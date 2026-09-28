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రూ.400 కోట్ల క్లబ్​లోకి రూ.2 కోట్ల సినిమా- 'హనుమాన్ హంశ్'కు 200 శాతం లాభాలు

'హనుమాన్ అంశ్' వసూళ్ల రికార్డులు - రూ. 400 కోట్ల క్లబ్​లో చేరిన సినిమా- లాభాలే లాభాలు !

Hanuman Ansh
హనుమాన్ అంశ్ (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 28, 2026 at 10:45 AM IST

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Hanuman Ansh Collection : 'హనుమాన్ అంశ్' బాక్సాఫీస్ వసూళ్లలో సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తోంది. ఇప్పటికే 50 రోజులు పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద జోరు కొనసాగిస్తూనే ఉంది. గతనెల 7న రిలీజైన ఈ సినిమా ప్రతి వీకెండ్​కు కలెక్షన్లను పెంచుకుంటూ పోతుంది. తాజాగా ఈ చిత్రం రూ.400 కోట్ల క్లబ్​లో చేరిపోయింది. ఇప్పటిదాకా వరల్డ్​వైడ్​గా రూ.402 కోట్లు సాధించినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేశాయి.

కాసుల వర్షం!
ఎలాంటి స్టార్ నటీనటులు, ప్రచార హడావుడి లేకుండానే విడుదలైన ఈ సినిమా కేవలం మౌత్ టాక్​ దక్కడంతోనే సక్సెస్​ఫుల్​గా ఆరు వారాలు పూర్తి చేసుకుంది. 250 స్క్రీన్లతో మాత్రమే విడుదలైన ఈ సినిమా, మంచి ఆదరణ దక్కడంతో 2000కుపైగా స్క్రీన్లకు విస్తరించింది. అంతేకాకుండా గత 52 రోజులుగా థియేటర్లలో సందడి చేస్తుంది. అయితే ఈ రోజుల్లో 50 డేస్ థియేట్రికల్ రన్నింగ్ కంప్లీట్ చేసుకోవడం అంటే మామూలు విషయం కాదనే చెప్పుకోవాలి!

200 శాతం ప్రాఫిట్స్
కాగా, ఈ సినిమాను రూ.2 కోట్ల అతి తక్కువ బడ్జెట్​తో తెరకెక్కించారు. ఇప్పటిదాకా రూ.402 కోట్లు సాధించింది. ఈ లెక్కన హనుమాన్ అంశ్ దాదాపు 200 శాతం ప్రాఫిట్స్ అందుకున్నట్లు లెక్క!

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