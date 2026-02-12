'బయటికి రా చూసిస్తా!'- మీడియా ప్రశ్నకు విశ్వక్సేన్ రిప్లై!
Published : February 12, 2026 at 5:35 PM IST
Vishwak Sen Aggression : టాలీవుడ్లో గతంలో అగ్రెసివ్ స్పీచ్లకు విశ్వక్సేన్ కేరాఫ్ అడ్రస్గా ఉండేవారు. సినిమా ఫంక్షన్లు, ప్రెస్మీట్ల్లో విశ్వక్ కామెంట్స్ ఒక్కోసారి కాంట్రవర్సీలకు దారితీసేవి. ఒకసారి టీవీ డిబేట్లోనూ ఆయన కోపంగా మాట్లాడిన వీడియోలు వైరల్ అయ్యాయి. ఎప్పుడూ ఫుల్ ఫైర్తో మాట్లాడే విశ్వక్, కొద్దిరోజులుగా అలా లేరు. చాలా ప్రశాంతంగా మాట్లాడుతున్నారు. ఆయన లేటెస్ట్ సినిమా ఫంకీ ప్రమోషన్లలో ఇది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది.
దీని గురించి మొన్నామధ్య నిర్మాత నాగవంశీ కూడా మాట్లాడారు. ఇదే ఫంకీ సినిమా ట్రైలర్ రిలీజ్ ఈవెంట్లో మాట్లాడిన వంశీ, విశ్వక్ మారిపోయారని అన్నారు. ఒక సంవత్సరం కిందటి విశ్వక్, ఇప్పుడు చూస్తున్న విశ్వక్ ఒకటి కాదని అన్నారు. మైక్ ఇస్తే ఇష్టమొచ్చినట్టు తిట్టేసి, ఇష్టమొచ్చినట్టు అగ్రెసివ్గా ప్రవర్తించే ఆ విశ్వక్ పూర్తిగా మారిపోయారని అన్నారు. తాజాగా దీనిపైనే విశ్వక్ మాట్లాడారు. గురువారం ఫంకీ మూవీటీమ్ ప్రెస్మీట్లో పాల్గొనగా, ఆయనకు ఓ ఆసక్తికర ప్రశ్న ఎదురైంది.
'మీలో, ఈ మధ్య అగ్రెషన్, కోపం, యాటిట్యూట్ అంతలా కనిపించడం లేదు. విశ్వక్ను మళ్లీ ఆ మోడ్లో ఎప్పుడు చూస్తాం? లేదా ఇలాగే కంటిన్యూ అవుతారా?' అని ఓ రిపోర్టర్ అడిగిన ప్రశ్నకు విశ్వక్, 'బయటకు రా, చూపిస్తా!' అంటూ ఆసక్తికర సమాధానం ఇచ్చారు. దీంతో అక్కడున్నవాళ్లు అంతా ఒక్కసారిగా నవ్వుకున్నారు. విశ్వక్ ఇచ్చిన సమాధానం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్గా మారింది.
అర్జున్ సినిమాకు విషెస్
గతేడాది సీనియర్ హీరో - విశ్వక్సేన్ మధ్య సినిమా చిత్రీకరణ విషయంలో అభిప్రాయ భేదాలు తలెత్తాయి. దీంతో ప్రాజెక్ట్ నుంచి విశ్వక్ బయటకు వచ్చేశారు. అప్పట్లో ఇండస్ట్రీలో ఇది సెన్సేషన్ అయ్యింది. అయితే అర్జున్ 'సీతా పయణం' సినిమాతో మరోసారి మెగాఫోన్ పట్టారు. ఆయన తరకెక్కించిన ఈ చిత్రం ఫిబ్రవరి 14న రిలీజ్ కానుంది. ఇందులో ఆయన కుమార్తె ఐశ్వర్య హీరోయినన్గా నటిస్తున్నారు. రీసెంట్గా ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్లో పాల్గొన్న అర్జున్, విశ్వక్ ఫంకీ చిత్రానికి ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పారు. ఆ సినిమా మంచి విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు.
దీనిపై తాజాగా విశ్వక్ స్పందించారు. ఆయన కూడా అర్జున్ సీతా పయాణం సినిమాకు ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పారు. కోపం అనేది తాత్కాలికమే అని అన్నారు. అర్జున్ మాట్లాడిన విధానం ఆయనకు బాగా అనిపించిందని, ఇదే లైఫ్ అని అన్నారు.