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తెలుగులో 'హనుమాన్ అంశ్'కు షాకింగ్ కలెక్షన్లు- తొలి రోజు ఎంతంటే?

హనుమాన్ అంశ్ సినిమా తెలుగులోనూ సందడి చేస్తోంది. ఇది తెలుగు వెర్షన్ అక్టోబర్ 09న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. మరి తొలు రోజు వసూళ్లు సంగతేంటంటే?

Hanuman Ansh Telugu Openings
హనుమాన్ అంశ్ (source: FILM POSTER)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 10, 2026 at 1:50 PM IST

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Hanuman Ansh Openings in Telugu : హిందీలో సంచలనం సృష్టించిన 'హనుమాన్ అంశ్' ఆక్టోబర్ 09న తెలుగు వెర్షన్ రిలీజైంది. హోంబలే ఫిల్మ్స్ ఈ సినిమాను తెలుగులోకి తీసుకొచ్చింది. శుక్రవారం దాదాపు 703 షోలతో ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులు ముందుకు వచ్చింది. మరి ఈ సినిమా డే 1 కలెక్షన్లు ఎంతంటే?

తెలుగులో హనుమాన్ అంశ్ చిత్రం తొలిరోజు రూ. 60 లక్షలు సాధించినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేశాయి. అయితే హిందీలో సూపర్ హిట్ టాక్ తెచ్చుకున్న ఈ చిత్రానికి తెలుగులో ఈ వసూళ్లు రావడం షాక్​కు గురిచేసేదే. కానీ సినిమాకు మాత్రం తెలుగులోనూ మంచి రివ్యూలు వచ్చాయి. దీంతో ఈ దసరా సీజన్​లో కలెక్షన్లు పెరుతాయేమో చూడాలి! ఇక వరల్డ్​వైడ్​గా హిందీలో ఈ చిత్రం రూ. 430 కోట్లకుపైగా గ్రాస్ కలెక్షన్లు అందుకుంది. ఆగస్టు 07న విడుదలైన ఈ చిత్రం ఇప్పటికీ బాక్సాఫీస్ రన్​ను కొనసాగిస్తుంది.

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