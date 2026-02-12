వారణాసికి సిగ్నల్​ ఇచ్చేముందే ప్రియాంక డిమాండ్​- స్పెషల్ సాంగ్ పక్కా కావాలంటూ!

ETV Bharat / entertainment

Priyanka Chopra Varanasi Movie : స్టార్ హీరోయిన్ ప్రియాంక చోప్రా మళ్లీ ఇండియన్ చిత్రాల్లో సందడి చేసేందుకు రెడీ అవుతోంది. హాలీవుడ్​లో వరుస ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్న అమ్మడు, ఇప్పుడు కాస్త బ్రేక్ తీసుకుని టాలీవుడ్​లోకి రీఎంట్రీ ఇచ్చేందుకు సిద్ధమవుతోంది. దర్శకధీరుడు ఎస్ఎస్​ రాజమౌళి తెరకెక్కిస్తున్న భారీ బడ్జెట్ చిత్రం వారణాసిలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. రీసెంట్​గా సినిమాపై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేసింది.

అవుట్​ పుట్​ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నా!
ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో ప్రియాంక చోప్రా మాట్లాడుతూ, "ఇది నేను ఇప్పటివరకు చేసిన ఏ సినిమాతో కూడా వారణాసి ప్రాజెక్టును పోల్చలేం. రాజమౌళి సృష్టించే ప్రపంచాలు చాలా భారీగా, గ్రాండ్‌గా ఉంటాయి. ఆయన విజన్ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. అందుకే నేను కూడా ఫైనల్ అవుట్‌పుట్ చూడాలని ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉన్నాను" అని చెప్పింది.

చాలా రోజులుగా ఛాన్స్ రాలేదు: ప్రియాంక
ఆ తర్వాత చాలా రోజుల తర్వాత ఇండియన్ మూవీ చేస్తున్న నేపథ్యంలో, వారణాసిలో ఒక స్పెషల్ డ్యాన్స్ సాంగ్ తప్పనిసరిగా ఉండాలని రాజమౌళిని ముందే కోరిందట. ఇప్పటికే ఆ విషయాన్ని ఓ ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పింది. అయితే "నేను మళ్లీ ఇండియన్ సినిమాల్లోకి వస్తున్నాను. కాబట్టి నాకు ఒక డ్యాన్స్ సాంగ్ ఉండాలి. నేను డ్యాన్స్ చేయాలని డైరెక్ట్​గా చెప్పా. ఇండియన్​ సినిమాల్లో డ్యాన్స్ చాలా ముఖ్యమైన భాగం. కానీ చాలాకాలంగా అలాంటి అవకాశం రాలేదు" ఆమె తెలిపింది.

స్పెషల్ సాంగ్​ కోసం ఆసక్తిగా!
"మేం ఇప్పటికే ఒక పాటకు షూట్ చేశాం. ఆ కొరియోగ్రఫీ చాలా హార్డ్​గా, డిటైల్‌గా ఉంది. ఇంకా ఒక స్పెషల్ సాంగ్ ఉంది. దానికోసం ఎంతో ఎగ్జైటెడ్‌గా ఎదురుచూస్తున్నా" అంటూ తన ఆనందాన్ని పంచుకుంది. దీంతో వారణాసిలో ప్రియాంక స్పెషల్​ డ్యాన్స్ నెంబర్ ఖాయమని చెప్పాలి. అయితే సినిమాలో ఆమె మందాకిని అనే పాత్రలో కనిపించనుంది. సూపర్ స్టార్ మహేశ్​ బాబు రుద్ర పాత్రలో నటిస్తుండగా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ విలన్ కుంభగా కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ముఖ్యంగా మహేశ్​, ప్రియాంక జంటపై ప్రేక్షకుల్లో మంచి ఆసక్తి ఉంది. ఇప్పుడు వీరిద్దరి కాంబోలో స్పెషల్ డ్యాన్స్ సాంగ్ కూడా ఉంటుందని సమాచారం రావడంతో ఫ్యాన్స్ మరింత ఉత్సాహంగా ఉన్నారు.

వారణాసి అద్భుతంగా!
అయితే ప్రియాంక భర్త నిక్ జోనాస్​ కూడా వారణాసి మూవీపై మాట్లాడారు. "ప్రియాంక 14 నెలల నుంచి వారణసి సినిమా షూటింగ్‌లో బిజీగా ఉంది. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ లాంటి గొప్ప చిత్రాన్ని రూపొందించిన రాజమౌళి రూపొందిస్తున్నారు. ఆయన నుంచి వస్తోన్న మరో భారీ చిత్రమిది. అద్భుతంగా ఉండనుంది" అని చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా నిక్‌ ఇండియన్ చిత్రాల గురించి మాట్లాడారు. తనకు ఇండియన్‌ సినిమాలు అంటే ఎంతో ఇష్టమన్నారు. గొప్ప చిత్రాలు ఉన్నాయని కొనియాడారు. భారతీయ సంగీతమన్నా అభిమానమని చెప్పుకొచ్చారు. భారత్‌లో ఉమ్మడి కుటుంబవ్యవస్థ ఉందని అది తనకు చాలా ఇష్టమన్నారు. ఏదైనా వేడుక జరిగినప్పుడు అందరూ కలిసి సరదాగా ఉంటారని తెలిపారు.

ఇక వారణాసి విషయానికొస్తే, ఇప్పటికే విడుదలైన కాన్సెప్ట్ టీజర్ సినిమాపై భారీ హైప్‌ను తీసుకొచ్చింది. విజువల్‌గా ఇది రాజమౌళి కెరీర్‌లోనే అతిపెద్ద ప్రాజెక్ట్ అవుతుందని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. రాజమౌళి సినిమాలంటేనే భారీ కాన్వాస్, విభిన్నమైన కథనం, విజువల్ అద్భుతాలు గుర్తుకు వస్తాయి. బాహుబలి, ఆర్‌ఆర్‌ఆర్ తర్వాత ఆయన రూపొందిస్తున్న వారణాసి సినిమా కూడా అంతకంటే పెద్ద స్థాయిలో ఉండబోతుందని తెలుస్తోంది. దాదాపు రూ.1300 కోట్ల భారీ బడ్జెట్‌తో ఈ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది. కథ వివిధ కాలాలను, ప్రాంతాలను కవర్ చేస్తూ ముందుకు సాగుతుందని టీజర్ ద్వారా ఇప్పటికే సంకేతాలు ఇచ్చారు. అంటార్కిటికా నుంచి వారణాసి వరకు, కెన్యా నుంచి త్రేతాయుగం వరకు పలు ప్రపంచాలను చూపించే విధంగా కథ విస్తరించనుంది.

