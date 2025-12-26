సమంత 2025 మెమోరిస్ - ఈ ఏడాది ఆ రెండే తన జీవితాన్ని మార్చేశాయట!
సోషల్ మీడియా వేదికగా షేర్ చేసిన బెస్ట్ ఫోటోలు - ఓ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా పంచుకున్న కీలక విషయాలు
Published : December 26, 2025 at 2:37 PM IST
Samantha 2025 Memories : ఈ ఏడాది ముగుస్తుండటంతో ప్రతి ఒక్కరూ 2025లోని ఫీల్ గుడ్ మూమెంట్స్తోపాటు వారికి ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే కొన్ని మెమోరీస్ను సోషల్ మీడియా వేదికగా షేర్ చేస్తూ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ ట్రెండ్ను సినీతారాలు కూడా ఫాలో అవుతున్నారు. '2025 తనకెంతో గొప్ప సంవత్సరం' అని నటి సమంత కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా పోస్ట్ షేర్ చేశారు. మరి తను పంచుకున్న విషయాలెంటీ తన జ్ఞాపలెంటో చూద్దాం.
ఎప్పుడూ సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉంటూ తన కెరీర్కు సంబంధించిన అప్డేట్స్ను ఎప్పటికప్పుడు తన ఫ్యాన్స్తో షేర్ చేసుకుంటూనే ఉంటుంటారు నటి సమంత. అందులో భాగంగానే ఈ సంవత్సరం తన జీవితంలో జరిగిన అద్భుతమైన కొన్ని విషయాలను గుర్తుచేసుకుంటూ ఆ ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసుకున్నారు. ఇందులో ఆమె పెళ్లికి సంబంధించిన అన్సీన్ ఫొటోస్తో పాటు తను నిర్మాతగా తెరకెక్కించిన 'శుభం' సినిమా చిత్రాలను షేర్ చేశారు. ఈ పోస్ట్లు 'ఎ ఇయర్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్' అని కింద రాసుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం ఆ ఫొటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
2025 బెస్ట్ ఇయర్! : ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న సమంత దాంట్లో 2025 గురించి మాట్లాడారు. ఈ ఏడాది తను వివాహబంధంలోకి అడుగుపెట్టానని అది ఎంతో గొప్ప విషయమని ఆమె చెప్పారు. అదేకాక నిర్మాతగానూ అడుగులు వేశానని అన్నారు. సొంతంగా నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించి తొలి సినిమాతోనే విజయాన్ని అందుకున్నానని, ఈ రెండూ తన జీవితాన్ని మార్చాయని పేర్కొన్నారు.
కొన్నిరోజుల క్రితం హైదరాబాద్లో ఓ షాపింగ్మాల్ ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చిన సమంతకు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. ఆమె ఫ్యాన్స్ అత్యుత్సాహం కారణంగా తను ఇబ్బంది పడింది. దానిపై మాట్లాడుతూ 'వాళ్లంతా నన్ను అభిమానించే వారే. భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్లు నాకు ఎలాంటి హాని కలిగించరు' అని చెప్పారు.
సినిమా షూటింగ్స్లో బిజీగా : డైరెక్టర్ నందిని దర్శకత్వంలో తెరకెక్కనున్న సినిమా 'మా ఇంటి బంగారం' (Maa Inti Bangaram). ఇందులో సమంత కీ రోల్లో నటిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె ఈ సినిమా షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నారు. కాగా ఈ చిత్రాన్ని సమంతనే నిర్మిస్తుండటం విశేషం. దీని షూటింగ్ పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఓ ఫొటోను తాజా పోస్ట్లో షేర్ చేశారు. ఆ లుక్లో ఆమె సంప్రదాయ దుస్తుల్లో కనిపించారు.
రక్త్ బ్రహ్మాండ్: మరోవైపు దర్శకులు రాజ్- డీకే కాంబోలో రాబోతున్న వెబ్సిరీస్ 'రక్త్ బ్రహ్మాండ్: ది బ్లెడి కింగ్డమ్' ఒకటి. ఈ సిరీస్లో సమంత కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఆదిత్య రాయ్ కపూర్, అలీ ఫజల్, వామికా గబ్బి తదితరులు నటిస్తున్నారు. ఈ సిరీస్ నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. దీని అప్డేట్ కోసం సమంత ఫ్యాన్స్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
సమంత పెళ్లి విషయానికొస్తే, ఈ నెల 1న ఆమె డైరెక్టర్ రాజ్తో పెళ్లిపీటలెక్కరు. ఈ ఇద్దరు కొన్ని రోజుల పాటు రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు. ఇటీవల పెళ్లి బంధంతో ఒక్కట ఆ సస్పెన్స్కు ఫుల్స్టాప్ పెట్టారు.
