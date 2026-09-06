ETV Bharat / entertainment

30వ రోజే హయ్యెస్ట్ కలెక్షన్- 'హనుమాన్ అంశ్' బాక్సాఫీస్ రన్ వేరే లెవెల్!

30వ రోజు రూ.16.25 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్- మూడో వారం నుంచి ఒక్కసారిగా పెరిగిన వసూళ్లు- నీమ్ కరోలి బాబా జీవిత ప్రయాణంతో తెరకెక్కిన మూవీ

Hanuman Ansh Box Office Collection
'హనుమాన్ అంశ్' 30వ రోజే హయ్యెస్ట్ కలెక్షన్ (Film Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 6, 2026 at 1:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hanuman Ansh Box Office Collection : ఎలాంటి హడావుడి లేకుండా ఆగస్టు 7న థియేటర్లలోకి వచ్చిన 'హనుమాన్ అంశ్' బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఉహించని కలెక్షన్స్ అందుకుంటోంది. మొదటి రెండు వారాల్లో పెద్దగా వసూళ్లు రాకపోయినా, ఆ తర్వాత సినిమా కలెక్షన్స్ ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. ఇప్పుడు విడుదలైన నెల రోజుల తర్వాత కూడా భారీ వసూళ్లు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా 30వ రోజు సినిమా తన మొత్తం రన్‌లోనే అత్యధిక వసూళ్లు నమోదు చేయడం హైలైట్‌గా మారింది. పెద్ద స్టార్లు లేకుండా, ఎక్కువ ప్రమోషన్స్ చేయకుండా వచ్చిన ఈ సినిమా ఇప్పుడు దేశంలో రూ.100 కోట్ల నెట్ మార్క్‌కు చాలా దగ్గరగా చేరుకుంది. నీమ్ కరోలి బాబా జీవితంలోని ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని దర్శకుడు విశాల్ చతుర్వేది ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు.

30వ రోజే రూ.16.25 కోట్లు
ట్రేడ్ వర్గాల లెక్కల ప్రకారం 'హనుమాన్ అంశ్' 30వ రోజు దేశంలో రూ.16.25 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు సాధించింది. సినిమా విడుదలైన తర్వాత ఒక్క రోజులో వచ్చిన అత్యధిక కలెక్షన్ ఇదే. ఆ రోజు దేశవ్యాప్తంగా 6,055 షోలు పడగా, సగటున 62 శాతం ఆక్యుపెన్సీ నమోదైనట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో 30 రోజులకు కలిపి సినిమా ఇండియా నెట్ కలెక్షన్ రూ.99.13 కోట్లకు చేరుకుంది. అంటే రూ.100 కోట్ల మార్క్‌కు ఇంకా కోటి రూపాయల కంటే తక్కువే దూరం ఉంది. అలాగే ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాస్ వసూళ్లు రూ.117.27 కోట్లకు చేరినట్లు సమచారం.

మొదటి రెండు వారాలు ఇలా
ఈ సినిమా ప్రారంభం మాత్రం ఇప్పుడున్న నంబర్స్‌కు పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంది. పెద్దగా ప్రమోషన్ లేకుండా విడుదలైన 'హనుమాన్ అంశ్' తొలి రోజు దాదాపు రూ.10 లక్షలతో మొదలైనట్లు రిపోర్ట్స్ వచ్చాయి. మొదటి వారం మొత్తం రూ.1.08 కోట్ల వరకు మాత్రమే వచ్చింది. రెండో వారానికి షోలు కూడా తగ్గి దాదాపు 30 వరకు పడిపోయాయని, ఆ వారంలో సినిమా రూ.40 లక్షల వరకు బిజినెస్ చేసిందని సమాచారం. కానీ మూడో వారానికి పరిస్థితి మారింది. ప్రేక్షకుల నుంచి వచ్చిన మౌత్ టాక్‌తో మళ్లీ షోలు పెరగడం మొదలైంది. మూడో వారంలో రూ.10.40 కోట్లు వచ్చాయి. నాలుగో వారం ఒక్కటే రూ.61 కోట్ల వరకు వసూళ్లు చేసింది. 29వ రోజు కూడా రూ.10 కోట్లు రావడంతో సినిమా రన్ మరో లెవెల్‌కు వెళ్లింది.

