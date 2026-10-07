శిర్డీ సాయిబాబాను దర్శించుకున్న నటుడు శ్రీకాంత్ దంపతులు
సతీమణి ఊహతో కలిసి శిర్డీని సందర్శించిన నటుడు శ్రీకాంత్
శిర్డీని సందర్శించిన శ్రీకాంత్ (Source : ETV Bharat)
Published : October 7, 2026 at 2:48 PM IST
Actor Srikanth Shridi Visit : టాలీవుడ్ ప్రముఖ నటుడు మేక శ్రీకాంత్ తన సతీమణి ఊహతో కలిసి శిర్డీని సందర్శించారు. ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి, సాయిబాబా సమాధిని దర్శించుకున్నారు. అనంతరం ఆయనకు సాయిబాబా సంస్థాన్ డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ భీమ్రాజ్ దరాడే శాలువాతో సత్కరించి సాయిబాబా విగ్రహాన్ని బహూకరించారు. ఈ సందర్భంగా నటుడు శ్రీకాంత్ ఈటీవీ భారత్తో మాట్లాడారు. సినీ పరిశ్రమలో కెరీర్ ప్రారంభించినప్పటి నుంచి కనీసం రెండేళ్లకు ఒకసారి సాయిబాబా దర్శనం కోసం శిర్డీకి వస్తున్నట్లు చెప్పారు.