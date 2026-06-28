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'గుర్తుకొస్తున్నాయి' సిరీస్​ను ఈటీవీ విన్​లో విడుదల చేయడమే ఓ విజయం: బోయపాటి శ్రీను

ఈటీవీ నుంచి కొత్తగా 'గుర్తుకొస్తున్నాయి' వెబ్​ సిరీస్ - జులై 3 నుంచి స్ట్రీమింగ్‌ కానున్నట్లు మేకర్స్ వెల్లడి

Gurthukosthunnayi Trailer
Gurthukosthunnayi Trailer (Eenadu)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 28, 2026 at 10:31 AM IST

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Gurthukosthunnayi Trailer : సినిమాల స్థాయి కంటే కూడా కథలే కీలకమని ఇటీవలే ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన 'సింగ్​ గీతం', 'బ్లాస్ట్', 'మా ఇంటి బంగారం' చిత్రాలు నిరూపించాయని స్టార్ డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను అన్నారు. 'గుర్తుకొస్తున్నాయి' ట్రైలర్‌ ఆవిష్కరణ వేడుకకు హాజరైన ఆయన ఈ సిరీస్‌ విడుదలకు ఈటీవీ విన్‌ వేదికని ఎంచుకోవడమే ఒక విజయమని పేర్కొన్నారు. ఈటీవీ విన్, గీతా ఆర్ట్స్‌ అత్యుత్తమమైన కథల్ని అందించే సంస్థలు. అక్కణ్నుంచి వస్తున్న ఈ సిరీస్‌ పెద్ద విజయాన్ని అందుకోవాలని కోరుకుంటున్నానని ఈ సందర్భంగా వివరించారు.

విరాజ్‌ అశ్విన్‌ కథానాయకుడిగా వినోద్‌ గాలి దర్శకత్వంలో ఈ సిరీస్‌ తెరకెక్కగా శరత్‌ చంద్రనాయుడు నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. జులై 3 నుంచి ఈటీవీ విన్‌లో ఈ సిరీస్‌ స్ట్రీమింగ్‌ కానుంది. కార్యక్రమానికి హాజరైన కథానాయకుడు సత్యదేవ్‌ మాట్లాడుతూ 'ఈ రోజుల్లో వెబ్‌సిరీస్‌లు, సినిమాల మధ్య గీత చెరిగిపోయింది. మంచి కథ ఎక్కడ ఉన్నా సరే ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారు. ఈటీవీ విన్‌ వేదిక నుంచి అలాంటి అద్భుతమైన కథలెన్నో వస్తున్నాయి. అందులో 'గుర్తుకొస్తున్నాయి' కూడా ఒకటి కావాలని కోరుకుంటున్నాను' అని అన్నారు. కథానాయకుడు విరాజ్‌ అశ్విన్‌ మాట్లాడుతూ జీవితాల్లోని ఎన్నెన్నో భావోద్వేగ క్షణాలతో రూపొందిన సిరీస్‌ ఇదని అన్నారు. భావోద్వేగాలతోపాటు, హాస్యం కూడా బలమైన ప్రభావం చూపిస్తుందని అన్నారు.

అల్లు అర్జున్ ప్రోత్సాహంతోనే 'గుర్తుకొస్తున్నాయి'
ఈ సిరీస్ నిర్మాత శరత్‌చంద్ర నాయుడు మాట్లాడుతూ 'నేను మొదట అల్లు అర్జున్‌ దగ్గర ఉంటూ ఆయన సోషల్‌ మీడియాని హ్యాండిల్‌ చేశాను. ఆ తర్వాత పలు బాధ్యతల్ని నిర్వర్తించి, ఈటీవీ విన్‌లో సిరీస్‌ నిర్మించడం వరకూ వచ్చాను. ఇదంతా అల్లు అర్జున్‌ ప్రోత్సాహం, సహకారంతోనే సాధ్యమైంది' అని అన్నారు

ఈ సిరీస్‌లో తొలి ఎపిసోడ్‌ని ఉచితంగానే చూడొచ్చని, పేరులాగే ఎప్పటికీ సిరీస్‌ గుర్తుంటుందని ఈటీవీ విన్‌ బిజినెస్‌ హెడ్‌ సాయికృష్ణ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమానికి దర్శకులు బోయపాటి శ్రీను, కరుణాకరన్, కథానాయకుడు సత్యదేవ్, నిర్మాతలు వై.రవిశంకర్, బన్నీ వాస్, ఎస్‌.కె.ఎన్, ధీరజ్‌ మొగిలినేని, వంశీ నందిపాటి ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్నారు. ఈటీవీ విన్‌ కంటెంట్‌ హెడ్‌ నితిన్‌ చక్రవర్తితోపాటు సిరీస్‌ నటీనటులు, సాంకేతిక బృందం పాల్గొంది.

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