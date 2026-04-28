బాలీవుడ్ రీమేక్స్ వర్సెస్ సౌత్ ఒరిజినల్స్- ఆ 8 మూవీలు హిందీలో చూశారా? అయితే అసలు మజా మిస్సయినట్లే!
హిందీ రీమేక్స్ కంటే సౌత్ ఒరిజినల్ సినిమాలే బెటర్ అంటున్న సినీ లవర్స్- పోకిరి, విక్రమార్కుడు వంటి చిత్రాల మ్యాజిక్ రీమేక్లో కష్టమే- ఒరిజినల్ వెర్షన్లోని ఎమోషన్ను మెచ్చుకుంటున్న నెటిజన్లు
Published : April 28, 2026 at 10:44 AM IST
South Original Movies vs Bollywood Remakes : సినీ పరిశ్రమలో రీమేక్ సంస్కృతి దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతోంది. ముఖ్యంగా సౌత్ సినిమాలను బాలీవుడ్లో రీమేక్ చేసి భారీ విజయాలు అందుకున్న సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఎంతటి భారీ బడ్జెట్తో రీమేక్ చేసినా ఒరిజినల్ వెర్షన్లో ఉండే ఆ సోల్ లేదా మ్యాజిక్ను తీసుకురావడం అంత సులభం కాదు. హిందీ సినిమా లవర్స్ ఒకవేళ ఆ 8 సూపర్ హిట్ చిత్రాలను కేవలం హిందీలోనే చూసి ఉంటే కచ్చితంగా ఒకసారి వాటి సౌత్ ఒరిజినల్ వెర్షన్లను కూడా చూడాలి. అప్పుడే ఆ సినిమాల అసలు సిసలైన అనుభూతి మీకు కలుగుతుంది. ఆ ఎనిమిది సినిమాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా
ప్రభు దేవా దర్శకత్వంలో సిద్ధార్థ్, త్రిష నటించిన నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా తెలుగులో ఒక క్లాసిక్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్. దీనిని హిందీలో రామయ్య వస్తావయ్యగా రీమేక్ చేశారు. శృతి హాసన్ తన పాత్రలో బాగానే నటించినప్పటికీ త్రిష, సిద్ధార్థ్ల మధ్య ఉన్న ఆ కెమిస్ట్రీ, ఎమోషన్స్ను హిందీ వెర్షన్ అందుకోలేకపోయింది. తెలుగు వెర్షన్లో ఉండే ఆ నేటివిటీ, ఫ్యామిలీ బాండింగ్ను చూస్తే కలిగే అనుభూతి వేరని చెప్పాలి. ముఖ్యంగా శ్రీహరి క్యారెక్టర్ కూడా సినిమాలో హైలెట్. హిందీలో సోనూసూద్ ఆ క్యారెక్టర్ చేశారు.
పోకిరి
పూరి జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో మహేశ్ బాబు నటించిన పోకిరి టాలీవుడ్ రికార్డులను తిరగరాసిన సినిమా. దీనిని హిందీలో ప్రభుదేవా, సల్మాన్ ఖాన్తో వాంటెడ్గా రీమేక్ చేశారు. సల్మాన్ తన మాస్ ఇమేజ్తో ఆ సినిమాను హిట్ చేసినప్పటికీ మహేశ్ బాబు మేనరిజమ్స్, ఇలియానాతో ఆయన కెమిస్ట్రీ, మణిశర్మ అందించిన సంగీతం పోకిరిని ఒక మాస్టర్ పీస్గా నిలబెట్టాయి. ముఖ్యంగా థియేటర్లో ఆ సినిమా చూసినప్పుడు కలిగే వైబ్ హిందీలో మిస్సయ్యింది. మహేశ్ బాబు సూపర్ స్టార్ స్వైగ్ కోసం ఈ సినిమాను మళ్లీ చూడాల్సిందే.
రెడీ
రామ్ పోతినేని, జెనీలియా కాంబినేషన్లో వచ్చిన రెడీ సినిమా తెలుగులో ఒక ప్యూర్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్. సల్మాన్ ఖాన్ అదే టైటిల్తో హిందీలో రీమేక్ చేసినా రామ్ పోతినేని చూపించిన ఆ తుంటరితనం, జెనీలియా ఎనర్జీ లెవల్స్ తెలుగు వెర్షన్లోనే ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలని అనిపించే ఎంటర్టైన్ సినిమాలో ఇది కూడా ఒకటి. ముఖ్యంగా బ్రహ్మానందం, రామ్ కామెడీ టైమింగ్ రేంజ్ లో హిందీలో అంతగా క్లిక్ కాలేదు. ఫన్ ఎంటర్టైనర్స్ను ఇష్టపడే వారు హిందీ కంటే తెలుగు వెర్షన్కే ఎక్కువ మార్కులు వేస్తారు.
ఘర్షణ
తమిళంలో సూర్య నటించిన కాక కాక, తెలుగులో వెంకటేశ్ నటించిన ఘర్షణ చిత్రాలు పోలీస్ డ్రామాల్లో బెస్ట్ మూవీస్. దీనిని హిందీలో జాన్ అబ్రహంతో ఫోర్స్గా రీమేక్ చేశారు. సూర్య, జ్యోతికల మధ్య ఉండే ఆ ఇంటెన్స్ లవ్ స్టోరీ, ఎమోషనల్ కనెక్ట్ సౌత్ వెర్షన్లోనే అద్భుతంగా పండింది. సౌత్ వెర్షన్ చాలా ఎమోషనల్గా, సీరియస్గా సాగుతుంది. ఆ ఇంటెన్సిటీ హిందీలో కొంత తక్కువగా అనిపిస్తుంది. సూర్య జ్యోతికల అద్భుతమైన నటన కోసం ఈ సినిమాను చూడాల్సిందే.
