో ఇస్లాంలోకి ఏఆర్ రెహమాన్
ఏఆర్ రెహమాన్ హిందూ కుటుంబంలో జన్మించారు. తొలుత ఆయన పేరు దిలీప్ కుమార్ రాజగోపాల. 1989 సంవత్సరంలో 23 ఏళ్ల వయసులో ఇస్లాం మతాన్ని స్వీకరించారు. ఆ సమయంలోనే రెహమాన్ తల్లి, సోదరీమణులు కూడా ఇస్లాంలోకి వచ్చారు. ఆయనకు 'అల్లా రఖా రెహమాన్' అనే పేరును ఓ సూఫీ పీర్ పెట్టారు.

రూ.4వేల కోట్లకుపైగా బడ్జెట్‌తో 'రామాయణ'
నితేశ్ తివారీ రామాయణ మూవీ విషయానికొస్తే, దానికి నిర్మాతగా నమిత్ మల్హోత్రా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇందులో శ్రీరాముడి పాత్రలో రణ్‌బీర్ కపూర్, సీతమ్మ పాత్రలో సాయి పల్లవి, రావణుడి పాత్రలో యశ్, హనుమంతుడి పాత్రలో సన్నీ దేఓల్, లక్ష్మణుడి పాత్రలో రవీ దూబే, దశరధుడి పాత్రలో అరుణ్ గోవిల్, శూర్పణఖ పాత్రలో రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ నటిస్తున్నారు. దాదాపు రూ.4వేల కోట్లకుపైగా భారీ బడ్జెట్‌తో ఈ మూవీ తెరకెక్కుతోంది. ఈ సినిమా రెండు పార్ట్‌లలో విడుదల కానుంది. మొదటి పార్ట్‌ను 2026 దీపావళికి, రెండో పార్ట్‌ను 2027 దీపావళికి రిలీజ్ చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ఇప్పటికే ప్రకటించారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

