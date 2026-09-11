తెలుగులోకి 'హనుమాన్ అంశ్'- రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?
టాలీవుడ్ ఫ్యాన్స్కు కిక్కిచ్చే న్యూస్- తెలుగులోకి బ్లాక్బస్టర్ సినిమా- త్రివిక్రమ్ సమర్పకుడిగా
Published : September 11, 2026 at 6:48 PM IST
Hanuman Ansh In Telugu : అంచనాలు లేకుండా బాక్సాఫీస్ వద్ద సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన 'హనుమాన్ అంశ్' తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. గతనెల 7న రిలీజైన ఈ సినిమా రూ.150 కోట్లకు పైగా వసూల్ చేసి ఈ ఏడాది అత్యధిక లాభాలు అందుకున్న భారతీయ సినిమాగా రికార్డు కొట్టింది. ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక గురువు నీమ్ కరోలి బాబా జీవిత కథ ఆధారంగా, దర్శకుడు విశాల్ చతుర్వేది కేవలం రూ.2 కోట్ల బడ్జెట్తోనే దీనిని తెరకెక్కించారు. అయితే ఈ చిత్రం బ్లాక్బస్టర్ చిత్రాన్ని తెలుగులోకి కూడా తీసుకొస్తున్నారు. మరి రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?
ప్రస్తుతం హిందీలో ఉన్న హనుమాన్ అంశ్ హిట్ కావడంతో స్థానిక భాషల్లోనూ అనువదిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తెలుగు వెర్షన్ సెప్టెంబరు 18న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. అయితే తెలుగు ప్రముఖ దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ ఈ మూవీకి సమర్పకులుకు ఉండడం విశేషం. ఇందులో శోభినవ్ సత్య ప్రధాన పాత్ర పోషించారు. ఆయన సత్య నీమ్ కరోలి బాబా పాత్రలో కనిపించగా, విహాన్ షెడ్గే కీలక పాత్రలో కనిపించారు. వీళ్లతోపాటు ఈ చిత్రంలో చందన్ ఆనంద్, పూర్ణిమా తివారీ, అనిల్ కె రస్తోగి, గుల్షన్ పాండే ఆయా పాత్రల్లో అలరించారు.