విజయ్ సేతుపతి 'మహారాజ' సినిమాకు హాలీవుడ్ స్టార్ ఫిదా
Hollywood Star Praises Maharaja Movie: విజయ్ సేతుపతి ప్రధాన పాత్రలో రూపొందిన 'మహారాజ' చిత్రంపై హాలీవుడ్ నటుడు టామ్ హ్యాంక్స్ ప్రశంసలు కురిపించారు.
Published : November 26, 2026 at 5:58 PM IST
విజయ్ సేతుపతి ప్రధాన పాత్రలో 2024లో వచ్చిన 'మహారాజ' చిత్రం ఆయన కెరీర్లోనే ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. నితిలన్ సామినాథన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయం అందుకుంది. అప్పట్లో ఈ సినిమాపై సినీ ప్రముఖులు, ప్రేక్షకులు ప్రశంసలు కురిపించారు. ఇప్పుడు ఈ చిత్రానికి హాలీవుడ్ స్థాయిలో ప్రశంసలు దక్కాయి. హాలీవుడ్ నటుడు టామ్ హ్యాంక్స్ను సైతం ఈ సినిమా ఆకట్టుకుంది. ఆయన స్వయంగా దీనిపై ప్రశంసలు కురిపించారట. ఈ విషయాన్ని ఇంటర్నేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ టెలివిజన్ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్సెస్ (IATAS) బోర్డు సభ్యురాలు కవితా గుప్తా వెల్లడించారు. ఇటీవల జరిగిన ఎమ్మీ అవార్డుల వేడుకలో విజయ్ సేతుపతితో మాట్లాడిన ఆమె, టామ్ హ్యాంక్స్తో జరిగిన సంభాషణను గుర్తు చేసుకున్నారు.
"ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో జరిగిన ఓ ఎల్ఏసీఎంఏ గాలా కార్యక్రమంలో టామ్ హ్యాంక్స్తో సమావేశమయ్యాను. అప్పుడు ఆయనతో కాసేపు ముచ్చటిస్తుండగా, ఏవైనా మూడు భారతీయ చిత్రాలను సూచించమని ఆయన నన్ను అడిగారు. దీంతో నేను 'మహారాజ' మూవీని చూడమని ఆయనతో చెప్పాను. అయితే కొన్ని వారాల తర్వాత మరో కార్యక్రమంలో టామ్ హ్యాంక్స్ మళ్లీ కలిశారు. ఈసారి ఆయనే స్వయంగా 'మహారాజ' గురించి ప్రస్తావించారు. ఈ సినిమాపై ప్రశంసలు కురిపించారు. ముఖ్యంగా ఇందులో నటించిన చిన్నారి సచన నటనను మెచ్చుకున్నారు. 'ఆ అమ్మాయి నటనను ఇప్పటికీ మర్చిపోలేకపోతున్నాను. చాలా అద్భుతంగా నటించింది. నేను ఆ పాత్ర చేసి ఉంటే ఆ వ్యక్తిని చంపేసేవాడినేమో' అని టామ్ హ్యాంక్స్ నాతో చెప్పారు" అని కవితా గుప్తా వెల్లడించారు.
చిన్నారి నటనకు జాతీయ అవార్డు
మహారాజ మూవీలో విజయ్ కూతురి పాత్రలో చిన్నారి సచనా నామిదాస్ కనిపించింది. ఆమె నటనకు మంచి మార్కులు పడ్డాయి. అంతేకాదు ఈ ఏడాది కేంద్రం ప్రకటించిన జాతీయ అవార్డుల్లో ఆమెకు ఉత్తమ సహాయ నటి పురస్కారం దక్కింది. ఇక బాలీవుడ్ నటుజు అనురాగ్ కశ్యప్, నటరాజ్ సుబ్రమణ్యం తదితరులు ఆయా పాత్రల్లో నటించారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా నెట్ఫ్లిక్స్లో అందుబాటులో ఉంది.
బత్తాతో ఆకట్టుకున్న విజయ్ సేతుపతి
విజయ్ సేతుపతి ఇటీవల 'బత్తా' అనే చిత్రంతో మెప్పించారు. అట్లీ సమర్పణలో బాలాజీ తరణీతరణ్ దీన్ని తెరకెక్కించారు. ప్రస్తుతం ఈ మూవీ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్ వేదికగా అందుబాటులో ఉంది. తమిళంతో పాటు తెలుగు, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
త్వరలో 'స్లమ్ డాగ్'
అంతేకాకుండా పూరి జగన్నాథ్ డైరెక్షన్లో 'స్లమ్ డాగ్ 33 టెంపుల్ రోడ్' అనే సినిమాలోనూ విజయ్ సేతుపతి నటించారు. ఇప్పటికే చిత్రీకరణను పూర్తి చేసుకోగా, త్వరలో రిలీజ్ కానుంది. ఇటీవల ఈ చిత్రం నుంచి వచ్చిన టీజర్కు ఆడియెన్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇందులో సంయుక్త, టబు కీలక పాత్రలు పోషించారు. దీన్ని పూరి జగన్నాథ్, ఛార్మి సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.
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