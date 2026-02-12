ETV Bharat / entertainment

'బయటికి రా చూసిస్తా!'- మీడియా ప్రశ్నకు విశ్వక్​సేన్ రిప్లై!

విశ్వక్​సేన్ ఫంకీ సినిమా ప్రమోషన్స్- చాలా కూల్​గా కనిపిస్తున్న హీరో- ప్రెస్​మీట్​లో మీడియాకు ఆసక్తికర సమాధానం

Vishwak Sen Aggression : టాలీవుడ్​లో గతంలో అగ్రెసివ్ స్పీచ్​లకు విశ్వక్​సేన్ కేరాఫ్ అడ్రస్​గా ఉండేవారు. సినిమా ఫంక్షన్లు, ప్రెస్​మీట్​ల్లో విశ్వక్ కామెంట్స్ ఒక్కోసారి కాంట్రవర్సీలకు దారితీసేవి. ఒకసారి టీవీ డిబేట్​లోనూ ఆయన కోపంగా మాట్లాడిన వీడియోలు వైరల్ అయ్యాయి. ఎప్పుడూ ఫుల్​ ఫైర్​తో మాట్లాడే విశ్వక్, కొద్దిరోజులుగా అలా లేరు. చాలా ప్రశాంతంగా మాట్లాడుతున్నారు. ఆయన లేటెస్ట్ సినిమా ఫంకీ ప్రమోషన్లలో ఇది క్లియర్​గా​ కనిపిస్తుంది.

దీని గురించి మొన్నామధ్య నిర్మాత నాగవంశీ కూడా మాట్లాడారు. ఇదే ఫంకీ సినిమా ట్రైలర్ రిలీజ్ ఈవెంట్​లో మాట్లాడిన వంశీ, విశ్వక్ మారిపోయారని అన్నారు. ఒక సంవత్సరం కిందటి విశ్వక్, ఇప్పుడు చూస్తున్న విశ్వక్​ ఒకటి కాదని అన్నారు. మైక్ ఇస్తే ఇష్టమొచ్చినట్టు తిట్టేసి, ఇష్టమొచ్చినట్టు అగ్రెసివ్​గా ప్రవర్తించే ఆ విశ్వక్ పూర్తిగా మారిపోయారని అన్నారు. తాజాగా దీనిపైనే విశ్వక్​ మాట్లాడారు. గురువారం ఫంకీ మూవీటీమ్ ప్రెస్​మీట్​లో పాల్గొనగా, ఆయనకు ఓ ఆసక్తికర ప్రశ్న ఎదురైంది.

'మీలో, ఈ మధ్య అగ్రెషన్, కోపం, యాటిట్యూట్ అంతలా కనిపించడం లేదు. విశ్వక్​ను మళ్లీ ఆ మోడ్​లో ఎప్పుడు చూస్తాం? లేదా ఇలాగే కంటిన్యూ అవుతారా?' అని ఓ రిపోర్టర్ అడిగిన ప్రశ్నకు విశ్వక్, 'బయటకు రా, చూపిస్తా!' అంటూ ఆసక్తికర సమాధానం ఇచ్చారు. దీంతో అక్కడున్నవాళ్లు అంతా ఒక్కసారిగా నవ్వుకున్నారు. విశ్వక్​ ఇచ్చిన సమాధానం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్​గా మారింది.

అర్జున్ సినిమాకు విషెస్
గతేడాది సీనియర్ హీరో - విశ్వక్​సేన్​ మధ్య సినిమా చిత్రీకరణ విషయంలో అభిప్రాయ భేదాలు తలెత్తాయి. దీంతో ప్రాజెక్ట్​ నుంచి విశ్వక్ బయటకు వచ్చేశారు. అప్పట్లో ఇండస్ట్రీలో ఇది సెన్సేషన్ అయ్యింది. అయితే అర్జున్ 'సీతా పయణం' సినిమాతో మరోసారి మెగాఫోన్ పట్టారు. ఆయన తరకెక్కించిన ఈ చిత్రం ఫిబ్రవరి 14న రిలీజ్ కానుంది. ఇందులో ఆయన కుమార్తె ఐశ్వర్య హీరోయినన్​గా నటిస్తున్నారు. రీసెంట్​గా ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్​లో పాల్గొన్న అర్జున్, విశ్వక్ ఫంకీ చిత్రానికి ఆల్​ ది బెస్ట్ చెప్పారు. ఆ సినిమా మంచి విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నట్లు తెలిపారు.

దీనిపై తాజాగా విశ్వక్ స్పందించారు. ఆయన కూడా అర్జున్ సీతా పయాణం సినిమాకు ఆల్​ ది బెస్ట్ చెప్పారు. కోపం అనేది తాత్కాలికమే అని అన్నారు. అర్జున్ మాట్లాడిన విధానం ఆయనకు బాగా అనిపించిందని, ఇదే లైఫ్ అని అన్నారు.