గజిని
సూర్య కెరీర్లోనే గజిని ఒక బిగ్గెస్ట్ సినిమా. ఏఆర్ మురుగదాస్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఆ సినిమాను అమీర్ ఖాన్ హిందీలో రీమేక్ చేసి వంద కోట్ల క్లబ్ను ప్రారంభించారు. అమీర్ ఖాన్ తన శాయశక్తులా ప్రయత్నించినప్పటికీ సూర్య, అసిన్ల మధ్య ఉండే ఆ స్వచ్ఛమైన ప్రేమ, క్లైమాక్స్ ఎమోషన్స్ ఒరిజినల్ వెర్షన్లోనే హృదయానికి హత్తుకుంటాయి. సూర్య ఆ పాత్రలోకి పూర్తిగా పరకాయ ప్రవేశం చేశారు. ఆ అథెంటిసిటీ కోసం ఒరిజినల్ గజిని చూడాలి.
దృశ్యం
మలయాళంలో మోహన్ లాల్ నటించిన దృశ్యం భారతీయ సినిమాలోనే ఒక అత్యుత్తమ థ్రిల్లర్. దీనిని తెలుగులో వెంకటేష్, హిందీలో అజయ్ దేవగన్ రీమేక్ చేశారు. అజయ్ దేవగన్ చాలా బాగా చేసినా మలయాళ ఒరిజినల్లో ఉండే ఆ నేటివిటీ, మోహన్ లాల్ పండించిన ఆ చిన్న చిన్న ఎమోషన్స్ ఎవరికీ సాధ్యం కాదు. హిందీ వెర్షన్లో ముంబయి అవుట్స్కర్ట్స్లో ఒక సెట్ వేసి తీసినట్లు అనిపిస్తుంది. మలయాళ వెర్షన్ ఎంతో సహజంగా ఉంటుంది. నిజమైన థ్రిల్ కావాలంటే మోహన్ లాల్ వెర్షన్ చూడాల్సిందే.
విక్రమార్కుడు, చంద్రముఖి
రవితేజ నటించిన విక్రమార్కుడు (హిందీలో రౌడీ రాఠోడ్), రజనీకాంత్ చంద్రముఖి (హిందీలో భూల్ భులయ్యా) చిత్రాలు సౌత్ సినిమాల పవర్ను చాటిచెప్పాయి. రవితేజ మాస్ పవర్ను, అనుష్క శెట్టి గ్లామర్ను హిందీలో రీక్రియేట్ చేయడం సాధ్యం కాలేదు. చంద్రముఖిలో జ్యోతిక చేసిన ఆ భయంకరమైన పర్ఫార్మెన్స్ను ఎవరూ మర్చిపోలేరు. భూల్ భులయ్యా మంచి సినిమా అయినప్పటికీ ఒరిజినల్ చంద్రముఖి, మలయాళ క్లాసిక్ మణిచిత్రతాళులలో ఉండే ఆ మేజిక్ వేరు. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ ఒరిజినల్స్ను కచ్చితంగా చూడాలి.
విక్రమార్కుడు
రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రవితేజ నటించిన విక్రమార్కుడు టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలోనే ఒక పర్ఫెక్ట్ మాస్ కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్. ఈ సినిమాను హిందీలో అక్షయ్ కుమార్ తో రౌడీ రాథోడ్ గా రీమేక్ చేశారు. అక్షయ్ తనదైన స్టైల్ లో మెప్పించినా రవితేజ చూపించిన ఆ మాస్ పవర్, అనుష్క శెట్టి గ్లామర్ ను హిందీలో మళ్ళీ తీసుకురావడం సాధ్యం కాలేదు. ముఖ్యంగా అత్తిలి సత్తి బాబు పాత్రలో రవితేజ చేసిన కామెడీ, జింతా తాతా సాంగ్ లోని ఎనర్జీ తెలుగులోనే పీక్స్ లో ఉంటుంది. మాస్ సినిమాలను ఇష్టపడే వారు కచ్చితంగా ఈ ఒరిజినల్ వెర్షన్ చూడాల్సిందే.
చంద్రముఖి
రజనీకాంత్ చంద్రముఖి సినిమా సౌత్ ఇండియాలోనే ఒక క్లాసిక్ హారర్ థ్రిల్లర్. దీనిని హిందీలో అక్షయ్ కుమార్ తో భూల్ భులయ్యాగా రీమేక్ చేశారు. హిందీ వెర్షన్ మంచి విజయం సాధించినప్పటికీ జ్యోతిక భయంకరమైన పర్ఫార్మెన్స్ ను ఎవరూ మర్చిపోలేరు. అలాగే మలయాళ క్లాసిక్ మణిచిత్రతాళు లోని సౌందర్య నటన గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. అలాగే ఆ సంగీతం, అగ్ర దర్శకులు కూడా మెచ్చుకునే ఆ మేకింగ్ స్టైల్ కోసం చంద్రముఖిని ఒరిజినల్గా చూడటం బెటర్.
