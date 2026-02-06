సినీ ఇండస్ట్రీలో సీక్వెల్స్ జాతర - లైన్లో 40కి పైగా- లిస్ట్లో తెలుగు సినిమాలే ఎక్కువ!
ఫ్రాంఛైజీలను ప్లాన్ చేస్తున్న మేకర్స్ - తెలుగు, తమిళ్, హిందీ ఇండస్ట్రీలో అధికం- కామెడీ, హారర్, డ్రామా, ఫాంటసీ మిక్స్డ్ జాన్రాలు
Published : February 6, 2026 at 4:56 PM IST
Up Coming Movie Sequels List : సీక్వెల్స్ ట్రెండ్ ఇప్పుడు ఫుల్ స్వింగ్లో ఉంది! ఒక సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ హిట్ అయితే, దానికి పార్ట్- 2, పార్ట్- 3 అంటూ ఫ్రాంచైజీలు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. బాహుబలి తర్వాత ఈ ట్రెండ్ బాగా పెరిగింది. పాన్ఇండియా లెవల్ భారీ బడ్జెట్ యాక్షన్, ఫాంటసీ, సూపర్హీరో సినిమాలు సీక్వెల్స్ రూపంలో వస్తున్నాయి. అయితే ఇప్పుడు ఆయా ఇండస్ట్రీలకు చెందిన 40కి పైగా సినిమాలు సీక్వెల్స్ లిస్టులో ఉన్నాయి.
ఇందులో టాప్ స్టార్ల సినిమాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఈ లిస్ట్లో స్టార్ హీరోలు ప్రభాస్, రామ్ చరణ్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్, పవన్ కల్యాణ్, అల్లు అర్జున్ వంటి హీరోల ఫ్రాంచైజీలు భారీ హైప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం హైప్లో ఉన్న సీక్వెల్స్లో 'సలార్ -2', 'దేవర- 2', 'OG- 2', 'పుష్ప- 3', 'కల్కి- 2', 'హరిహర వీరమల్లు 2', 'జై హనుమాన్ (హనుమాన్ సీక్వెల్)', 'జాంబిరెడ్డి 2', 'మిరాయ్ 2', 'గుఢచారి 2' వంటివి ఉన్నాయి. ఇవి యాక్షన్, ఫాంటసీ, సూపర్హీరో జాన్రాలకు సంబంధించినవి.
అయితే సీక్వెల్స్ అన్నీ యాక్షన్ మాత్రమే కాదు – కామెడీ, హారర్, డ్రామా మిక్స్డ్ జాన్రాలు కూడా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' సీక్వెల్, ఇతర కామెడీ ఫ్రాంచైజీలు ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధం అవుతున్నాయి. అందులో కొన్ని సీక్వెల్స్ 2026లోనే థియేటర్లలో సందడి చేయనున్నాయి. అందులో 'ధురంధర్ 2', 'జైలర్ 2' సినిమాలు ఈ ఏడాదే ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నాయి.
Pushpa 1 - The Rise— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) December 3, 2024
Pushpa 2 - The Rule
Pushpa 3 - The Rampage
Part-3 is officially confirmed 🔥 pic.twitter.com/HH9QjLFzSw
ప్రచారంలో ఉన్న సీక్వెల్ సినిమాల లిస్ట్
- సలార్ 2 (శౌర్యాంగ పర్వం) - ఇందులో రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్, పృథ్విరాజ్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు
- కల్కి 2898 AD పార్ట్ 2 - ప్రభాస్, అమితాబ్, కమల్ హాసన్ అనేక మంది బిగ్ స్టార్స్ నటిస్తున్నారు
- ది రాజాసాబ్ 2 - ప్రభాస్తో పాటు బాలీవుడ్ స్టార్ సంజయ్ దత్ నటిస్తున్నారు
- అల్లు అర్జున్: పుష్ప 3 - సుకుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కనుంది
- యానిమల్ పార్క్ : సందీప్రెడ్డి వంగా ఈ సినిమాను వచ్చే ఏడాది పట్టాలెక్కించనున్నారు
- కేజీఎఫ్ 3 - యశ్ - ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో రానునుంది
- విక్రమ్ 2, ఖైదీ 2, జైలర్ 2 - కమల్, కార్తి, రజనీకాంత్ హీరోలుగా కోలీవుడ్ నుంచి రానున్న సీక్వెల్స్
- దేవర 2 - ఎన్టీఆర్- కొరటాల శివ కాంబోలో వచ్చే ఏడాది షురూ అవ్వనుంది
- ఓజీ 2 -పవన్ కల్యాణ్- సుజీత్ కాంబో అలరించనుంది
- జై హనుమాన్ - ప్రశాంత్ వర్మ దర్శకత్వంలో రిషబ్ శెట్టి హీరోగా రానుంది
- కార్తికేయ 3- యంగ్ హీరో నిఖిల్ నుంచి రానున్న సీక్వెల్
- విరూపాక్ష 2 - సాయి దుర్గాతేజ్
- మంగళవారం 2 - పాయల్ రాజ్పుత్
- జాంబీ రెడ్డి 2 - తేజా సజ్జా
- హిట్ 4 - నానీ ప్రొడక్షన్లో తెరకెక్కనుంది
- బింబిసారా 2 - నందమూరి కల్యాణ్ రామ్- వశిష్ఠ కాంబోలో రానుంది
- దృశ్యం 3 - విక్టరి వెంకటేశ్ కీలక పాత్రలో తెరకెక్కనుంది
- ENE 2 - విశ్వక్సెేన్ యూత్ ఫుల్ సినిమా. తరుణ్ భాస్కర్ తెరకెక్కిస్తున్నారు
- ధురంధర్ 2 - రణ్వీర్ సింగ్ హీరోగా వచ్చే నెలలోనే రిలీజ్ కానుంది
Which is Most Anticipated Sequel??— cinee worldd (@Cinee_Worldd) January 21, 2026
Like: #Devara Part 2
Retweet: #Salaar Part 2 pic.twitter.com/KHPGEorLjK
'అంతమొందించే సమయం వచ్చేసింది'- 'ధురంధర్ 2 ది రివెంజ్' టీజర్ చూశారా?
'అవన్నీ అబద్ధం, బిగ్ ఆఫర్ రావడం వల్లే సుశాంత్ తప్పుకున్నాడు'- ENE నిర్మాత