హనుమాన్ అంశ్ తెలుగు రిలీజ్పై కన్ఫ్యూజన్- త్రివిక్రమ్ ప్రాజెక్టు నుంచి తప్పుకున్నారా?
తెలుగులో హనుమాన్ అంశ్ రిలీజ్పై గందరగోళం - అనుకున్న డేట్లో మూవీ వస్తుందా అని చర్చించుకుంటున్న ఆడియెన్స్
Published : September 16, 2026 at 1:50 PM IST
Hanuman Ansh Telugu Release : ఈ ఏడాది అత్యధిక లాభాలు సాధించిన సినిమాగా రికార్డు కొట్టిన 'హనుమాన్ అంశ్' తెలుగు వెర్షన్ను ఎప్పుడెప్పుడు చూద్దామా అని ఆత్రుతగా ఉన్న అభిమానులకు నిరాశే ఎదురయ్యేలా ఉంది. ఈ సినిమా తెలుగు వెర్షన్ రిలీజ్ వాయిదా పడినట్లు తెలుస్తోంది. సెప్టెంబర్ 18న ఆ సినిమాను ఇక్కడ రిలీజ్ చేయాలని ప్లాన్ చేశారు. డైరెక్టర్ త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రిలీజ్కు సంబంధించిన బాధ్యతలను తీసుకున్నట్లు కూడా ప్రకటించారు. కానీ సెప్టెంబర్ 14న హనుమాన్ అంశ్ టీజర్ రిలీజ్ వాయిదా పడటంతో సినిమా విడుదలపై సందిగ్ధత నెలకొంది.
పోస్టులు డిలీట్!
తొలుత సెప్టెంబర్ 14 ఉదయం 11 గంటలకు టీజర్ వదులుతామని మేకర్స్ ప్రకటించారు. కానీ రిలీజ్ చేయలేదు. మళ్లీ అదే రోజు సాయంత్రం 6 గంటలకు విడుదల ఉంటుందని ఎక్స్లో ఓ పోస్టు చేశారు. అప్పుడు కూడా రిలీజ్ కాలేదు. అలాగే నిన్న జరగాల్సిన ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కూడా పోస్ట్పోన్ అయ్యింది. ఇలా ఇప్పటికే రెండు రోజులు గడిచిపోయింది. కానీ, టీజర్పై ఎలాంటి క్లారిటీ లేదు. త్రివిక్రమ్ పలు కారణాల వల్ల ఈ ప్రాజెక్ట్ నుంచి వైదొలిగారని సమాచారం. దీనికి తోడుగా తెలుగు హక్కులు దక్కించుకున్న ఆయన సొంత ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఫార్చ్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్ ఎక్స్ అకౌంట్లో ఈ సినిమాకు సంబంధించిన పోస్టర్లు తొలగించారు. దీంతో ఆ ప్రాజెక్టు నుంచి త్రివిక్రమ్ వైదొలిగినట్లు నెట్టింట జోరుగా ప్రచారం నడుస్తోంది. అయితే త్రివిక్రమ్గానీ, మూవీటీమ్గానీ దీనిపై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. దీంతో పాటు విడుదల తేదీ మార్పుపై కూడా ఎలాంటి అప్డేట్ ఇవ్వలేదు. కానీ పోస్టులు డిలీట్ చేయడంతో ఈ ప్రచారమే నిజం అని నెటిజన్లు నమ్ముతున్నారు. ఈ పరిణామాలతో ఈ సినిమా ఇంక తెలుగులో రిలీజ్ కాదా? అంటూ నెటిజన్లు డిస్కస్ చేసుకుంటున్నారు
#HanumanAnsh— Sreenivas Kalyan (@Sreenivas0428) September 16, 2026
Dey @Fortune4Cinemas
Ekkada ra e posts anni🧐🧐
Postponed😔 😔 😕 😕..? @HanumanAnsh pic.twitter.com/ewLrlNrrkx
రూ.300 కోట్ల క్లబ్ దిశగా అడుగులు
ఇక హనుమాన్ అంశ్ చిత్రం ఆగస్టు 7న రిలీజ్ కాగా, రీసెంట్గా రూ.280 కోట్లకుపైగా వసూళ్లను సాధించి రూ.300 కోట్ల క్లబ్ దిశగా అడుగులు వేస్తోంది. దీంతో ఈ ఏడాది అత్యధిక లాభాలు అందుకున్న భారతీయ సినిమాగా రికార్డు కొట్టింది. దీనిపై ఇటీవల సంతోషం వ్యక్తం చేసిన నిర్మాత అనుప్రియ, సినిమా ద్వారా వచ్చిన డబ్బును అనాథ పిల్లలకు, సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలకు ఉపయోగిస్తానని తెలిపారు. ఆయనతోపాటు మూవీటీమ్ అంతా హనుమాన్ అంశ్ ఘన విజయం సాధించడంపై సంతోషం వ్యక్తం చేస్తోంది. ఇటీవల దిల్లీలో ఓ థియేటర్లో ఆడియన్స్తో కలిసి సినిమాను చూసింది. అంతేకాకుండా సినిమా ప్రారంభానికి ముందు హనుమాన్ చాలీసాను ఆడియెన్స్తో కలిసి పఠించారు.
