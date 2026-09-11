సుమంత్ 'మహేంద్రగిరి వారాహి'- సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ఆకట్టుకుందా?
రాజవంశం చేసిన పొరపాటు - అమ్మవారి ఆగ్రహం - ట్విస్ట్లు, సస్పెన్స్లతో మహేంద్రగిరి వారాహి మెప్పించిందా?
Published : September 11, 2026 at 5:00 PM IST
Mahendragiri Varahi Review : టాలీవుడ్ నటుడు సుమంత్ ఇటీవల అనగనగా, న్యూటన్ థర్డ్ లా వంటి సినిమాలతో మంచి సక్సెస్ అందుకున్నారు. అదే జోష్లో ఆయన తాజాగా మహేంద్రగిరి వారాహి సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. సంతోష్ జాగర్లపూడి తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం శుక్రవారం (సెప్టెంబర్ 11)న థియేటర్లలోకి వచ్చింది. మరి ఈ సినిమా ఎలా ఉంది. సుమంత్ సక్సెస్ స్ట్రీక్ కంటిన్యూ చేశారా? అనేది చూద్దాం!
ఇదే స్టోరీ
దేవుడు, దెయ్యాలపై ఏ మాత్రం నమ్మకంలేని సిద్ధార్థ్ (సుమంత్) తన యూట్యూబ్ ఛానెల్తో ప్రజకలను చైతన్యవంతులను చేస్తుంటాడు. అందులో మూఢ నమ్మకాల ప్రచారంతో జనాలను దోచుకునే బురిడీ బాబాల బండారాలకు సంబంధించిన వీడియోలు తన యూట్యూబ్ ఛానెల్లో పోస్టు చేస్తుంటాడు. అయితే తన సోదరుడు రాజీవ్ (కమల్ కామరాజు)కి పెళ్లి ఖాయం అవుతుంది. కానీ, అతడి జాతకంలో అపమృత్యు దోషం ఉందని, వారాహి అమ్మవారికి పూజలు చేస్తే అది తొలగిపోతుందని చెప్తారు. ఇందుకోసం అతడు విజయనగరంలోని మహేంద్రగిరి ఆలయానికి వెళ్తారు.
పూజలు పూర్తయ్యాక రాజీవ్తో పాటు ఆ మహేంద్రగిరి రాజ వంశీకుడు నాగేంద్రవర్మ (వంశీ చాగంటి) కన్నుమూస్తారు. దీంతో గత 150ఏళ్లుగా ఆ కుటుంబంలో పుట్టిన మగబిడ్డ ఎవరైనా 33వ పుట్టినరోజునే మరణిస్తారన్న ఆసక్తికర విషయం సిద్ధార్థ్కి తెలుస్తుంది. ఆ కుటుంబానికి వారాహి అమ్మవారి శాపంతోనే అలా జరుగుతుందని ఊళ్లో నమ్ముతారు. దీంతో ఆ మరణాల వెనుకు ఉన్న రహస్యాన్ని ఛేదించేందుకు సిద్ధార్థ్ రంగంలోకి దిగుతాడు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? అది అమ్మవారు శపమేనా? అసలు సిద్ధు అన్న చావుకి, మహేంద్రగిరి వంశానికి ఉన్న సంబంధం ఏంటి? అనేది బిగ్స్క్రీన్పై చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే!
సినిమా ఎలా సాగింది?
మహేంద్రగిరి సంస్థానంలోని ఒక రాజవంశం చేసిన పొరపాటు వల్ల, వారాహి అమ్మవారి ఆగ్రహానికి గురై ఆ కుటుంబంలోని మగవాళ్లంతా 33వ పుట్టినరోజు నాడే చనిపోతుంటారు. దీంతో ఇది 'మురారి' సినిమాను గుర్తు చేస్తుంటుంది. కానీ ఇందులో ప్రతీకార నేపథ్యం కథకు కొత్త లుక్ తెచ్చింది. సిద్ధు జొన్నలగడ్డ పాత్ర చుట్టూ నడిచే డ్రామా, హీరో ఫ్యామిలీ మహేంద్రగిరిలో అడుగుపెట్టాక వచ్చే ట్విస్ట్లు తో డైరెక్టర్ సంతోష్ ఈ మూవీని చాలా గ్రిప్పింగ్గా, వేగంగా ముందుకు నడిపించారు. ఇక ప్రీ ఇంటర్వెల్ సీన్స్తో కథ ఆసక్తికరంగా మారుతుంది.
ఇక సెకండాఫ్ హీరో చేసే అన్వేషణతో ఆసక్తికరంగా మొదలవుతుంది. కానీ కథలో ముందుకెళ్లే కొద్దీ థ్రిల్ తగ్గుతుంది. హీరో కష్టపడకుండానే ప్రశ్నలకు సమాధానాలు తేలికగా దొరకడం, మహేంద్రగిరి వంశంతో హీరో అన్నకు ఉన్న లింక్ ఏంటి అనేది ఊహకు అందేలా ఉంటుంది. అది మైనస్ అయ్యింది. అయితే, శాపం వెనుక నిజాలు భావోద్వేగభరితంగా ఉంటాయి. అమ్మవారు అన్ని హత్యలు జరుగుతున్నా మౌనంగా ఉండటం లాజిక్కు అందదు. ప్రీక్లైమాక్స్లో ట్విస్ట్లు, బ్రహ్మానందం, వెన్నెల కిశోర్, రాజీవ్ కనకాల పాత్రల మరో కోణం థ్రిల్ చేస్తాయి. ముగింపు ఫర్వాలేదనిపిస్తుంది.
బలాలు
- సుమంత్ నటన
- అనూప్ రూబెన్స్ సంగీతం
- విరామ ఘట్టాలు- క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్లు
బలహీనతలు
- కొత్తదనం లేని కథ
- ప్రథమార్ధం
చివరిగా : మహేంద్రగిరి వారాహి- ఫర్వాలేదు ఈ డివోషనల్ మిస్టరీ థ్రిల్ పంచుతుంది
గమనిక : ఈ సమీక్ష సమీక్షకుడి దృష్టి కోణానికి సంబంధించింది. ఇది సమీక్షకుడి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే!
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