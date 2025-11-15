ETV Bharat / entertainment

'ఇది నా డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్, లైఫ్​లో ఒక్కసారే ఈ ఛాన్స్ వస్తుంది'- 'వారణాసి' ఈవెంట్​లో మహేశ్​

'వారణాసి' ఈవెంట్​లో మహేశ్ ఎమోషనల్ స్పీచ్

Mahesh Babu
Mahesh Babu (Source : Eenadu)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 15, 2025 at 10:58 PM IST

2 Min Read
Mahesh Babu Varanasi : మహేశ్ బాబు- రాజమౌళి 'వారణాసి' సినిమా ఈవెంట్ గ్రాండ్​గా జరిగింది. ఈ ఈవెంట్​లోనే మహేశ్ పోస్టర్​తోపాటు టైటిల్, గ్లింప్స్ రివీల్ చేశారు. చిన్న గ్లింప్స్​తో సినిమాపై అంచనాలు అమాంతం పెంచేశారు. అయితే ఈ ఈవెంట్​కు హాజరైన మహేశ్ బాబు మాట్లాడారు. ఇది ఒక నటుడికి లైఫ్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ లాంటిందని అన్నారు.

'మీ అందర్నీ (ఫ్యాన్స్​) కలవడం ఆనందంగా ఉంది. ఇక్కడకు మామూలుగానే వస్తానని చెప్పాను. కానీ, రాజమౌళి కుదరదు అని చెప్పి నాతో ఇలా స్పెషల్​గా చేయించారు. పౌరాణికం సినిమా చేయ‌మ‌ని నాన్న‌గారు ఎప్పుడూ అడుగుతుండేవారు. ఆయ‌న మాట‌లు ఎప్పుడూ విన‌లేదు. ఇప్పుడు ఆయ‌న నా మాట‌లు వింటుంటారు. ఇది నా డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్. ఈ సినిమా కోసం ఎంత క‌ష్ట‌ప‌డాలో అంత క‌ష్ట‌ప‌డ‌తాను. అంద‌రూ గ‌ర్వప‌డేలా చేస్తాను. ముఖ్యంగా రాజ‌మౌళి గారిని'

'వార‌ణాసి విడుద‌లైన త‌ర‌వాత దేశ‌మంతా గ‌ర్వంగా ఫీల‌వుతుంది. ఇది టైటిల్ అనౌన్స్‌మెంట్ మాత్ర‌మే. ముందు ముందు ఎలా ఉండ‌బోతోందో మీ ఊహ‌కే వ‌దిలేస్తున్నా. ఇలా ఎప్పుడూ మీ మద్దతు ఉండాలని కోరుకుంటున్నా. మీరు చూపించే అభిమానానికి థ్యాంక్స్‌ అనేది చిన్న మాట అవుతుంది. మీరు చూపించే అభిమానం మాటల్లో చెప్పలేను. మీ ఆశీస్సులు, అభిమానం నాతోనే ఉండాలని కోరుకుంటున్నా. ఈ ఈవెంట్‌ సజావుగా సాగడానికి సహకరించిన పోలీసు శాఖకు నా ధన్యవాదాలు' అని మహేశ్ చిన్న స్పీచ్​ను ముగించారు.

అయితే ఈ ఈవెంట్​లో మహేశ్ స్టేజ్​పైకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన తీరు నెక్ట్స్ లెవెల్​లో ఉంది. ఆయన సినిమా క్యాస్టూమ్ ధరించి నందీశ్వ‌రుడిపై కూర్చొని గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత 40-50 ఫీట్ల ఎత్తులో క్రేన్​పై నిల్చొని అభిమానుల‌కు అభివాదం. ఇది బ్యాగ్రౌండ్​లో స్క్రీన్​కు సరిగ్గా మిడిల్​లో వచ్చేటట్లు సెట్ చేశారు. అంత ఎత్తులో నిలబడే ఆయన మాట్లాడారు. అంతటి భారీ పబ్లిక్ ఈవెంట్​లో ఇలా ఎంట్రీ ఇవ్వడం ఏ హీరోకైనా గ్రేట్ అచీవ్​మెంట్ అనే చెప్పాలి!

'అప్డేట్, అప్డేట్ కావాలని అని అడిగారుగా, ఎలా ఉంది అప్డేట్? నా డైలాగే చెప్పాలేమో, దిమ్మ‌తిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అయ్యింది. నాకు కూడా' అంటూ ఫ్యాన్స్​ను ఉద్దేశించి మహేశ్ సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు. కాగా, ఇందులో ఆయన రుద్ర పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఆయనకు సంబంధించిన పోస్టర్​ను కూడా ఈ ఈవెంట్​లోనే రిలీజ్ చేశారు. అలాగే ఈ సినిమాలో మహేశ్ రాముడి పాత్రలోనూ కనిపించనున్నట్లు రాజమౌళి చెప్పారు. దీనికి సంబంధించి ఫొటోషూట్ కూడా పూర్తయ్యిందని అన్నారు.

ఇక మహేశ్​తోపాటు ఇందులో ప్రియాంక చోప్రా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ ఇద్దరికీ సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్లు ఇప్పటికే రిలీజ్చ చేశారు. ఇందులో ప్రియాంత మందాకినిగా కనిపించనుండగా, పృథ్వీ కుంభ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు. కీరవాణి సంగీతం అందిస్తున్నారు. దుర్గా ఆర్ట్స్ బ్యానర్​పై ఎల్ నారాయణ, కార్తికేయ భారీ బడ్జెట్​తో సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. 2027 సమ్మర్​లో వారణాసి సినిమా థియేటర్లలోకి రానుంది.

ఇట్స్ అఫీషియల్- గ్లోబ్​ట్రాటర్​ టైటిల్ ఇదే!

'వారణాసి' గ్లింప్స్ రిలీజ్- పూనకాలు తెప్పిస్తున్న మహేశ్ లుక్స్

