రూ.10లక్షల ఓపెనింగ్- 46 రోజులకు 'హనుమాన్ అంశ్' కలెక్షన్స్ ఎంతంటే?
స్టార్లు లేకుండా వచ్చిన చిన్న సినిమా- మొదటి రెండు వారాల్లో పెద్దగా పట్టించుకోని ప్రేక్షకులు- నాలుగో వారం నుంచి పూర్తిగా మారిన బాక్సాఫీస్- నీమ్ కరోలి బాబా జీవితం ఆధారంగా కథ
Published : September 22, 2026 at 3:12 PM IST
Hanuman Ansh Box Office Collection : కొన్ని సినిమాలకు మొదటి రోజు కలెక్షన్స్ చూస్తేనే ఫలితం ఏంటో అంచనా వేసేస్తారు. కానీ హనుమాన్ అంశ్ విషయంలో ఆ లెక్క పూర్తిగా తప్పింది. ఆగస్టు 7న థియేటర్లలోకి వచ్చిన ఈ సినిమా మొదటి రోజు రూ.10 లక్షలు మాత్రమే వసూలు చేసింది. రెండు వారాలు పూర్తయ్యేసరికి మొత్తం కలెక్షన్ సుమారు రూ.1.50 కోట్ల దగ్గరే ఉంది. పెద్ద హీరోలు లేరు. భారీ ఓపెనింగ్ కూడా లేదు. దీంతో సినిమా ఎక్కువ రోజులు థియేటర్లలో ఉండదనే పరిస్థితి వచ్చింది. కానీ మూడో వారం నుంచి ప్రేక్షకుల నుంచి వచ్చిన టాక్ సినిమాకు ఊహించిన క్రేజ్ తీసుకొచ్చింది.
46 రోజులకు రూ.352 కోట్లు
హనుమాన్ అంశ్ ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.352 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూలు చేసింది. రూ.2 కోట్ల బడ్జెట్తో రూపొందిన సినిమా కావడంతో ఈ నంబర్ మరింత హైలెట్ అవుతోంది. 46వ రోజు కూడా భారత్లో రూ.4 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్ వచ్చింది. దేశీయంగా ఇప్పటివరకు సుమారు రూ.276 కోట్ల నెట్, రూ.326 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసింది. 2026లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన భారతీయ సినిమాల్లో మూడో స్థానానికి చేరింది. బడ్జెట్తో పోలిస్తే వరల్డ్వైడ్ కలెక్షన్ దాదాపు 175 రెట్లు ఎక్కువ.
నాలుగో వారం నుంచి అసలు జంప్
మొదటి రెండు వారాల్లో కలిపి రూ.1.50 కోట్లు మాత్రమే వచ్చిన సినిమాకు తర్వాత కలెక్షన్స్ ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. జనాల నుంచి వచ్చిన రియాక్షన్స్ వలన షోలు పెరిగాయి. నాలుగో వారం నుంచి ప్రతి వారం భారత్లో రూ.60 కోట్లకు పైగా నెట్ వసూలు చేస్తూ వచ్చింది. ఏడో వీకెండ్లో కూడా కొత్త సినిమాలతో పోటీ పడుతూ మంచి కలెక్షన్స్ నమోదు చేసింది. 44వ రోజు కూడా వేల సంఖ్యలో షోలు నడిచాయి. మొదట చాలా తక్కువ థియేటర్లలో కనిపించిన సినిమా తర్వాత ఎక్కువ స్క్రీన్స్కు వెళ్లడం మరో హైలెట్.
ఓవర్సీస్ రిలీజ్ కూడా ఆలస్యంగానే
హనుమాన్ అంశ్కు ఇండియాలో వచ్చిన రెస్పాన్స్ తర్వాతే ఓవర్సీస్ మార్కెట్లో బిగ్ రిలీజ్ దొరికింది. హోంబలే ఫిల్మ్స్ ప్రపంచవ్యాప్త పంపిణీ హక్కులు తీసుకుని సెప్టెంబర్ 11 నుంచి సినిమాను విదేశాల్లో విడుదల చేసింది. అక్కడ మూడు వారాల్లో సుమారు 2.8 మిలియన్ డాలర్లు వసూలు చేసింది. ఇండియాలో సినిమా ఇప్పటికే పెద్ద రన్లో ఉన్న సమయంలోనే ఓవర్సీస్ రిలీజ్ రావడం విశేషం. భారత్లో వచ్చిన టాక్ విదేశాల్లో కూడా సినిమాకు ఉపయోగపడింది.
నీమ్ కరోలి బాబా కథ
హనుమాన్ అంశ్ నీమ్ కరోలి బాబా జీవితం ఆధారంగా రూపొందింది. చిన్న వయసులో తల్లి చనిపోయిన తర్వాత లక్ష్మీ నారాయణ్ ఇంటి నుంచి బయలుదేరి దేవుడి కోసం ఉత్తర భారతదేశంలో తిరిగే కథను సినిమాలో చూపించారు. ఆ ప్రయాణంలో అతని జీవితం మారడం, తర్వాత నీమ్ కరోలి బాబాగా గుర్తింపు పొందడం కథలో ప్రధానంగా ఉంటుంది. షోభినవ్ సత్య ప్రధాన పాత్రలో నటించగా, చందన్ ఆనంద్, అనిల్ రస్తోగి, పూర్ణిమ తివారి, భగవాన్ దాస్ పటేల్ తదితరులు ఇతర పాత్రల్లో కనిపించారు.
దర్శకుడి పుస్తకం నుంచే సినిమా
విశాల్ చతుర్వేది ఆ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించారు. ఆయన రాసిన డివైన్ డీటూర్: దట్ ఛేంజ్డ్ మై లైఫ్ పుస్తకం ఆధారంగా కథను రూపొందించారు. స్వంభు మీడియా నెట్వర్క్, హోలీ కౌ హోమ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లపై సినిమా తెరకెక్కింది. రాగిణి సోనా, విశాల్ చతుర్వేది, అనుప్రియా నగర్, నమ్రతా జి సింగ్ నిర్మించారు. విశాల్ బావా సినిమాటోగ్రఫీ అందించగా, శంఖ్ రాజాధ్యక్ష ఎడిటింగ్ చేశారు. శిశిర్ చౌసాల్కర్, మయూర్ మోహనన్ సౌండ్ విభాగంలో పనిచేశారు.
ఇక్కడితో ఆగడం లేదు
హనుమాన్ అంశ్ పెట్టిన పెట్టుబడికి భారీ లాభాలు అందించిన సినిమాల్లో ఒకటిగా నిలుస్తోంది. ఇక రెండో భాగంపై విశాల్ చతుర్వేది పని మొదలుపెట్టారు. ఈ కథను మూడు సినిమాలుగా తీసుకెళ్లే ఆలోచన కూడా ఉందని నిర్మాతలు వెల్లడించారు. మొదటి భాగం రూ.10 లక్షల ఓపెనింగ్ నుంచి రూ.350 కోట్ల మార్క్ దాటిన తర్వాత, ఇప్పుడు రెండో భాగాన్ని ఏ స్థాయిలో తీసుకొస్తారో చూడాలి.
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