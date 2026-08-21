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టాలీవుడ్​లో హాలీవుడ్ స్టార్ల సందడి- 1987లోనే తెలుగు సినిమాలో ఇంగ్లిష్ నటుడు- ఈ స్ట్రాటజీ ఎందుకో?

టాలీవుడ్‌లో పలువురు హాలీవుడ్ స్టార్లు - పాన్ వరల్డ్ లెవెల్​లో మేకర్స్ స్ట్రాటజీ - పాన్ వరల్డ్ హిట్ కోసమేనా?

Hollywood Actors In Telugu Movies
తెలుగు సినిమాల్లో హాలీవుడ్ నటులు (Source : Movie Posters)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 21, 2026 at 8:01 AM IST

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Hollywood Actors In Telugu Movies : పాన్ ఇండియా స్థాయి దాటి ఇప్పుడు మన తెలుగు సినిమాలు పాన్ వరల్డ్ రేంజ్‌కు వెళ్తున్నాయి. అల్లు అర్జున్ హీరోగా అట్లీ దర్శకత్వంలో రాబోతున్న రాకా సినిమాలో టాప్ హాలీవుడ్ హీరో నటిస్తున్నాడనే ప్రచారం కొద్దిరోజులుగా ఇండస్ట్రీలో సాగుతోంది. ఈ క్రమంలో అసలు గతంలో మన తెలుగు హీరోల సినిమాల్లో కనిపించిన హాలీవుడ్ నటులు ఎంతమంది? ఆ సినిమాలపై వారి పాత్రలు ఏమేరకు ప్రభావం చూపించాయి? గ్లోబల్ లెవెల్లో సినిమాను ప్రమోట్ చేసుకోవడానికి మేకర్స్ ఫాలో అవుతున్న స్ట్రాటజీ ఏంటి అనే ఆసక్తికరమైన విషయాలపై ఓ లుక్కేద్దాం!

పడమటి సంధ్యారాగం- థామస్ జేన్!
తెలుగు సినిమాలో హాలీవుడ్ నటుల ఎంట్రీ ఈనాటిది కాదు. 1987లో దివంగత దర్శకుడు జంధ్యాల తెరకెక్కించిన పడమటి సంధ్యారాగం సినిమాలో విజయశాంతికి జోడీగా థామస్ జేన్ నటించాడు. అయితే అప్పటికి ఆయన హాలీవుడ్ స్టార్ కాదు, ఆ సినిమాతోనే తన కెరీర్ మొదలుపెట్టాడు. ఆ తర్వాత ది పనిషర్, ది మిస్ట్ లాంటి సినిమాలతో హాలీవుడ్​లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ఇప్పుడు వెనక్కి తిరిగి చూస్తే తెలుగు సినిమాలో నటించిన ప్రముఖ హాలీవుడ్ నటుల్లో అతని పేరు ప్రముఖంగా కనిపిస్తుంది. కానీ అప్పట్లో స్టార్ కాస్టింగ్ కోసం అతన్ని తీసుకురాలేదు, కథ డిమాండ్ మేరకే తీసుకొచ్చారు.

నిశ్శబ్దం-మైఖేల్ మ్యాడ్సెన్
అనుష్క ప్రధాన పాత్రలో దర్శకుడు హేమంత్ మధుకర్ తెరకెక్కించిన నిశ్శబ్దం సినిమాలో మైఖేల్ మ్యాడ్సెన్ పోలీస్ ఆఫీసర్‌గా కనిపించాడు. రిజర్వాయర్ డాగ్స్, కిల్ బిల్ లాంటి సినిమాలతో అప్పటికే అతనికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచి పేరు ఉంది. ఈ సినిమా కథ మొత్తం అమెరికాలో జరగడంతో ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్ క్యారెక్టర్‌కు ఆయన పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అయ్యాడు. ప్రమోషన్స్ సమయంలో మ్యాడ్సెన్ పేరు బాగానే క్రేజ్ తీసుకొచ్చింది. కానీ ఆయన యాక్టింగ్ గానీ స్టార్ డమ్ గానీ ఫైనల్ గా సినిమా రిజల్ట్‌ను ఏమాత్రం మార్చలేకపోయాయి.

RRR- రే స్టీవెన్సన్ టీమ్
దర్శక ధీరుడు రాజమౌళి తెరకెక్కించిన RRR సినిమాలో బ్రిటిష్ క్యారెక్టర్స్ కోసం రే స్టీవెన్సన్, అలిసన్ డూడీ, ఒలీవియా మోరిస్‌లను తీసుకున్నాడు. రే స్టీవెన్సన్ థోర్ సినిమాలతో, అలిసన్ డూడీ ఇండియానా జోన్స్ తో ముందే సినిమా లవర్స్ కు తెలుసు. ఒలీవియా మోరిస్‌కు మాత్రం RRR మొదటి సినిమా. ఇక్కడ విదేశీ నటులను కేవలం పోస్టర్ మీద బొమ్మ కోసం పెట్టలేదు. కథలో వాళ్ల పాత్రలకు చాలా మంచి స్పేస్ ఇచ్చారు. ఆ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా హైలెట్ అయినప్పుడు కూడా ఆ క్యారెక్టర్స్​కు కథ ప్రకారం మంచి గుర్తింపు లభించింది.