నీమ్ కరోలి బాబా కథతో
'హనుమాన్ అంశ్'ను విశాల్ చతుర్వేది తెరకెక్కించారు. ఆగస్టు 7న విడుదలైన ఈ సినిమాను సినీపోలిస్, పనోరమా స్టూడియోస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాయి. నీమ్ కరోలి బాబా జీవితంలోని ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణాన్ని సినిమాలో చూపించారు. శోభినవ్ సత్య ప్రధాన పాత్రలో నటించగా, ఆయనకు ఇదే తొలి సినిమా. చందన్ ఆనంద్, పూర్ణిమ తివారీ, విహాన్ షెడ్గే, అనిల్ రస్తోగి, నేహా పరాంజపే, గౌతమ్ త్రిపాఠి, రిషికేశ్ దుబే, నిఖిల్ దుబే ఇతర పాత్రల్లో కనిపించారు. భారీ స్టార్ కాస్ట్ కూడా లేకుండా ఒక ఆధ్యాత్మిక కథతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన సినిమా ఇది.

సెట్లో నాన్‌వెజ్ కూడా వద్దన్నారు
సినిమా షూటింగ్ సమయంలో పాటించిన కొన్ని విషయాలను దర్శకుడు విశాల్ చతుర్వేది వెల్లడించారు. సెట్లో పూర్తిగా వెజిటేరియన్ ఫుడ్ మాత్రమే ఉండేదని చెప్పారు. ప్రతిరోజు ఉదయం షూటింగ్ మొదలుపెట్టే ముందు హనుమాన్ చాలీసా చదివేవాళ్లమని తెలిపారు. సినిమా విడుదలకు ముందు నాలుగున్నర నెలల పాటు తాను పండ్లు మాత్రమే తీసుకున్నానని కూడా చెప్పారు. ఈ సినిమా కోసం నిర్మాత, దర్శకుడిగా పనిచేసిన విశాల్ తన ఫీజు కూడా తీసుకోలేదని వెల్లడించారు. 'జై సంతోషి మా' భారతీయ సినిమా చరిత్రలో అత్యంత విజయవంతమైన సినిమాల్లో ఒకటని చెప్పిన ఆయన, ఇలాంటి కథలకు ఇప్పటికీ స్పేస్ ఉందని భావించి ఈ ప్రాజెక్ట్ మొదలుపెట్టినట్లు తెలిపారు.

ఓటీటీ దగ్గర రిజెక్ట్ అయ్యిందంటూ
'హనుమాన్ అంశ్' కోసం దాదాపు ఏడాదిన్నర పాటు రీసెర్చ్ చేసినట్లు విశాల్ చెప్పారు. సినిమా థియేటర్లలోకి రాకముందు ఒక ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌కు కూడా కథను తీసుకెళ్లానని వెల్లడించారు. భారతీయ కథకు ఇంటర్నేషనల్ రిలవెన్స్ ఉండేలా తాను కథను వివరించానని, ఆ సమయంలో ఎమోషనల్ కూడా అయ్యానని చెప్పారు. కానీ అక్కడ ప్రాజెక్ట్‌ను రిజెక్ట్ చేశారని తెలిపారు. సినిమా ఇండస్ట్రీలో రిజెక్షన్స్ కామన్ అని తనకు తెలుసని, అయితే తనతో మాట్లాడిన విధానం మాత్రం నచ్చలేదని చెప్పారు. ఆ తర్వాత సినిమాను థియేటర్లలో విడుదల చేశారు. మొదట తక్కువ షోలతో మొదలైన అదే సినిమా ఇప్పుడు నెల రోజుల తర్వాత రూ.100 కోట్ల ఇండియా నెట్ కలెక్షన్‌కు దగ్గరగా వచ్చింది.

కీరవాణి వీడియోతో 'RRR 2' కన్ఫర్మ్? - అసలు విషయం ఇదే!

రాకాలో యాక్ట్ చేస్తున్నా- మూవీ అద్భుతహా!: పృథ్వీరాజ్

TAGGED:

HANUMAN ANSH DAY 30 COLLECTION
NEEM KAROLI BABA BIOPIC
HANUMAN ANSH BOX OFFICE 2026
VISHAL CHATURVEDI HANUMAN ANSH
HANUMAN ANSH BOX OFFICE COLLECTION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.