రూ.400 కోట్ల క్లబ్లోకి రూ.2 కోట్ల సినిమా- 'హనుమాన్ హంశ్'కు 200 శాతం లాభాలు
'హనుమాన్ అంశ్' వసూళ్ల రికార్డులు - రూ. 400 కోట్ల క్లబ్లో చేరిన సినిమా- లాభాలే లాభాలు !
Published : September 28, 2026 at 10:45 AM IST
Hanuman Ansh Collection : 'హనుమాన్ అంశ్' బాక్సాఫీస్ వసూళ్లలో సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. ఇప్పటికే 50 రోజులు పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద జోరు కొనసాగిస్తూనే ఉంది. గతనెల 7న రిలీజైన ఈ సినిమా ప్రతి వీకెండ్కు కలెక్షన్లను పెంచుకుంటూ పోతుంది. తాజాగా ఈ చిత్రం రూ.400 కోట్ల క్లబ్లో చేరిపోయింది. ఇప్పటిదాకా వరల్డ్వైడ్గా రూ.402 కోట్లు సాధించినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేశాయి.
కాసుల వర్షం!
ఎలాంటి స్టార్ నటీనటులు, ప్రచార హడావుడి లేకుండానే విడుదలైన ఈ సినిమా కేవలం మౌత్ టాక్ దక్కడంతోనే సక్సెస్ఫుల్గా ఆరు వారాలు పూర్తి చేసుకుంది. 250 స్క్రీన్లతో మాత్రమే విడుదలైన ఈ సినిమా, మంచి ఆదరణ దక్కడంతో 2000కుపైగా స్క్రీన్లకు విస్తరించింది. అంతేకాకుండా గత 52 రోజులుగా థియేటర్లలో సందడి చేస్తుంది. అయితే ఈ రోజుల్లో 50 డేస్ థియేట్రికల్ రన్నింగ్ కంప్లీట్ చేసుకోవడం అంటే మామూలు విషయం కాదనే చెప్పుకోవాలి!
200 శాతం ప్రాఫిట్స్
కాగా, ఈ సినిమాను రూ.2 కోట్ల అతి తక్కువ బడ్జెట్తో తెరకెక్కించారు. ఇప్పటిదాకా రూ.402 కోట్లు సాధించింది. ఈ లెక్కన హనుమాన్ అంశ్ దాదాపు 200 శాతం ప్రాఫిట్స్ అందుకున్నట్లు లెక్క!