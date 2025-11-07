ETV Bharat / entertainment

రష్మిక 'గర్ల్​ఫ్రెండ్' రివ్యూ- ప్రేమ కథ ఎలా ఉందంటే?

నేషనల్ క్రష్ రష్మిక 'ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌' సినిమా రివ్యూ

The Girl Friend Movie Review
The Girl Friend Movie Review (Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 7, 2025 at 9:27 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

The Girl Friend Movie Review : ఈ వారం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ప్రధాన చిత్రం 'ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌'. ఇందులో నేషనల్ క్రష్ రష్మిక దీక్షిత్ శెట్టి, ప్రధాన పాత్రలో నటించారు. రమేశ్, రోహిణి, అను ఇమ్మాన్యుయేల్ ఇందులో సపోర్టింగ్​ రోల్స్​ చేశారు. హేషమ్ అబ్దుల్ వాహబ్ మ్యూజిక్​ అందించారు. కృష్ణన్ వసంత్ కెమెరా, చోటా కె. ప్రసాద్ ఎడిటింగ్ చేశారు. రాహుల్ రవీంద్ర దినికి డైరెక్టర్​, డైలాగ్స్​ రాశారు.గీతా ఆర్ట్స్, మాస్ మూవీ మేకర్స్ దీనిని నిర్మించారు. ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఏర్పరచాయి. మరి ఆ అంచనాలకు సినిమా ఎంతవరకు న్యాయం చేసింది?

కథేమిటంటే
భూమాదేవి అలియాస్ భూమా (రష్మిక) , విక్రమ్​ (దీక్షిత్ శెట్టి) ఒకే కళాశాలలో చదువుతున్న పీజీ విద్యార్థులు. మొదటి పరిచయంలోనే వీరిద్దరూ ఒకరికొకరు ఆకర్షితులవుతారు. తర్వతే ప్రేమలో పడతారు. ఇదే సమయంలో విక్రం పట్ల దుర్గ (అను ఇమ్మాన్యుయేల్)కు కూడా ఇష్టం కలుగుతుంది. కానీ విక్రమ్​ మాత్రం భూమానే తన మనసులో స్థానం ఇచ్చుకుంటాడు. ప్రేమ, ఆత్మీయత, ఆధారపాటు మధ్య నడిచే ఈ బంధం ఒక దశలో అనుకోని మలుపు తీసుకుంటుంది. భూమా ఎందుకు విరామం కోరుకుంది? ఆ ప్రేమ బంధం నిలిచిందా లేదా? అనేదే సినిమా ప్రధాన సారాంశం.

ఎలా ఉందంటే
ఇది సాధారణ ప్రేమకథ కాదు. ప్రేమకు కూడా సరిహద్దులు ఉండాలి అన్న అంశాన్ని లోతుగా చూపించే ప్రయత్నం చేశాడు దర్శకుడు రాహుల్ రవీంద్రన్‌. ప్రేమ అనే పేరుతో ఏర్పడే బంధాలు, అవి తెచ్చే ఉక్కిరిబిక్కిరి పరిస్థితులు తెరపై నిజాయితీగా ప్రతిబింబించాయి. కొన్ని సన్నివేశాలు నెమ్మదిగా సాగినా, కథలోకి వెళ్లాక సినిమా పూర్తిగా ఆకట్టుకుంటుంది.

విక్రమ్​-భూమాల ప్రేమ ప్రయాణం ప్రారంభమైన తర్వాత సాగే సన్నివేశాలు హృదయానికి హత్తుకుంటాయి. మధ్యభాగంలోని స్టేజీ డ్రామా, విక్రమ్​ తన తల్లిని పరిచయం చేసే ఎపిసోడ్‌తో కథలో అసలు సంఘర్షణ మొదలవుతుంది. భూమా బ్రేకప్ చెబుతున్న సన్నివేశంలో థియేటర్‌ చప్పట్లతో మార్మోగిపోవడం ఆ సీన్ ప్రభావాన్ని అర్థం చేసుకునేలా చేస్తుంది.

