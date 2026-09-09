'టాక్సిక్' నెగిటివ్ టాక్ - హీరో యశ్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఎంటో తెలుసా?
భారీ అంచనాలతో వచ్చి నిరాశపర్చిన టాక్సిక్ - సోషల్ మీడియాలో విమర్శలు, ట్రోల్స్- ఈ రెస్పాన్స్పై హీరో యశ్ స్పందన ఇదే
Published : September 9, 2026 at 10:31 PM IST
Yash On Toxic Result : కన్నడ హీరో యశ్ లేటెస్ట్ సినిమా 'టాక్సిక్' భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలై మిక్స్డ్ టాక్కే పరిమితమైంది. డైరెక్టర్ గీతూ మోహన్దాస్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా ఆగస్టు 26న వరల్డ్వైడ్గా రిలీజ్ అయ్యింది. ఈ సినిమా అంచనాలను అందుకోలేపోయింది. దీనికి నెగిటివ్ టాక్ వచ్చింది. ఇలాంటి ఫలితం మేకర్స్ కూడా అస్సలు ఊహించి ఉండరు. అయితే విడుదల తర్వాత ఈ చిత్రంపై వచ్చిన నెగిటివ్ టాక్పై హీరో యశ్ ఎలా స్పందించారో డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ జయ్దేవ్ మోహన్ చెప్పారు. రీసెంట్గా ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న ఆయన ఈ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
సినిమా రిలీజైన తర్వాత యశ్కు ఫోన్ చేసి మాట్లాడినట్లు జయ్దేవ్ చెప్పుకొచ్చారు. అయితే ఫలితం గురించి ఎక్కువగా ఆందోళన చెందవద్దని, దీనిపై నిర్ణయం ప్రేక్షకులకే వదిలేయాలని యశ్ తనతో ఎంతో కూల్గా చెప్పినట్లు జయ్దేవ్ పేర్కొన్నారు. "ఈ మూవీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత నేను యశ్ను కలవలేదు. కానీ, రెండుసార్లు ఆయనతో ఫోన్లో మాట్లాడాను. ఈ సినిమాలో నేను చేసింది చాలా చిన్న పాత్ర. కానీ, రివ్యూలు, నెటిజన్ల రియాక్షన్ చూసి నేను ఎమోషనల్ అయ్యాను. దీనిపై యశ్, 'మరీ ఎక్కువగా ఆలోచించవద్దు. సినిమాను ప్రేక్షకుల నిర్ణయానికే వదిలేయండి. దీని తర్వాత కూడా మనం పనిచేయాల్సిన ఉంది' అని అన్నారు"
"ఆ మాటలు కూల్గా చెప్పినా, ఆయన మాటల్లో బాధ నేను అర్థం చేసుకోగలను. అయితే నేను నాలుగేళ్ల కిందట ఈ కథ ఫస్ట్ వెర్షన్ విన్నాను. కానీ, షూటింగ్ ముగిసేసరికి వెర్షన్స్ మారిపోయాయి. కానీ మనం ఏం చేస్తాం? ప్రేక్షకులే దేవుళ్లు. వాళ్ల అభిప్రాయమే తుది తీర్పు. వాళ్లకు నచ్చితే బాగా ప్రోత్సహిస్తారు. నచ్చకపోతే అలాగే ఉంటారు. అంతేకాని 'మేము మంచి సినిమా తీశాం. కానీ ప్రేక్షకులకే అర్థం కాలేదు' అంటే కరెక్ట్ కాదు కదా" అని అని జయ్దేవ్ వ్యాఖ్యానించారు. అలాగే టాక్సిక్ విడుదలైన దగ్గరి నుంచి సుమారు మూడు లక్షల పైరసీ లింక్లను తొలగించినట్లు ఆయన చెప్పారు. కాగా, జయ్దేవ్ మోహన్ ఈ సినిమాకు డబ్బింగ్ సూపర్వైజర్గా పనిచేశారు.