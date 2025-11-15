'ఇది నా డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్, లైఫ్లో ఒక్కసారే ఈ ఛాన్స్ వస్తుంది'- 'వారణాసి' ఈవెంట్లో మహేశ్
'వారణాసి' ఈవెంట్లో మహేశ్ ఎమోషనల్ స్పీచ్
Published : November 15, 2025 at 10:58 PM IST
Mahesh Babu Varanasi : మహేశ్ బాబు- రాజమౌళి 'వారణాసి' సినిమా ఈవెంట్ గ్రాండ్గా జరిగింది. ఈ ఈవెంట్లోనే మహేశ్ పోస్టర్తోపాటు టైటిల్, గ్లింప్స్ రివీల్ చేశారు. చిన్న గ్లింప్స్తో సినిమాపై అంచనాలు అమాంతం పెంచేశారు. అయితే ఈ ఈవెంట్కు హాజరైన మహేశ్ బాబు మాట్లాడారు. ఇది ఒక నటుడికి లైఫ్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ లాంటిందని అన్నారు.
'మీ అందర్నీ (ఫ్యాన్స్) కలవడం ఆనందంగా ఉంది. ఇక్కడకు మామూలుగానే వస్తానని చెప్పాను. కానీ, రాజమౌళి కుదరదు అని చెప్పి నాతో ఇలా స్పెషల్గా చేయించారు. పౌరాణికం సినిమా చేయమని నాన్నగారు ఎప్పుడూ అడుగుతుండేవారు. ఆయన మాటలు ఎప్పుడూ వినలేదు. ఇప్పుడు ఆయన నా మాటలు వింటుంటారు. ఇది నా డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్. ఈ సినిమా కోసం ఎంత కష్టపడాలో అంత కష్టపడతాను. అందరూ గర్వపడేలా చేస్తాను. ముఖ్యంగా రాజమౌళి గారిని'
'వారణాసి విడుదలైన తరవాత దేశమంతా గర్వంగా ఫీలవుతుంది. ఇది టైటిల్ అనౌన్స్మెంట్ మాత్రమే. ముందు ముందు ఎలా ఉండబోతోందో మీ ఊహకే వదిలేస్తున్నా. ఇలా ఎప్పుడూ మీ మద్దతు ఉండాలని కోరుకుంటున్నా. మీరు చూపించే అభిమానానికి థ్యాంక్స్ అనేది చిన్న మాట అవుతుంది. మీరు చూపించే అభిమానం మాటల్లో చెప్పలేను. మీ ఆశీస్సులు, అభిమానం నాతోనే ఉండాలని కోరుకుంటున్నా. ఈ ఈవెంట్ సజావుగా సాగడానికి సహకరించిన పోలీసు శాఖకు నా ధన్యవాదాలు' అని మహేశ్ చిన్న స్పీచ్ను ముగించారు.
Here’s the man you’ll meet in #Varanasi…— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) November 15, 2025
RUDHRA… pic.twitter.com/SOAUsqQ5bv
అయితే ఈ ఈవెంట్లో మహేశ్ స్టేజ్పైకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన తీరు నెక్ట్స్ లెవెల్లో ఉంది. ఆయన సినిమా క్యాస్టూమ్ ధరించి నందీశ్వరుడిపై కూర్చొని గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత 40-50 ఫీట్ల ఎత్తులో క్రేన్పై నిల్చొని అభిమానులకు అభివాదం. ఇది బ్యాగ్రౌండ్లో స్క్రీన్కు సరిగ్గా మిడిల్లో వచ్చేటట్లు సెట్ చేశారు. అంత ఎత్తులో నిలబడే ఆయన మాట్లాడారు. అంతటి భారీ పబ్లిక్ ఈవెంట్లో ఇలా ఎంట్రీ ఇవ్వడం ఏ హీరోకైనా గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ అనే చెప్పాలి!
'అప్డేట్, అప్డేట్ కావాలని అని అడిగారుగా, ఎలా ఉంది అప్డేట్? నా డైలాగే చెప్పాలేమో, దిమ్మతిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అయ్యింది. నాకు కూడా' అంటూ ఫ్యాన్స్ను ఉద్దేశించి మహేశ్ సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు. కాగా, ఇందులో ఆయన రుద్ర పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఆయనకు సంబంధించిన పోస్టర్ను కూడా ఈ ఈవెంట్లోనే రిలీజ్ చేశారు. అలాగే ఈ సినిమాలో మహేశ్ రాముడి పాత్రలోనూ కనిపించనున్నట్లు రాజమౌళి చెప్పారు. దీనికి సంబంధించి ఫొటోషూట్ కూడా పూర్తయ్యిందని అన్నారు.
And now she arrives…— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) November 12, 2025
Meet MANDAKINI 💥💥💥@priyankachopra#GlobeTrotter @ssrajamouli @PrithviOfficial @mmkeeravaani @SriDurgaArts @SBbySSK @thetrilight @tseries pic.twitter.com/8XhqsdFL1R
ఇక మహేశ్తోపాటు ఇందులో ప్రియాంక చోప్రా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ ఇద్దరికీ సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్లు ఇప్పటికే రిలీజ్చ చేశారు. ఇందులో ప్రియాంత మందాకినిగా కనిపించనుండగా, పృథ్వీ కుంభ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు. కీరవాణి సంగీతం అందిస్తున్నారు. దుర్గా ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై ఎల్ నారాయణ, కార్తికేయ భారీ బడ్జెట్తో సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. 2027 సమ్మర్లో వారణాసి సినిమా థియేటర్లలోకి రానుంది.
ఇట్స్ అఫీషియల్- గ్లోబ్ట్రాటర్ టైటిల్ ఇదే!
'వారణాసి' గ్లింప్స్ రిలీజ్- పూనకాలు తెప్పిస్తున్న మహేశ్ లుక్స్