డబుల్​ మీనింగ్​లో కొన్ని సన్నివేశాలు ఊహించదగ్గవే అయినా, చివరి క్లైమాక్స్‌లో భూమా పాత్రకు ఇచ్చిన తీరు సినిమాకు హైలైట్‌గా నిలుస్తుంది. ప్రేమలో ఆత్మగౌరవం ఎంత ముఖ్యమో చెప్పే శక్తివంతమైన సన్నివేశాలతో ముగుస్తుంది కథ.

ఎవరు ఎలా చేశారు
భూమా పాత్రలో రష్మిక మందన్న మరోసారి తన నటనతో ప్రేక్షకులను కట్టిపడేశారు. ఒక్కో ఫ్రేమ్‌లో ఆమె చూపిన భావాల వైవిధ్యం అద్భుతం. ఆమె నటన సినిమాకు ప్రధాన బలం. దీక్షిత్ శెట్టి నటనతో ఆకట్టుకున్నాడు మొదట్లో స్టైలిష్‌గా, తర్వాత నెగటివ్ షేడ్స్‌తో ప్రేక్షకుల మనసులో ముద్ర వేశాడు.

అను ఇమ్మాన్యుయేల్ చిన్న పాత్రలోనూ మెప్పిస్తుంది. రావు రమేశ్ ఎప్పటిలాగే నేచురల్‌గా చేశారు. రోహిణి నటన తక్కువ సన్నివేశాల్లోనూ కదిలిస్తుంది. దర్శకుడు రాహుల్ రవీంద్రన్ లెక్చరర్‌గా కనిపించినా, రచయితగా దర్శకుడిగా మరింత మెప్పించారు.

సాంకేతిక విభాగం
హేషమ్ అబ్దుల్ వాహబ్ సంగీతం కథతో కలిసిపోయింది. బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా చక్కగా రిజిస్టర్ అయ్యింది. కృష్ణన్ వసంత్ కెమెరా విజువల్స్ అందంగా తీశారు. చోటా కె ప్రసాద్ ఎడిటింగ్ కట్టుదిట్టంగా ఉంది. రాకేందు మౌళి సాహిత్యం హృదయానికి హత్తుకునేలా ఉంది. నిర్మాణ విలువలు అద్భుతంగా కనిపిస్తాయి.

సినిమా ద్వార
'ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌' ఒక మెలోడియస్, ఎమోషనల్ లవ్ డ్రామా. ప్రేమలో స్వీయ గౌరవం, ఆత్మాభిమానానికి విలువ ఇవ్వాలనే సందేశాన్ని మనసుకు హత్తుకునే రీతిలో చెబుతుంది. రష్మిక నటన, రాహుల్ రవీంద్రన్ కథనం ఈ చిత్రానికి ప్రధాన బలాలు. కొంత నెమ్మదిగా సాగినా, చివరికి భావోద్వేగం మిగిలిపోతుంది.

ప్రభాస్​తో స్పెషల్​ ప్రాజెక్ట్​లో పనిచేస్తాను : రష్మిక మంధాన

'గర్ల్ ఫ్రెండ్' నుంచి విజయ్ దేవరకొండ తప్పించుకోలేడు!- ఈసారైనా క్లారిటీ వస్తుందా?

TAGGED:

RASHMIKA MOVIE REVIEW
RASHMIKA UPCOMING MOVIES
RASHMIKA VIJAY ENGAGEMENT
THE GIRL FRIEND MOVIE REVIEW

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

పొగ మంచు వచ్చేస్తోంది - వాహనదారులూ ప్రయాణాల సమయంలో జర జాగ్రత్త!

సేమియాతో పాయసం కాదు - ఇలా "ఊతప్పం" చేసుకోండి - టేస్ట్​ అద్దిరిపోతుంది!

'ఇక స్కూళ్లకు వెళ్లండి!'- వరల్డ్ ఛాంపియన్లతో మోదీ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.