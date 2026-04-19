'మహా అవతార్' నుంచి క్రేజీ అప్డేట్- 'పరశురామ్' ఫస్ట్ పోస్టర్ రిలీజ్!

మహావతార్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్​ నుంచి రెండో సినిమా అనౌన్స్​- పోస్టర్ రిలీజ్- వచ్చే ఏడాదే థియేటర్లలోకి!

Mahavatar Parshuraam
Mahavatar Parshuraam (Source : Movie Poster)
Published : April 19, 2026 at 1:32 PM IST

Mahavatar Parshuraam : హోంబలే ఫిల్మ్స్ సంస్థ నుంచి సాలిడ్ అప్టేడ్ వచ్చేసింది. తమ మహావతార్‌ ఫ్రాంచైజీ నుంచి రెండో మూవీ గురించి అధికారిక ప్రకటన ఇచ్చింది. మహావతార్‌ సినిమాటిక్‌ యూనివర్స్‌లో భాగంగా రూపొందుతున్న రెండో సినిమా టైటిల్‌ పోస్టర్‌ను రివీల్ చేసింది. 'మహా అవతార్‌: పరశురామ్‌' పేరుతో ఈ సినిమా తెరకెక్కుతోంది. ఈ సినిమాను వచ్చే ఏడాది డిసెంబర్​లో విడుదల చేయనున్నట్లు పేర్కొంది.

గతేడాది హోంబలే ఫిల్మ్స్ సంస్థ నుంచి బాక్సాఫీస్ ముందుకు వచ్చిన యానిమేటెడ్ మూవీ 'మహావతార్‌ నరసింహ' సృష్టించిన విధ్వంసం అంతా ఇంతా కాదు. ఎలాంటి అంచనాలు లేకుండా రిలీజైన ఈ సినిమా వరల్డ్​వైడ్​గా రూ.300 పైచిలుకు వసూళ్లు చేసింది. దీంతో భారత్​లో అత్యధిక కలెక్షన్లు సాధించిన యానిమేటెడ్ సినిమాగా రికార్డ్ కొట్టింది.

కాగా, మ‌హా విష్ణువు ద‌శావ‌తారాల ఆధారంగా మహావతార్‌ సినిమాటిక్‌ యూనివర్స్​లో వరుస సినిమాలు రానున్నాయి. దర్శకుడు అశ్విన్‌కుమార్‌ ఈ యూనివర్స్​ను క్రియేట్ చేశారు. ఇందులో భాగంగానే రెండో సినిమా రూపొందుతోంది. ఇక ఈ సినిమాతోపాటు మరో ఐదు సినిమాలు రానున్నాయి. శ్రీమహావిష్ణువు దశావతారాల్లో పరశురామావతారం కూడా ఒకటి. పాలకుల్లో దుష్టులైనవారిని శిక్షించి, వారి అవినీతి అక్రమాలను అంతమొందించేందుకే విష్ణుమూర్తి ఈ అవతారం ఎత్తాడన్నది పురాణాల సారాంశం.

MAHAVATAR PARSHURAAM
MAHAVATAR PARSHURAAM

