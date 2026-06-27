'జగడం చూశారుగా- డ్రగ్స్ కూడా అలాంటిదే!'- 'YOLO' బ్యాచ్కు రామ్ సూచన
డ్రగ్స్ బాధితుడి స్టోరీని షేర్ చేసుకున్న హీరో రామ్ - బతకాలనే ఆశ నుంచి ఇలా బతుకేస్తున్నామేంటనే భయం అతనిలో మొదలైందని వెల్లడి
Published : June 27, 2026 at 2:31 PM IST
Hero Ram Comments On Drugs : 'డ్రగ్స్ ఊబిలోకి ఒక్కసారి దిగితే దాని నుంచి బయటపడడం చాలా కష్టం' అని హీరో రామ్ పోతినేని అన్నారు. అంతర్జాతీయ యాంటీ డ్రగ్స్ దినోత్సవం సందర్భంగా రీసెంట్గా తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్వహించిన 'యాంటీ డ్రగ్స్ డే' కార్యక్రమంలో రామ్ పోతినేని పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా డ్రగ్స్ నిర్మూలన కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేపట్టిన 'ఈగల్ ఫోర్స్'ను ఆయన అభినందించారు. ఈ క్రమంలో మానన జీవితంలో డ్రగ్స్ ఎంత ప్రమాదకరమో ఆయనకు ఎదురైన ఓ సందర్భాన్ని ఉదాహరణగా తెలుపుతూ వివరించారు.
YOLO!
'సాధారణంగా యోలో (You only Live once) బ్యాచ్ అనేవారు ఉంటారు. అంటే 'ఒక సారే బతుకుతాం బ్రో' అని జీవితాన్ని విచ్చలవిడిగా ఆస్వాదించేవారు. అలాంటి వ్యక్తిత్వం ఉన్న డ్రగ్స్ అలవాటున్న ఓ వ్యక్తిని విదేశాల్లో ఉన్నప్పుడు కలిశాను. అతనితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు 'డ్రగ్స్ తీసుకోవడం వల్ల నీ లైఫ్ ఎలా మారింది?' అని అతన్ని అడిగాను. దానికి అతను చెప్పిన సమాధానానికి షాక్ అయ్యాను. సాధారణంగా మనమందరం సగటున 80 ఏళ్ల వయసు వరకు బతుకుతామని ఆశతో ఉంటాం. కానీ, డ్రగ్స్ తీసుకోవడం వల్ల అతనికి ఉన్న మానసిక స్థితికి, ఆరోగ్య పరిస్థితులకు అతని చెప్పిన సమాధానం చూసి ఎంతో బాధ అనిపించింది. ఆశ్చర్యపోయాను. '80ఏళ్లు ఇలాగే బతకాలా?' (అంటే డ్రగ్స్ పరిస్థితిలో) అని అతను సమాధానమిచ్చాడు. అతను చెప్పిన విషయాన్ని నా జీవితంలో ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను' అని రామ్ పోతినేని అన్నారు.
బాధేసింది
ఇంకా ఎన్నాళ్లు బతకాలి అనే ఆ ఒక్క పదం విన్నప్పుడే నాకెంతో భయం వేసిందని రామ్ తెలిపారు. జీవితంలో మనం బతకాలనే ఆశ నుంచి ఇలా బతుకేస్తున్నామేంటి అనే భయం అతనిలో మొదలైందని గుర్తు చేశారు. ఇది చాలా బాధాకరమైన విషయమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
యువతను ఉద్దేశించి రామ్ మాట్లాడుతూ ఎవరైనా మీ దగ్గరకు వచ్చి 'ఒకసారి ట్రై చేయ్ బ్రో' (డ్రగ్స్) అని మీకు చెబితే 'నో అన్నయ్య' అని చెప్పండని పేర్కొన్నారు. ఎందుకంటే యోలో (You only Live Ones) జీవితంలో ఒక్కసారే జీవిస్తామని చెప్పండి అని సూచించారు. డ్రగ్స్ అనేవి ఒక్కసారి తీసుకుంటే దాని నుంచి బయటకు రావడం అంత తేలిక కాదని వివరించారు. యువతలో చైతన్యాన్ని తీసుకొచ్చేందుకు 'మీరంతా జగడం సినిమా చూశారా?' అని అడిగారు. ఒక్కసారి చెడు వైపు వెళితే మంచి వైపు రావడం ఎంతో కష్టమని దానికి ఉదాహరణగా తన జగడం సినిమాను ప్రస్తావించారు. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకోండని యువత అందరినీ మేల్కొలిపారు. మీ అందరికీ ఎంతో మంచి భవిష్యత్తు ఉందన్నారు. ఆరోగ్యకరమైన జీవితాన్ని పూర్తిగా ఆస్వాదించాలని పిలుపునిచ్చారు. ఎందుకంటే 'యూ వోన్లీ లివ్ వన్స్'. అందుకే మీరు చాలా జాగ్రత్తగా డ్రగ్స్పై అప్రమత్తంగా ఉండాలని రామ్ ఈ సందర్భంగా యువతకు హితవు పలికారు.
" say yolo, not drugs."— Pulagam Chinnarayana (@PulagamOfficial) June 26, 2026
watch energetic star @ramsayz's inspiring speech at the Telangana Government's International Day Against Drug Abuse & Illicit Trafficking 2026 event ✨ pic.twitter.com/fSwMdrgYiV
ఈగల్కు అభినందనలు
అదే విధంగా డ్రగ్స్ నిర్మూలనకు కృషి చేస్తున్న తెలంగాణ ఈగల్ ఫోర్స్ బృందాన్ని రామ్ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. డ్రగ్స్ బాధితులు ఎవరైనా తెలిస్తే హెల్ప్లైన్ నంబర్కు తెలియజేయాలని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, హైదరాబాద్ నగర సీపీ సీవీ ఆనంద్, నటి మీనాక్షి చౌదరి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
ఇక రామ్ సినిమాల విషయానికొస్తే ప్రస్తుతం తన 23వ సినిమాకు తానే స్వీయ దర్శకత్వం వహించనున్నారు. 'RAPO23' వర్కింగ్ టైటిల్గా ఇది ప్రచారంలో ఉంది. సైకలాజికల్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా ఇది రూపొందనుంది. రాపో సినిమాటిక్స్ బ్యానర్పై రామ్ సోదరుడు కృష్ణ పోతినేని దీన్ని ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించనున్నారు. రామ్ కెరీర్లోనే అత్యంత భారీ చిత్రంగా ఇది తెరకెక్కనున్నట్లు ప్రచారం నడుస్తోంది. ఈ మూవీకి నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్ సినిమాటోగ్రాఫర్ తిరు వర్క్ చేయనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన చిత్రీకరణ త్వరలో ప్రారంభం కానుంది.
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