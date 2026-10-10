తెలుగులో 'హనుమాన్ అంశ్'కు షాకింగ్ కలెక్షన్లు- తొలి రోజు ఎంతంటే?
హనుమాన్ అంశ్ సినిమా తెలుగులోనూ సందడి చేస్తోంది. ఇది తెలుగు వెర్షన్ అక్టోబర్ 09న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. మరి తొలు రోజు వసూళ్లు సంగతేంటంటే?
Published : October 10, 2026 at 1:50 PM IST
Hanuman Ansh Openings in Telugu : హిందీలో సంచలనం సృష్టించిన 'హనుమాన్ అంశ్' ఆక్టోబర్ 09న తెలుగు వెర్షన్ రిలీజైంది. హోంబలే ఫిల్మ్స్ ఈ సినిమాను తెలుగులోకి తీసుకొచ్చింది. శుక్రవారం దాదాపు 703 షోలతో ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులు ముందుకు వచ్చింది. మరి ఈ సినిమా డే 1 కలెక్షన్లు ఎంతంటే?
తెలుగులో హనుమాన్ అంశ్ చిత్రం తొలిరోజు రూ. 60 లక్షలు సాధించినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేశాయి. అయితే హిందీలో సూపర్ హిట్ టాక్ తెచ్చుకున్న ఈ చిత్రానికి తెలుగులో ఈ వసూళ్లు రావడం షాక్కు గురిచేసేదే. కానీ సినిమాకు మాత్రం తెలుగులోనూ మంచి రివ్యూలు వచ్చాయి. దీంతో ఈ దసరా సీజన్లో కలెక్షన్లు పెరుతాయేమో చూడాలి! ఇక వరల్డ్వైడ్గా హిందీలో ఈ చిత్రం రూ. 430 కోట్లకుపైగా గ్రాస్ కలెక్షన్లు అందుకుంది. ఆగస్టు 07న విడుదలైన ఈ చిత్రం ఇప్పటికీ బాక్సాఫీస్ రన్ను కొనసాగిస్తుంది.