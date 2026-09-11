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'ప్యారడైజ్​కు ట్రైలర్ లేదు- డైరెక్ట్​గా థియేటర్​లో చూడడమే' - నాని

ప్యారడైజ్ మూవీటీమ్ ప్రెస్​మీట్ - పాల్గొన్న హీరో నాని, ప్రొడ్యూసర్ సుధాకర్‌ , డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్- సినిమాపై ఆసక్తికర విషయాలు షేర్ చేసుకున్న టీమ్

Nani Paradise
ప్యారడైజ్ ప్రెస్​మీట్​లో హీరో నాని (Source : Paradise 'x' Post)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 11, 2026 at 7:36 PM IST

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Nani Paradise Trailer : నేచురల్ స్టార్ నాని లేటెస్ట్ మూవీ ప్యారడైజ్ కోసం సినీలవర్స్ ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 24న థియేటర్లలోకి రానుంది. అయితే ఇప్పటికే సాంగ్స్, గ్లింప్స్​ లాంటి ప్రమోషనల్ కంటెంట్ రిలీజ్ చేసి సినిమాపై మేకర్స్ బజ్ పెంచేశారు. దీంతో ట్రైలర్ ఎలా ఉంటుంది? దాన్ని ఎప్పుడెప్పుడు విడుదల చేస్తారా? అని ఆడియెన్స్ ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇక రిలీజ్ డేట్ దగ్గరపడుతుండడంతో వచ్చే వారంలో ట్రైలర్ వచ్చేస్తుందని ధీమాగా ఉన్నారు. కానీ, ఈ సినిమాకు ట్రైలర్ రిలీజ్ చేయడం లేదని హీరో నాని తాజాగా షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.

సినిమా ప్రమోషన్స్​లో భాగంగా నాని, ప్రొడ్యూసర్ సుధాకర్‌ చెరుకూరి, డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ ఓదెల శుక్రవారం ప్రెస్​మీట్ నిర్వహించారు. ఇందులో సినిమాపై కొన్ని విషయాలపై స్పష్టతనిచ్చారు. ఈ క్రమంలోనే ప్యారడైజ్​కు ట్రైలర్ విడుదల చేయడం లేదని అన్నారు. అయితే సినిమాకు ఇప్పటికే ఫుల్ బజ్ క్రియేట్ అవ్వడం కారణంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకోలేదని నాని చెప్పారు. కేవలం రిలీజ్​ డేట్ దగ్గరపడుతుండడం వల్లే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు.

'ఆడియెన్స్​కు బెస్ట్ అండ్ క్వాలిటీ ఔట్​పుట్ ఇచ్చేందుకు మా టీమ్ చాలా కష్టపడుతుంది. సినిమా రిలీజ్​కు కూడా పెద్దగా టైమ్ లేదు. ఇలాంటి టైమ్​లో ట్రైలర్ కట్ చేయాలంటే, దర్శకుడు శ్రీకాంత్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుధ్ టీమ్ అన్ని పనులు పక్కన పెట్టేసి దీనిపైనే పని చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇందుకోసం మూడు, నాలుగు రోజులు కేటాయించాల్సి వస్తుంది. కానీ, మంచి ట్రైలర్ ఇవ్వాలని ఉన్నప్పటికీ, ​మాకు సినిమానే ముఖ్యం. అందుకే ఈ తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ట్రైలర్​ మూవీటీమ్ అంతా కలిసి ఈ డెసిషన్ తీసుకున్నాం. సో ప్యారడైజ్​కు ట్రైలర్ ఉండదు' అని నాని క్లారిటీ ఇచ్చేశారు.

అవన్నీ అబద్ధాలే
అలాగే ప్యారడైజ్​పై ఇప్పటిదాకా వచ్చిన కొన్ని ప్రచారాలపైనా నాని స్పష్టనిచ్చారు. ఇందులో అండర్​వాటర్​లో ఫైట్ సీన్ ఉంటుందని, 1000 మందితో యాక్షన్ సన్నివేశం ఉందని గతంలో వార్తలు వచ్చాయి. అయితే ఈ సినిమాలో అలాంటివేమీ ఉండవని, అవి కేవలం పుకార్లేనని నాని క్లారిటీ ఇచ్చేశారు. 'ప్యారడైజ్​లో అండర్​వాటర్ ఎపిసోడ్ ఉంటుందని, 1000 మందితో ఫైట్ సీన్ ఉంటుందని అంటున్నారు. ఇంకొందరు డైరెక్టర్ సినిమా సెట్స్​లో ఎవరినో కొట్టాడని ప్రచారం చేస్తున్నారు. అలాగే జడల్ ఆరు కేజీల బరువు ఉంటాయని అంటున్నారు. కానీ అవన్నీ అబద్ధం. సోషల్ మీడియాలో ఊహాగానాలు మాత్రమే. ఇది జెన్యూన్ స్టోరీ. కానీ, ఇందులో బోలెడు యాక్షన్ సీన్స్ ఉన్నాయి' అని నాని చెప్పారు.

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