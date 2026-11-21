'హనుమాన్' సీక్వెల్లో బిగ్ ట్విస్ట్! - ఉప్పెన హీరోతో 'హనుమాన్ 2'- డైరెక్టర్ ఎవరో తెలుసా?
Hanuman2: ఉప్పెన హీరో వైష్ణవ్ తేజ్తో నిర్మాణ సంస్థ ప్రైమ్షో ఎంటర్టైన్మెంట్ 'హనుమాన్2' ప్రాజెక్టును అనౌన్స్ చేసి అందర్నీ షాక్కు గురి చేసింది. ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడ ఫేమ్ వీఐ ఆనంద్ డైరెక్టర్గా వ్యవహరించనున్నారు.
Published : November 21, 2026 at 4:16 PM IST
టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలనం సృష్టించిన 'హను-మాన్' సినిమా మరోసారి మళ్లీ వార్తల్లోకెక్కింది. ఈ బ్లాక్బస్టర్ చిత్రానికి సీక్వెల్గా 'హనుమాన్ 2'ను ప్రకటిస్తూ ప్రైమ్షో ఎంటర్టైన్మెంట్ నిర్మాణ సంస్థ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చింది. ఈ ప్రాజెక్ట్లో మెగా హీరో వైష్ణవ్ తేజ్ను హీరోగా ఎంపిక చేశారు. దీంతో ఆడియెన్స్లో కొత్త కన్ఫ్యూజన్ మొదలైంది. ఆ విషయం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రైజ్ ఆఫ్ వానర
'హనుమాన్ 2 - ది రైజ్ ఆఫ్ వానరాస్' (HanuMan 2 – THE RISE OF VANARAS) టైటిల్తో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నట్లు నిర్మాణ సంస్థ అధికారికంగా వెల్లడించింది. ఇందులో వైష్ణవ్ తేజ్ లీడ్ రోల్లో నటిస్తుండగా, వీఐ ఆనంద్ దర్శకత్వం వహించనున్నారు. 'ఒక చిన్న కలగా మొదలైన ప్రయాణం, ఇప్పుడు మరింత భారీ విజన్తో ముందుకు సాగుతోంది. 'హను-మాన్' వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తూ వైష్ణవ్ తేజ్, వీఐ ఆనంద్ కాంబినేషన్లో ఓ అద్భుతమైన సినిమాను తీసుకురాబోతున్నాం' అని ప్రొడ్యూసర్స్ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. కాగా, దర్శకుడు ఆనంద్ ఇదివరకు 'ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడా', 'ఊరు పేరు భైరవకోన' చిత్రాలను తెరకెక్కించారు.
What began with a dream continues with an even bigger vision❤️🔥 Proud to take the legacy of #HanuMan forward with our next ambitious venture. Presenting #HanuMan2 – THE RISE OF VANARAS 🔥 Looking forward to this exciting collaboration with #PanjaVaisshnavTej and the https://t.co/LXjrDhneEe— Primeshow Entertainment (@Primeshowtweets) November 21, 2026
హనుమాన్- 2 మేకర్స్ అనౌన్స్మెంట్
ప్రశాంత్ వర్మ దర్శకత్వంలో, తేజ సజ్జా హీరోగా 2024లో రిలీజైన 'హను- మాన్' దేశవ్యాప్తంగా రికార్డుల మోత మోగించింది. అయితే ఆ తర్వాత దర్శకుడు ప్రశాంత్ వర్మ- నిర్మాతకు మధ్య విభేదాలు తలెత్తాయనే ప్రచారం జరిగింది. ఈ క్రమంలోనే ప్రశాంత్ వర్మ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్లో కన్నడ స్టార్ రిషబ్ శెట్టి హీరోగా 'జై హనుమాన్' ప్రాజెక్టును అనౌన్స్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఇది నిర్మాణ దశలో ఉంది. ఇలాంటి సమయంలో ప్రైమ్షో ఎంటర్టైన్మెంట్ సంస్థ తాజాగా 'హనుమాన్ 2'ను ప్రకటించడంతో గతంలో విభేదాలు తలెత్తాయనే వార్తలు నిజమేనేమో అని అనుకుంటున్నారు.
ఈ ప్రకటనతో సినీ అభిమానుల్లో గందరగోళం నెలకొంది. ఒకవైపు ప్రశాంత్ వర్మ తెరకెక్కిస్తున్న 'జై హనుమాన్', మరోవైపు ఒరిజినల్ నిర్మాణ సంస్థ రూపొందిస్తున్న 'హనుమాన్ 2' ఈ రెండింటిలో 'హనుమాన్'కు సీక్వెల్ ఏది అని ఆడియెన్స్ కన్ఫ్యూజన్లో పడ్డారు. దీనిపై ఆయా మేకర్సే క్లారిటీ ఇవ్వాలి. ఏదేమైనా ఈ రెండు ప్రాజెక్టులు పట్టాలెక్కడం టాలీవుడ్లో ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్గా మారింది.