లైగర్- మైక్ టైసన్
విజయ్ దేవరకొండ హీరోగా దర్శకుడు పూరి జగన్నాథ్ తీసిన లైగర్ సినిమాలో ఏకంగా బాక్సింగ్ లెజెండ్ మైక్ టైసన్ ఎంట్రీ ఇవ్వడం అప్పట్లో పెద్ద సెన్సేషన్. ప్రపంచం మొత్తం తెలిసిన బాక్సర్ కావడంతో ఆయన పేరు మీద గట్టిగా ప్రమోషన్స్ చేశారు. సినిమాలో చివర్లో మంచి నిడివి ఉన్న పాత్ర కూడా ఇచ్చారు. కానీ లైగర్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర నిరాశ పర్చింది. ఎంత పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ సెలబ్రిటీని తీసుకొచ్చినా వచ్చే బజ్ వేరు, సినిమా రిజల్ట్ వేరు అని ఈ సినిమా రిజల్ట్​తోనే ఓ క్లారిటీ వచ్చేసింది.

రణబాలి- ఆర్నాల్డ్ వోస్లో
ఇప్పుడు విజయ్ దేవరకొండ మరోసారి విదేశీ నటుడితో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోబోతున్నాడు. రాహుల్ సంకృత్యాన్ డైరెక్ట్ చేస్తున్న రణబాలి సినిమాలో 'ది మమ్మీ ఫేమ్' ఆర్నాల్డ్ వోస్లో సర్ థియోడర్ హెక్టర్ అనే పవర్ఫుల్ పాత్ర చేస్తున్నారు. ఇది అఫిషియల్. ఇప్పటికే పోస్టర్ కూడా వదిలారు. ఇదొక పీరియడ్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో వస్తున్న సినిమా కావడంతో విదేశీ క్యారెక్టర్‌కు ఆయన కాస్టింగ్ కూడా కథలో భాగంగానే అనిపిస్తోంది. సినిమా వచ్చిన తర్వాత ఆ పాత్ర ఎంత వరకు వర్కౌట్ అయిందో తెలుస్తుంది.

రాకా- విల్ స్మిత్
ఇప్పుడు అందరి ఫోకస్ అల్లు అర్జున్ నటిస్తున్న రాకా సినిమాపైనే ఉంది. ఇందులో విల్ స్మిత్ నిజంగా నటిస్తే మాత్రం ఇప్పటివరకు తెలుగు సినిమాల్లో వచ్చిన విదేశీ నటులతో పోలిస్తే పేరు పరంగా ఇదే అతిపెద్ద కాస్టింగ్ అవుతుంది. మెన్ ఇన్ బ్లాక్, బ్యాడ్ బాయ్స్ లాంటి సినిమాలతో ఇతనికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది. బన్నీకి ఆపోజిట్‌గా ఫుల్ టైమ్ విలన్ క్యారెక్టర్ అయితే కనుక ట్రైలర్ నుంచే బయట దేశాల్లో కూడా ఈ కాంబినేషన్ మీద భారీ బజ్ మొదలయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. మరి ఇది ఎంతవరకు నిజమో చూడాలి.

పాన్ వరల్డ్ స్ట్రాటజీ వర్కౌట్ అవుతుందా?
తెలుగు సినిమాలు ఇప్పుడు ఇండియా మార్కెట్‌తో ఆగిపోకుండా బయట దేశాలను కూడా టార్గెట్ చేస్తున్నాయి. అలాంటి టైమ్‌లో అందరికీ తెలిసిన హాలీవుడ్ ఫేస్ ఒక ఉంటే ప్రమోషన్స్‌కు కచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది. కానీ అదే ఒక పాన్​వరల్డ్ టికెట్ అని గుడ్డిగా నమ్మడానికి లేదు. RRR సినిమాలో విదేశీ కాస్టింగ్ కథలో అద్భుతంగా కలిసిపోయింది కాబట్టే అంత పెద్ద హిట్ అయింది. లైగర్ సినిమాలో మైక్ టైసన్ లాంటి లెజెండ్ పేరు ఉన్నా సినిమా ఏమాత్రం నిలబడలేదు. అందుకే రణబాలిలో ఆర్నాల్డ్, రాకాకు విల్ స్మిత్ లాంటి గ్లోబల్ స్టార్లు వచ్చినా అసలు విషయం స్టార్ పేరు కాదు. ఆ సినిమాల దర్శకులు ఆయా పాత్రలను సినిమాలో ఎంత బలంగా వాడుకుంటారన్నదే ఫైనల్ రిజల్ట్‌ను డిసైడ్ చేస్తుంది.

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