'మనల్ని ఎవరూ ఆపలేరు'- ట్రోలింగ్స్పై నాని కౌంటర్
ప్యారడైజ్పై వస్తున్న ట్రోలింగ్స్పై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేసిన నాని - నెగిటివిటీని పట్టించుకోవద్దంటూ ఫ్యాన్స్కు పిలుపు
Published : September 22, 2026 at 10:31 AM IST
NANI SPEECH PARADISE PRE RELEASE EVENT : గెలవాలని కోరుకునేవారు ఉన్నట్లే మనం ఓడిపోతే చూద్దామనుకునే వాళ్లు కూడా ఉంటారని హీరో నాని అన్నారు. హైదరాబాద్ శిల్పకళా వేదికగా జరిగిన 'ప్యారడైజ్' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో సినిమా చుట్టూ జరుగుతున్న నెగిటివ్ ప్రచారం, తనపై వస్తున్న విమర్శలకు నాని గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు. పవన్ కల్యాణ్ పొలిటికల్ స్పీచ్లో ఐకానిక్ డైలాగ్ను గుర్తు చేసే విధంగా 'మనల్ని ఎవరూ ఆపలేరు' అంటూ మాట్లాడారు. నాని చేసిన కామెంట్స్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరలవుతున్నాయి. మనం సక్సెస్ అవుతున్నామంటే అభినందించే వారితో పాటు విమర్శించే వారి సంఖ్య కూడా పెరుగుతుందని నాని అన్నారు. అలాగే ఈ సినిమాపై ఎలాంటి నెగిటివిటీని ప్రచారం చేస్తున్నా, 'మీరు మాత్రం పాజిటివిటీ వైపు పరుగులు తీయాలి' అంటూ ఫ్యాన్స్ను ఉత్సాహపరిచారు.
డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ ఓదెలపై నాని ప్రశంసలు కురిపించారు. 'శ్రీకాంత్ది నాది అన్నదమ్ముల అనుబంధం. తనను చూసి చాలాసార్లు గర్వపడ్డాను, ముచ్చటపడ్డాను. సినిమా రిలీజ్ ఆలస్యమవుతున్నప్పుడు పిలిచి క్లాస్ కూడా పీకాను. కానీ ఈ చిత్రం చూసిన తర్వాత శ్రీకాంత్ క్లారిటీ చూసి గర్వపడ్డాను. సినిమాను ఎంతో అద్భుతంగా శ్రీకాంత్ తెరకెక్కించాడు. సంపూర్ణేశ్బాబు ఇందులో బిర్యానీ క్యారెక్టర్లో ఇరగదీశాడు. రాఘవ్ జుయల్ విలనిజం చూసి ఆడియెన్స్ ఆశ్చర్యపోతారు. తనలాంటి విలన్ని మీరిప్పటి వరకు ఎక్కడా చూసుండరు. మోహన్బాబు సార్ ఏంటన్నది మా తరానికి మా ముందు తరానికి బాగా తెలుసు. కానీ ఆయన తెరపై కనిపిస్తే ఆ ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుందో ఈ సినిమా ద్వారా జెన్జీకి తెలుస్తుంది. సెప్టెంబర్ 23 నైట్ నుంచి థియేటర్లో సెలబ్రేషన్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి' నాని అన్నారు.