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హనుమాన్ అంశ్​కి రూ. 100 కోట్ల ఓటీటీ డీల్! - నిర్మాత రియాక్షన్ ఇదే!

హనుమాన్ అంశ్​కు రూ.100 కోట్ల ఓటీటీ డీల్ ఆఫర్- ప్రచారంపై స్పందించిన నిర్మాత - ఏమన్నారంటే?

Hanuman Ansh OTT Update
హనుమాన్ అంశ్ (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 13, 2026 at 2:01 PM IST

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Hanuman Ansh OTT : 2026 బాక్సాఫీస్ సెన్సేషన్ మూవీ 'హనుమాన్ అంశ్'పై కాసుల వర్షం కురుస్తూనే ఉంది. తాజాగా ఈ సినిమా రూ.200 కోట్ల క్లబ్​లోనూ చేరింది. దీంతో మరిన్ని రికార్డులు బ్రేక్ అయ్యాయి. ఈ క్రమంలో ఈ సినిమా ఓటీటీ డీల్​పై ఓ క్రేజీ ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ సినిమా కోసం ఒక ఓటీటీ సంస్థ రూ.100 కోట్ల ఆఫర్ చేసిందని, మేకర్స్ కూడా నెంబర్ నచ్చడంతో డీల్ ఫిక్స్ చేసుకున్నారని ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఓటీటీ డీల్ వ్యవహారంపై చిత్ర నిర్మాత రాగిణి సోనా స్పందించారు. ఈ వార్తల్లో ఎలాంటి నిజం లేదని ఆమె తెలిపారు.

'హనుమాన్ అంశ్​ చిత్రానికి రూ. 100 కోట్ల ఓటీటీ డీల్ కుదిరిందన్న వార్తల్లో నిజం లేదు. అలాంటి అబద్ధపు ప్రచారాన్ని పట్టించుకోకండి. ఈరోజు థియేటర్లలో ఎంతమంది సినిమా చూస్తున్నారన్నదే ముఖ్యం. అంతేకానీ, ఓటీటీ డీల్ గురించి లేదా ఏ ప్లాట్​ఫామ్ ఆఫర్ ఇచ్చిందన్న విషయాన్ని ఎవరూ. ప్రేక్షకులు మా సినిమాను థియేటర్లలో చూసి ఆస్వాదించాలని మేం కోరుకుంటున్నాము'

'ఆఫర్లు వస్తుంటాయి, పోతుంటాయి. కానీ మా టీమ్​ తరపున ఒక విషయం స్పష్టం చేయాలనుకుంటున్నా. మాకు ఏ ఓటీటీ నుంచి కూడా ఎలాంటి ప్రతిపాదన రాలేదు. ఇప్పటికిప్పుడు మేం ఓటీటీ డీల్ సెట్ చేసుకోవాలని కూడా మేం కోరుకోవడం లేదు. ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా, టీమ్​తో చర్చించి మాత్రమే తీసుకుంటాం. దీనిపై త్వరలోనే మీకు ఆ విషయం తెలుస్తుంది. ప్రస్తుతానికైతే సినిమాను థియేటర్లలో చూడంది. ఎందుకంటే ఇది ఓటీటీలోకి ఎప్పుడు వస్తుందో మాకు కూడా తెలియదు'అని నిర్మాత రాగిని సోన రీసెంట్​గా జాతీయ మీడియాతో మాట్లాడుతూ క్లారిటీ ఇచ్చారు. కాగా, ఆగస్టు 7న రిలీజైన ఈ సినిమా రీసెంట్​గా రూ.200 కోట్ల మార్క్ అందుకుంది. దీంతో ఈ ఏడాది అత్యధిక లాభాలు అందుకున్న భారతీయ సినిమాగా రికార్డు కొట్టింది.

హనుమాన్ అంశ్ స్టోరీ ఇదే!
మహారాజ్ నీమ్ కరోలి బాబా జీవితం, బోధనల నుంచి ప్రేరణ పొందిన దర్శకుడు విశాల్ చతుర్వేది 'హనుమాన్ అంశ్' ఒక ఆధ్యాత్మిక డ్రామాగా తెరకెక్కించారు. ఇందులో శోభినవ్ సత్య నీమ్ కరోలి బాబా పాత్రను పోషించగా, విహాన్ షెడ్గే కీలక పాత్రలో కనిపించారు. ఈ చిత్రంలో చందన్ ఆనంద్, పూర్ణిమా తివారీ, అనిల్ కె రస్తోగి, గుల్షన్ పాండే ఆయా పాత్రలు పోషించారు.

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