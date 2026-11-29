'ఇఫి' అవార్డుల్లో సత్తా చాటిన 'కాంతార', 'హనుమాన్ అంశ్'- రిషభ్ శెట్టికి 'ఢబుల్ ధమాకా'
IFFI Awards 2026: ఇఫి అవార్డుల ముగింపు అవార్డుల ముగింపు వేడుకలు శనివారం గోవాలో ఘనంగా జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమంలో ఉత్తమ నటుడు, స్పెషల్ మెన్షన్ సినిమా విభాగాల్లో రిషబ్శెట్టి అవార్డును అందుకున్నారు.
Published : November 29, 2026 at 5:08 PM IST
57వ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియా వేడుకలు ఘనంగా ముగిశాయి. గోవా వేదికగా నవంబరు 20-28 వరకు 'స్టోరీస్ విత్కౌట్ బార్డర్స్' అనే థీమ్తో సాగిన ఈ వేడుకలు శనివారం ముగిశాయి. ఈ కార్యక్రమంలో భారతీయ సినిమాలు 'కాంతార: ఏ లెజెండ్ చాప్టర్-1', 'హనుమాన్ అంశ్' సత్తా చాటాయి. కాంతార చిత్రానికి గానూ ఉత్తమ నటుడిగా రిషభ్ అవార్డు దక్కించుకున్నారు. అలాగే స్పెషల్ మెన్షన్ సినిమా విభాగంలోనూ కాంతారకు పురస్కారం దక్కింది. ఈ చిత్రంలో రిషబ్శెట్టి ప్రధాన పాత్రలో నటించడమే కాకుండా దర్శకత్వం కూడా వహించారు. ఇందులో రుక్మిణీ వసంత్, జయరామ్, గుల్షన్ దేవయ్య, అచ్యుత్ కుమార్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించారు. 2025 అక్టోబర్ 2న రిలీజైన ఈ మూవీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 800+ కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది.
హనుమాన్ అంశ్ డైరెక్టర్కు 'ఇఫ్పీ' అవార్డు
మరోవైపు, భారతీయ ఫీచర్ ఫిల్మ్ విభాగంలో 'హనుమాన్ అంశ్' చిత్రానికి గాను డైరెక్టర్ విశాల్ చతుర్వేది ఉత్తమ అరంగేట్ర దర్శకుడిగా అవార్డును అందుకున్నారు. భారతీయ సంస్కృతి, బలమైన భావోద్వేగాలతో రూపొందించినందుకు జ్యూరీ ఈ చిత్రాన్ని ప్రత్యేకంగా అభినందించింది. నీమ్ కరోలి బాబా జీవిత ఆధారంగా ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. ఈ ఏడాది ఆగస్టు 7న రిలీజై ఘనవిజయం సాధించింది. కేవలం రూ. 2 కోట్లతో నిర్మితమైన ఈ ఆధ్యాత్మిక డ్రామా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 400+ కోట్లకు పైగా వసూళ్లను అందుకుని సంచలనం సృష్టించింది.
#IFFI2026 ಗೌರವಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 🙏 This award is truly special to me. Thank you, @IFFIGoa , @MIB_India , @nfdcindia , for this honour and recognition. https://t.co/cRsyg46lDO— Rishab Shetty (@shetty_rishab) November 29, 2026
ఇతర విదేశీ చిత్రాలు, సిరీస్లకూ అవార్డులు
ఉత్తమ దర్శకుడిగా జర్మనీకి చెందిన వోల్కర్ ష్లాండోర్ఫ్ (విసిటేషన్), ఉత్తమ నటిగా మాయా ఓరూర్క్ (మెల్ట్డౌన్) సిల్వర్ పీకాక్ అవార్డులను అందుకున్నారు. ఉత్తమ తొలి ఫీచర్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్గా బెరెంగర్ థౌయిన్ (ది గోల్డెన్ ఏజ్) పురస్కారాలు అందుకున్నారు. ఉత్తమ వెబ్ సిరీస్ 'మేడ్ ఇన్ ఇండియా: ఏ టైటన్ స్టోరీ', స్పెషల్ జ్యూరీ అవార్డు 'ది రివైర్ ట్రైన్' (అర్జెంటీనా)లు గెలుచుకున్నాయి. ఐసీఎఫ్టీ యునెస్కో గాంధీ మెడల్ని 'రహ్మా' చిత్రం దక్కించుకుంది.
#WATCH | 🎬𝑴𝒂𝒅𝒆 𝑰𝒏 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒂: 𝑨 𝑻𝒊𝒕𝒂𝒏 𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 wins the Best Web Series OTT Award 2026 at the 57th International Film Festival of India (IFFI). 🎬Directed by Robbie Grewal, the Hindi series celebrates the spirit of enterprise, perseverance and vision. @MIB_India @PIB_India @airnews_panaji #IFFI57 #IFFIGoa #IFFI2026 #RedCarpet #StoriesWithoutBorders #AkashvaniNews— All India Radio News (@airnewsalerts) November 28, 2026
18 భాషలకు చెందిన 76 చిత్రాలు- తెలుగు సినిమాలు కూడా
ఈసారి 'స్టోరీస్ విత్కౌట్ బార్డర్స్' థీమ్తో 86 దేశాల నుంచి 159 అంతర్జాతీయ, 76 భారతీయ చిత్రాలను ప్రదర్శించారు. తొమ్మిది ప్రపంచ ప్రీమియర్లు, రెండు అంతర్జాతీయ, 24 ఆసియా, 116 భారతీయ, 14 గాలా ప్రీమియర్లను ప్రదర్శించారు. ఇండియన్ పనోరమా విభాగంలో 18 భాషలకు చెందిన 76 చిత్రాలను ప్రదర్శించారు. అయితే వీటిలో పలు తెలుగు చిత్రాలు కూడా ఉన్నాయి. సింగీతం శ్రీనివాసరావు తెరకెక్కించిన ' సింగ్ గీతం', చిరంజీవి 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు', కిరణ్ అబ్బవరం 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ', బాపు దర్శకత్వంలో దివంగత నటుడు కృష్టంరాజు ప్రధాన పాత్రలో వచ్చిన భక్తిరసాత్మక చిత్రం 'భక్త కన్నప్ప' మొదలైనవి ఉన్నాయి.
#WATCH | Taleigao, Goa | At the International Film Festival of India (IFFI), Actor Rishabh Shetty says, "I am very happy after attending the International Film Festival of India...I thank everyone" (28.11) https://t.co/tG17qHkRSw— ANI (@ANI) November 29, 2026
ఈ అవార్డులను గోవా సీఎం ప్రమోద్ సావంత్, ఫెస్టివల్ డైరెక్టర్, దర్శకుడు అశుతోష్ గోవారికర్, కేంద్ర సమాచార, ప్రసారాల మంత్రిత్వ శాఖ కార్యదర్శి చంచల్ కుమార్, ఎన్ఎఫ్డీసీ ఛైర్మన్ కృష్ణ కుమార్, దర్శకుడు ఆనంద్ ఎల్.రాయ్ తదితరుల చేతుల మీదుగా పురస్కారాలను ప్రదానం చేయడం జరిగింది.
అప్పుడు 'మురారి', 'అంజి' - ఇప్పుడు 'వృషకర్మ' - మేకర్స్ ఆ స్ట్రాటజీ ఫాలో అయ్యారా?
క్లాప్తో నాని, గొడుగుపట్టిన నితిన్ - 20 ఏళ్ల నాటి సీన్ రీక్రియేట్ - ఎందుకంటే?