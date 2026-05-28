ETV Bharat / entertainment

'మోదీజీ చెప్పిన స్టోరీ స్ఫూర్తి నింపింది- మా సినిమా కూడా అలాంటిదే'- పెద్ది ప్రమోషన్స్​లో రామ్​చరణ్

దిల్లీలో పెద్ది సినిమా ప్రమోషన్స్- ప్రెస్​మీట్​లో పాల్గొన్న రామ్​చరణ్, జాన్వీ కపూర్- ఆసక్తికర విషయాలు షేర్ చేసుకున్న హీరో!

Ram Charan- PM Modi
Ram Charan- PM Modi (Source : Ram Charan Insta Post)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 28, 2026 at 5:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Peddi Modi Inspirational Story : స్టార్ హీరో రామ్​చరణ్ తన లేటెస్ట్ సినిమా పెద్ది ప్రమోషన్స్​లో బిజీగా ఉన్నారు. తాజాగా పెద్ది టీమ్ దిల్లీలో ప్రెస్​మీట్ నిర్వహించింది. ఈ ఈవెంట్​లో హీరో రామ్​చరణ్, గతంలో ప్రధాని నరేంద్రమోదీతో జరిగిన ఓ సంభాషణను గుర్తు చేసుకున్నారు. పెద్ది సినిమా వికసిత్ భారత్ కాన్సెప్ట్​తో ముడిపడి ఉంటుందని మోదీకి చెప్పినట్లు చరణ్ తెలిపారు. ఈ క్రమంలోనే చరణ్​కు మోదీ ఓ స్ఫూర్తిదాయకమైన కథ చెప్పారట. దానిని హీరో ఇవాళ ఆడియెన్స్​తో షేర్ చేసుకున్నారు. ఇంతకీ అదేంటంటే?

ఇటీవల హీరో రామ్​చరణ్ తన సతీమణి ఉపాసన దిల్లీలో ప్రధాని మోదీని మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. ఈ క్రమంలో 'రామ్, పెద్ది సినిమా కథేంటి? అది దేని గురించి?' అని ఆయనను మోదీ అడిగినట్లు గుర్తు చేసుకున్నారు. దీనికి సమాధానంగా 'సర్, ఇది వికసిత్ భారత్​కు సంబంధించిన కాన్సెప్ట్​' అని చెర్రీ చెప్పారట. వెంటనే ఆయన తనతో ఓ స్ఫూర్తిదాయకమైన స్టోరీని పంచుకున్నారని తెలిపారు. ఆ కథను చరణ్ తన మాటలల్లో వివరించారు. "బంగాల్‌లో ప్రచారం చేస్తుండగా ఓ పిల్లవాడు జెర్సీ వేసుకొని కనిపించాడు. నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు అని అడిగితే అతడి ఊరి పేరు చెప్పాడు. అయితే ఆ పిల్లవాడి గ్రామంలో మహ్మద్‌ అనే ఫుట్‌బాల్‌ ఆటగాడు ఉండేవాడు. 50ఏళ్ల కిందట అతడు భారత్​కు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. దీంతో అతడి ఊరికి గుర్తింపు వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆ గ్రామంలో సుమారు 85 మంది ఫుట్​బాల్ ప్లేయర్లు ఉన్నారు' అని మోదీ నాతో అన్నారు. ఒక వ్యక్తి అనుకుంటే సమాజంలో ఎంత మార్పు తీసుకొనిరాగలడు? అనే దానికి ఈ కథ ఒక నిదర్శనం. మా పెద్ది సినిమాలో పాత్ర కూడా అలాంటి స్ఫూర్తినింపేదే" అని రామ్​చరణ్ వివరించారు.

కష్టం కాదు ఇష్టంగానే
అలాగే 'ఈ సినిమాలో క్రికెటర్, పహిల్వాన్, రన్నర్​గా మూడు పాత్రలు పోషించారు. ఇందులో ఏది ఎక్కువగా కష్టంగా అనిపించింది' అని అడగ్గా మూడు కష్టమైన పాత్రలే అని చెర్రీ అన్నారు. అయితే ప్యాషన్, ఇష్టంతో ఉంటే ఎంత కష్టమైన చేయొచ్చని అన్నారు. దీనికి కష్టపడ్డా అనే పదం కాకుండా తాను పెద్ది సినిమాలోని మూడు పాత్రలను ఎంజాయ్ చేసినట్లు చెర్రీ తెలిపారు.

ట్రై యాంగిల్ లవ్​స్టోరీ!
ఈ ఈవెంట్​లో రామ్​చరణ్​తోపాటు జాన్వీ కపూర్, నటుడు దివ్యేందు పాల్గొన్నారు. దివ్యేందు పెద్ది సినిమాలో రాంబుజ్జి అనే పాత్ర పోషించారు. తన పాత్ర గురించి ఈఈవెంట్​లో చెబుతూ, ఇందులో ట్రై యాంగిల్ లవ్​స్టోరీ ఉంటుదని, రాంబుజ్జి పాత్రకు జాన్వీ లవ్ యాంగిల్ ఉంటుందని అన్నారు.

నాలుగో పాట విడుదల
ఇప్పటికే మధ్యప్రదేశ్, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో చిత్రబృందం ఈవెంట్లు నిర్వహించింది. తాజాగా దిల్లీలో ప్రెస్​మీట్​తోపాటు సినిమా నుంచి మస్స మస్సా అనే పాటను కూడా ఇవాళ రిలీజ్ చేసింది. అనంత శ్రీరామ్ రాసిన ఈ పాటను విశాల్ మిశ్రా ఆలపించారు. గతంలో రిలీజైన చికిరి చికిరి, రై రై రారా పాటలకు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. రీసెంట్​గా స్పెషల్ సాంగ్​ కూడా రిలీజైంది.

TAGGED:

RAM CHARAN WITH PM MODI
PEDDI MOVIE STOTY LINE
PEDDI MOVIE SONGS
PEDDI MOVIE RELEASE DATE
PEDDI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.