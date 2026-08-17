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'నిర్మాత మీరే కదా- రాముడిగా కాకుండా రావణుడిగా ఎందుకు చేశారు?'- యశ్​కు సూటి ప్రశ్న

రామయణలో రావణుడి పాత్ర ఎంపిక చేసుకోవడంపై స్పందించిన యశ్- ఈగో పక్కనపెట్టేసి ప్రాజెక్ట్ కోసం పని చేసినట్లు వెల్లడి- టాక్సిక్ ప్రమోషన్స్​లో క్లారిటీ ఇచ్చిన హీరో!

Yash AS Ravana
రామయణలో రావణుడిగా యశ్ (Photo Credit : Team Ramayana)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 17, 2026 at 4:22 PM IST

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Yash Ravana Ramayana : రామాయణం ఇతిహాసంగా తెరకెక్కే ఏ సినిమాలోనైనా సరే స్టార్ హీరో ఎవరైనా శ్రీరాముడి పాత్రనే ఎంపిక చేసుకుంటారు. ముఖ్యంగా పాన్ఇండియా హీరోలు అయితే పక్కాగా రాముడి పాత్రలోనే కనిపించాలని అనుకుంటారు. అయితే కేజీఎఫ్ సినిమాలతో దేశవ్యాప్తంగా పాపులరైన యశ్ మాత్రం, నితేశ్ తివారీ తెరకెక్కిస్తున్న రామాయణంలో రావణుడి పాత్రను ఒప్పుకున్నారు. ఈ విషయం బయటకు వచ్చిన కొత్తలో ఫ్యాన్స్​ కూడా ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. పైగా ఈ సినిమాకు యశ్ కో ప్రొడ్యూసర్ కూడానూ. కావాలంటే ఆ రాముడి వేషం ఆయనే వేయొచ్చు. కానీ యశ్ ఎందుకు రావణుడి పాత్రకు ఓకే చెప్పారోనని అందరికీ ఓ సందేహం వచ్చింది. అయితే ఆ డౌట్​ను ఆయనే స్వయంగా క్లియర్ చేశారు.

ఇదే కారణం!
తన కొత్త సినిమా టాక్సిక్​ ప్రమోషన్స్​లో భాగంగా యశ్ నేషనల్ మీడియా ఇంటర్వ్యూలో ఇటీవల పాల్గొన్నారు. ఇందులో ఆయనకు ఈ ఆసక్తికర ప్రశ్న ఎదురైంది. 'మీరు రామాయణ సినిమాకు సహ నిర్మాతగా ఉన్నారు. అంటే ఏ పాత్రను ఎవరికి ఇవ్వాలో అనే స్వేచ్ఛ కూడా మీకు ఉంది. అలాంటప్పుడు రాముడి పాత్ర కాకుండా రావణుడి క్యారెక్టర్​ను మీరు ఎంపిక చేసుకున్నారు. ఇందుకు కారణం ఏంటి?' అని ఆయన ప్రశ్న ఎదురైంది. దీనికి స్టార్​డమ్​ను పక్కనపెట్టేసి తనను నెగిటివ్ పాత్ర ఎలా ఆకర్షించిందో వివరించారు.

ఈగో పక్కనపెట్టేశాం
'శ్రీరాముడి గొప్పతనం, మంచితనం చెప్పాలంటే రావణుడి పాత్ర కూడా అంతే బలంగా ఉండాలి. ఈ నెగిటివ్ పాత్రలో నాకంటే ఎవరు బాగా చేయలేరని నాకు అనిపించింది. దీనికి నేనైతేనే న్యాయం చేయగలనని నమ్మకం కలిగింది. రావణుడిని చూడగానే 'అతనిని ఎలా చంపాలి?' అనే ఆలోచన కలగాలి. అందుకే రావణుడి పాత్ర చేస్తున్నాను. మంచి పాత్రలు చేసినా నేను అద్భుతంగా చేయగలను. అన్నింకంటే ముఖ్యంగా మేం ఈ ప్రాజెక్ట్​ను ఏ నటుడి స్టార్​డమ్​ కోసమో చేయట్లేదు. ఈగో పక్కన పెట్టేసి అందరం కష్టపడి పని చేస్తున్నాం. అత్యుత్తమ టెక్నిషియన్లు రామాయణం కోసం పని చేస్తున్నారు' అని యశ్ తన పాత్ర ఎంపికపై స్పష్టతనిచ్చారు.

నితీశ్ తివారీ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమాలో రణ్​బీర్ రాముడిగా, సాయిపల్లవి సీతగా, యశ్ రావణుడిగా నటిస్తున్నారు. వీళ్లతోపాటు రామాయణలో మిగిలి ఇతర కీలక పాత్రలను ఆయా నటీనటులు పోషిస్తున్నారు. నమిత్ మల్హోత్ర, యశ్ సంయుక్తంగా ఇది నిర్మిస్తున్నారు. రెండు భాగాలుగా తెరకెక్కిన రామాయణ తొలి పార్ట్ 2026 దీపావళికి రానుంది. రెండో భాగం వచ్చే ఏడాది దీపావళికి రిలీజ్ కానుంది.

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