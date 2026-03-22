పవన్, హరీశ్ కాంబో మళ్లీ- ఉస్తాద్ రిలీజైన 3రోజులకే క్రేజీ అనౌన్స్‌మెంట్- ఫ్యాన్స్‌కు పూనకాలేనా?

పవన్, హరీశ్ శంకర్ క్రేజీ కాంబోలో మరో సినిమా​- గబ్బర్ సింగ్, ఉస్తాద్ తర్వాత వీరిద్దరి హ్యాట్రిక్ మూవీ- అందరికీ నచ్చే భిన్నమైన కథతో రాబోతున్న కొత్త ప్రాజెక్ట్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 22, 2026 at 10:41 AM IST

3 Min Read
Harish Shankar Pawan Kalyan New Movie : పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్, మాస్ డైరెక్టర్ హరీశ్ శంకర్ కాంబినేషన్ అంటేనే బాక్సాఫీస్ వద్ద ఒక రకమైన ఊపు ఉంటుంది. వీరిద్దరి కలయికలో వచ్చిన 'గబ్బర్ సింగ్' సృష్టించిన రికార్డ్ అంతా ఇంతా కాదు. ప్రస్తుతం థియేటర్లలో ఉన్న 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్'కు ప్రేక్షకుల నుంచి మిక్స్​డ్ టాక్ వస్తున్నప్పటికీ, వీరిద్దరి క్రేజ్ మాత్రం తగ్గలేదు. సరిగ్గా ఈ సమయంలోనే హరీశ్ శంకర్ ఒక సంచలన ప్రకటన చేశారు. ఉస్తాద్ విడుదలైన కేవలం మూడు రోజులకే పవన్ కల్యాణ్‌తో తన తదుపరి సినిమా గురించి క్లారిటీ ఇచ్చి అభిమానులను ఆశ్చర్యపరిచారు. ఈ వార్త ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అదేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

హ్యాట్రిక్ కాంబో
ఇటీవల ఎక్స్​లో అభిమానులతో ముచ్చటించిన దర్శకుడు హరీశ్ శంకర్, పవన్ కల్యాణ్‌తో తన మూడవ సినిమా ఉండబోతోందని స్పష్టం చేశారు. ఈ అనౌన్స్‌మెంట్‌తో పవన్ అభిమానుల్లో కొత్త ఉత్సాహం నెలకొంది. వీరిద్దరి కలయికలో వచ్చే సినిమాలు మాస్ ఎలిమెంట్స్‌తో ఉండటమే దీనికి ప్రధాన కారణం. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ విడుదల తర్వాత ఈ ప్రకటన రావడం ఫిలిం నగర్ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

భిన్నమైన కథాంశంతో కొత్త ప్రాజెక్ట్
ఈ కొత్త సినిమా గురించి మరిన్ని వివరాలు వెల్లడిస్తూ, ఈసారి కథ చాలా భిన్నంగా ఉండబోతోందని హరీశ్ హామీ ఇచ్చారు. కేవలం పవన్ కల్యాణ్ వీరాభిమానులనే కాకుండా, అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులను సైతం ఆకట్టుకునేలా స్క్రిప్ట్ సిద్ధం చేస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. అయితే, ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడు పట్టాలెక్కుతుంది? నిర్మాత ఎవరు? అనే విషయాలను మాత్రం ఆయన ప్రస్తుతానికి గోప్యంగా ఉంచారు. ఉస్తాద్ ప్రమోషన్ల హడావుడి తగ్గిన తర్వాత పూర్తి వివరాలు వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది.

అభిమానుల్లో పెరుగుతున్న ఉత్కంఠ
పవన్ కల్యాణ్ బాడీ లాంగ్వేజ్‌ను సరిగ్గా అర్థం చేసుకుని, ఆయనకు సరిపోయే మాస్ డైలాగులు రాయడంలో హరీశ్ శంకర్ దిట్ట. అందుకే ఈ కాంబినేషన్ అనగానే అంచనాలు హై రేంజ్ కు వెళ్లాయి. ఇప్పటికే ఉన్న కమిట్‌మెంట్స్ ముగిసిన వెంటనే ఈ కొత్త ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభమయ్యేలా ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ప్రకటనతో ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ వసూళ్లపై కూడా సానుకూల ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.

ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మూడో రోజు జోరు
ఇక ప్రస్తుత సినిమా 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' విషయానికి వస్తే, మూడో రోజు కూడా ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద నిలకడగా రాణిస్తోంది. శనివారం నాడు ఒక్క బుక్‌మైషో ప్లాట్‌ఫామ్ మీదే సుమారు 135.75 వేల టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. శుక్రవారంతో పోలిస్తే సేల్స్ లో స్వల్ప తగ్గుదల కనిపించినప్పటికీ, ఈ రేంజ్ లో బుకింగ్స్ రావడం పవన్ కల్యాణ్ స్టార్ పవర్ కు నిదర్శనం. ముఖ్యంగా బి, సి సెంటర్లలో మాస్ ఆడియన్స్ ఈ సినిమాపై ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.

బుక్‌మైషోలో మిలియన్ మార్క్
పవన్ కల్యాణ్ తన కెరీర్ లో మరో అరుదైన రికార్డ్ ను నమోదు చేశారు. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ టికెట్ల అమ్మకాలు బుక్‌మైషోలో అధికారికంగా 1 మిలియన్ (10 లక్షలు) మార్కును దాటేశాయి. కేవలం మూడు రోజుల్లోనే ఈ స్థాయి టికెట్ సేల్స్ సాధించడం గమనార్హం. శ్రీలీల, రాశీ ఖన్నా గ్లామర్ అలాగే దేవిశ్రీ ప్రసాద్ సంగీతం సినిమాకు అదనపు బలాన్ని ఇస్తున్నాయి. భారీ అంచనాల మధ్య వచ్చిన ఈ చిత్రం ఆదివారం నాడు మరిన్ని వసూళ్లను రాబడుతుందని భావిస్తున్నారు.

ఆదివారం పోరు- ధురంధర్ 2తో పోటీ
బాక్సాఫీస్ వద్ద ఉస్తాద్ కు బాలీవుడ్ స్పై థ్రిల్లర్ 'ధురంధర్ 2' నుంచి గట్టి పోటీ ఎదురవుతోంది. ముఖ్యంగా మల్టీప్లెక్స్‌లలో రణవీర్ సింగ్ సినిమా హవా కొనసాగుతుండటంతో, ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ఆదివారం నాటి వసూళ్లు అత్యంత కీలకంగా మారాయి. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం మొదటి వీకెండ్ లో మంచి వసూళ్లు సాధిస్తేనే బ్రేక్ ఈవెన్ దిశగా అడుగులు వేయడం సులభమవుతుంది. తమన్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ పట్ల ప్రశంసలు వస్తుండటం ఈ సినిమాకు ప్లస్ పాయింట్ గా మారింది. మరి వీకెండ్ తరువాత పవర్ స్టార్ క్రేజ్ ఎంతవరకు వర్కౌట్ అవుతుందో చూడాలి.

