'ప్రవహించే నీరు లాంటి వాళ్లం- ఎక్కడైనా ఉండగలం'- హనుమాన్ అంశ్ తెలుగు ట్రైలర్ చూశారా?
ఆకట్టుకుంటున్న హనుమాన్ అంశ్ తెలుగు ట్రైలర్ - అక్టోబర్ 9న రిలీజ్ చేయనున్న ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ హోంబలే ఫిల్మ్స్
Published : October 5, 2026 at 8:08 PM IST
Hanuman Ansh Telugu Trailer : చిన్న సినిమాగా విడుదలై సంచలన విజయాన్ని అందుకుంది 'హనుమాన్ అంశ్'. బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల సునామీతో రూ.400+కోట్ల వసూళ్లు రాబట్టి దేశవ్యాప్తంగా రికార్డులు సృష్టించింది. అయితే ఇప్పుడీ సినిమా తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. అక్టోబరు 9న ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ హోంబలే ఫిల్మ్స్ E చిత్రాన్ని థియేటర్స్లో విడుదల చేయనుంది. ఈ క్రమంలో సోమవారం నిర్మాణ సంస్థ తెలుగు ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేసింది. సినిమాలో శోభిత్ శ్రీవాత్సవ ప్రధాన పాత్ర పోషించారు. చందన్ ఆనంద్, పూర్ణిమ తివారి తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. హిందీలో ఇరగదీసిన ఈ మూవీ తెలుగు ప్రేక్షకులను ఎంతమేర అలరిస్తుందో వేచి చూడాలి.