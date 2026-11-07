'హనుమాన్ అంశ్' OTTలోకి వచ్చేస్తోంది- స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?
Hanuman Ansh OTT: ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక గురువు నీమ్ కరోలి బాబా జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా హనుమాన్ అంశ్ ఓటీటీ రిలీజ్కు సిద్ధమైంది. నవంబరు 27 నుంచి సోనీలివ్ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
Published : November 7, 2026 at 11:10 AM IST
చిన్న సినిమాగా అంచనాలు లేకుండా వచ్చి సంచలన విజయాన్ని అందుకున్న 'హనుమాన్ అంశ్' ఓటీటీ రిలీజ్కు సిద్ధమైంది. రూ.2 కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా తొలుత హిందీలో విడుదలైంది. క్రమంగా మౌత్టాక్ మెరుగుపర్చుకొని బాక్సాఫీస్ వద్ద కాసుల వర్షం కురిపించింది. అనంతరం తెలుగులోనూ డబ్ అయ్యింది. రెండు భాషల్లో కలిపి పది వారాలకు పైగా థియేటర్లలో సందడి చేసిన ఈ చిత్రం ఇప్పుడు ఇళ్లలో వినోదం పంచేందుకు సిద్ధమవుతోంది. తాజాగా ఈ సినిమా ఓటీటీకి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన వచ్చింది.
సోనీలివ్లో స్ట్రీమింగ్
హనుమాన్ అంశ్ ఓటీటీ హక్కులను ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ సోనీలివ్ దక్కించుకుంది. నవంబరు 27 నుంచి స్ట్రీమింగ్కు అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ సోనీలివ్ అఫీషియల్గా ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ఎక్స్ వేదికగా స్పెషల్ పోస్టర్ను షేర్ చేసుకుంది. 'ఇది కేవలం ఒక కథ మాత్రమే కాదు. కోట్లాది హృదయాలను తాకిన విశ్వాసం, భక్తితో కూడిన అద్భుతాల ప్రయాణం. ఈ ఏడాది అత్యంత ఆదరణ పొందిన చిత్రం 'హనుమాన్ అంశ్' చిత్రాన్ని నవంబర్ 27 నుంచి సోనీ లివ్లో చూసి ఆస్వాదించండి' అని క్యాప్షన్ను రాసుకొచ్చింది. కాగా, తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ఈ మూవీ అందుబాటులో ఉంది.
ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక గురువు నీమ్ కరోలి బాబా జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా రూపొందిన ఈ చిత్రం ఆగస్టు 07న రిలీజై బాక్సాఫీస్ వద్ద వసూళ్ల సునామీ సృష్టించింది. వరల్డ్వైడ్గా రూ.450 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. విశాల్ చతుర్వేది డైరెక్షన్లో రూపొందిన ఈ మూవీలో శోభినవ్ సత్య ప్రధాన పాత్ర పోషించారు. దీన్ని హోంబలే ఫిల్మ్స్ అక్టోబరు 9న తెలుగు ఆడియెన్స్ ముందుకు తీసుకువచ్చింది. హిందీ రిలీజ్కు సంబంధించి సినీపోలిస్, పనోరమా స్టూడియోస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాయి. మహారాజ్ నీమ్ కరోలి బాబా జీవితం, బోధనల నుంచి ప్రేరణ పొందిన దర్శకుడు విశాల్ చతుర్వేది ఒక ఆధ్యాత్మిక డ్రామాగా 'హనుమాన్ అంశ్' ను మలిచారు.
Not just a story, but a journey of faith, devotion, and miracles that touched a billion hearts 🙏✨ Watch the most loved film of the year - Hanuman Ansh, arriving on 27th Nov only on Sony LIV #SitaRam [Hanuman Ansh, Neeb Karori Baba, Sony LIV] https://t.co/jjYBUVa11e— Sony LIV (@SonyLIV) November 6, 2026
స్టోరీ ఇదే!
దేశానికి స్వాతంత్య్రం రాకముందు జరిగే స్టోరీ ఇది. లక్ష్మీ నారాయణ శర్మ (శోభినవ్ సత్య) 13 ఏళ్ల వయసులో తన తల్లిని కోల్పోతారు. ఆపై చనిపోయిన తన తల్లిని ఎలాగైనా తిరిగి చేరుకోవాలని అనుకుంటారు. అయితే శ్రీరాముడు మాత్రమే తమ తల్లిని తిరిగి కలపగలడని నమ్ముతారు. ఆ తర్వాత దేవుడిని నమ్మి తల్లి నేర్పించిన ధ్యాన సాధన ద్వారా తన ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణాన్ని మొదలుపెడతారు. ఈ క్రమంలోనే హనుమాన్ చాలీసా స్ఫూర్తితో హనుమంతుడి ద్వారా రాముడ్ని చేరుకోవచ్చని నమ్ముతారు.
దీంతో ఆ దిశగా తన ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తాడు. మరి అలా రాముడ్ని అన్వేషిస్తూ హనుమాన్ భక్తి మార్గంలో లక్ష్మీ నారాయణ చేసిన ప్రయాణం ఎలాంటి మలుపులు తిరిగింది? ఆధ్యాత్మిక చింతనలో పడి 13 ఏళ్ల వయసులో ఇల్లు వదిలి వెళ్లిన ఆ కుర్రాడు, తనకు ఎదురైన అడ్డంకుల్ని అధిగమించారు, నిస్వార్థమైన ప్రేమతో సమాజానికి సేవ చేస్తూ నీమ్ కరోలి బాబాగా ఎలా అవతరించారు? ఈ క్రమంలో ఆయన చేసిన అద్భుతాలు ఏమిటి? అన్నది సినిమా చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.
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