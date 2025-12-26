ETV Bharat / entertainment

సమంత 2025 మెమోరిస్ - ఈ ఏడాది ఆ రెండే తన జీవితాన్ని మార్చేశాయట!

సోషల్​ మీడియా వేదికగా షేర్​ చేసిన బెస్ట్​ ఫోటోలు - ఓ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా పంచుకున్న కీలక విషయాలు

Heroine Samantha Says 2025 Is Best Year
Heroine Samantha Says 2025 Is Best Year (samantha insta post)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 26, 2025 at 2:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Samantha 2025 Memories : ఈ ఏడాది ముగుస్తుండటంతో ప్రతి ఒక్కరూ 2025లోని ఫీల్​ గుడ్​ మూమెంట్స్​తోపాటు వారికి ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే కొన్ని మెమోరీస్​ను సోషల్​ మీడియా వేదికగా షేర్ చేస్తూ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ ట్రెండ్​ను సినీతారాలు కూడా ఫాలో అవుతున్నారు. '2025 తనకెంతో గొప్ప సంవత్సరం' అని నటి సమంత కూడా ఇన్​స్టాగ్రామ్​ వేదికగా పోస్ట్ షేర్​ చేశారు. మరి తను పంచుకున్న విషయాలెంటీ తన జ్ఞాపలెంటో చూద్దాం.

ఎప్పుడూ సోషల్​ మీడియాలో యాక్టివ్​గా ఉంటూ తన కెరీర్​కు సంబంధించిన అప్డేట్స్​ను ఎప్పటికప్పుడు తన ఫ్యాన్స్​తో షేర్​ చేసుకుంటూనే ఉంటుంటారు నటి సమంత. అందులో భాగంగానే ఈ సంవత్సరం తన జీవితంలో జరిగిన అద్భుతమైన కొన్ని విషయాలను గుర్తుచేసుకుంటూ ఆ ఫొటోలను సోషల్‌ మీడియాలో షేర్ చేసుకున్నారు. ఇందులో ఆమె పెళ్లికి సంబంధించిన అన్​సీన్​ ​ఫొటోస్​తో పాటు తను నిర్మాతగా తెరకెక్కించిన 'శుభం' సినిమా చిత్రాలను షేర్‌ చేశారు. ఈ పోస్ట్​లు 'ఎ ఇయర్​ ఆఫ్​ గ్రాటిట్యూడ్'​ అని​ కింద రాసుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం ఆ ఫొటోలు వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

2025 బెస్ట్​ ఇయర్​! : ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న సమంత దాంట్లో 2025 గురించి మాట్లాడారు. ఈ ఏడాది తను వివాహబంధంలోకి అడుగుపెట్టానని అది ఎంతో గొప్ప విషయమని ఆమె చెప్పారు. అదేకాక నిర్మాతగానూ అడుగులు వేశానని అన్నారు. సొంతంగా నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించి తొలి సినిమాతోనే విజయాన్ని అందుకున్నానని, ఈ రెండూ తన జీవితాన్ని మార్చాయని పేర్కొన్నారు.

కొన్నిరోజుల క్రితం హైదరాబాద్​లో ఓ షాపింగ్​మాల్​ ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చిన సమంతకు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. ఆమె ఫ్యాన్స్​ అత్యుత్సాహం కారణంగా తను ఇబ్బంది పడింది. దానిపై మాట్లాడుతూ 'వాళ్లంతా నన్ను అభిమానించే వారే. భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్లు నాకు ఎలాంటి హాని కలిగించరు' అని చెప్పారు.

సినిమా షూటింగ్స్​లో బిజీగా : డైరెక్టర్​ నందిని దర్శకత్వంలో తెరకెక్కనున్న సినిమా 'మా ఇంటి బంగారం' (Maa Inti Bangaram). ఇందులో సమంత కీ రోల్​లో నటిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె ఈ సినిమా షూటింగ్​లో బిజీగా ఉన్నారు. కాగా ఈ చిత్రాన్ని సమంతనే నిర్మిస్తుండటం విశేషం. దీని షూటింగ్​ పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఓ ఫొటోను తాజా పోస్ట్​లో షేర్​ చేశారు. ఆ లుక్​లో ఆమె సంప్రదాయ దుస్తుల్లో కనిపించారు.

రక్త్​ బ్రహ్మాండ్​: మరోవైపు దర్శకులు రాజ్​- డీకే కాంబోలో రాబోతున్న వెబ్​సిరీస్​ 'రక్త్​ బ్రహ్మాండ్​: ది బ్లెడి కింగ్​డమ్' ఒకటి. ఈ సిరీస్​లో సమంత కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఆదిత్య రాయ్​ కపూర్​, అలీ ఫజల్​, వామికా గబ్బి తదితరులు నటిస్తున్నారు. ఈ సిరీస్​ నెట్​ఫ్లిక్స్​లో స్ట్రీమింగ్​ కానుంది. దీని అప్డేట్​ కోసం సమంత ఫ్యాన్స్​ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

సమంత పెళ్లి విషయానికొస్తే, ఈ నెల 1న ఆమె డైరెక్టర్​ రాజ్​తో పెళ్లిపీటలెక్కరు. ఈ ఇద్దరు కొన్ని రోజుల పాటు రిలేషన్​షిప్​లో ఉన్నారు. ఇటీవల పెళ్లి బంధంతో ఒక్కట ఆ సస్పెన్స్​కు ఫుల్​స్టాప్​ పెట్టారు.

పెళ్లి చేసుకున్న సమంత- డైరెక్టర్​ రాజ్​తో వివాహబంధంలోకి

'బామ్మ మాట వినేద్దాం, ట్రైటిల్ రిలీజ్ చేసేద్దాం'- కొత్త సినిమాపై సమంత అప్డేట్

TAGGED:

ACTRESS SAMANTHA ON 2025 YEAR
ACTRESS SAMANTHA UPCOIMING MOVIES
BEST MOMENTS OF SAMANTHA 2025
SAMANTHA UNSEEN WEDDING PHOTOS
SAMANTHA RUTHUPRABHU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.