Thank you, Delhi, for making this journey so special. From little ones to generations coming together, your love and the chants of “Siya Var Ramchandra Ki Jai” will stay with us forever. Jai Shri Ram! 🚩— HanumanAnsh (@HanumanAnsh) September 8, 2026
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🔗 https://t.co/OWcnvp0uAG #HanumanAnsh pic.twitter.com/CzqnO1fu9r
బుక్ మై షోలో జోరు
అదే సమయంలో సినిమా రిలీజై 40 రోజుల గడుస్తున్నప్పటికీ హనుమాన్ అంశ్కు బుక్ మై షోలో ఏమాత్రం క్రేజ్ తగ్గడం లేదు. గత శనివారం ఏకంగా 5. 13 లక్షలకు పైగా టికెట్ సేల్స్తో రికార్డ్ క్రియేట్ చేసింది. ఇటీవల రిలీజైన టాక్సిక్, మీర్జాపూర్ చిత్రాల కంటే 2 నుంచి 3 రెట్లు ఎక్కువగా హనుమాన్ అంశ్ టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. ఇక నాలుగో సోమవారం (14-9) ఒక్క రోజే దాదాపు లక్షకు పైగా టికెట్లు సేల్స్ అయ్యాయి. ఇలా ఓవరాల్గా ఇప్పటి వరకు 73 లక్షలకు పైగా టికెట్ల సేల్స్తో సినిమా చరిత్ర సృష్టించింది.
దర్శకుడు విశాల్ చతుర్వేది దర్శకత్వం వహించిన ఆ చిత్రాన్ని ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ హోంబలే ఫిల్మ్స్ ఓవర్సీస్లో రిలీజ్ చేసింది. అనుమాన్ అంశ్ రన్టైమ్ 2 గంటల 30 నిమిషాలు ఉంది. భారత్లో ఆ సినిమాకు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ రావడంతో గ్లోబల్ లెవెల్లో రిలీజ్కు మేకర్స్ ప్లాన్ చేశారు. అయితే ప్రమోషన్స్ చేసేందుకు బడ్జెట్ లేకపోవడం వల్ల మేకర్స్ రిలీజ్కు ముందు వినూత్న ఆలోచన చేశారు. 8 చోట్ల సామూహిక అన్నదానం నిర్వహించి తమ చిత్రాన్ని చూడాలంటూ ప్రేక్షకులకు విన్నవించుకున్నారు.
హనుమాన్ అంశ్ స్టోరీ ఇదే!
మహారాజ్ నీమ్ కరోలి బాబా జీవితం, బోధనల నుంచి ప్రేరణ పొందిన దర్శకుడు విశాల్ చతుర్వేది 'హనుమాన్ అంశ్' ఒక ఆధ్యాత్మిక డ్రామాగా తెరకెక్కించారు. ఇందులో శోభినవ్ సత్య నీమ్ కరోలి బాబా పాత్రను పోషించగా, విహాన్ షెడ్గే కీలక పాత్రలో కనిపించారు. సినిమాలో చందన్ ఆనంద్, పూర్ణిమా తివారీ, అనిల్ కె. రస్తోగి, గుల్షన్ పాండే ఆయా పాత్రలు పోషించారు.
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