Actor Govinda Career (Getty Images)
Actor Govinda Career: 90లలో బాలీవుడ్ను ఏలిన స్టార్ హీరోలలో గోవిందా ఒకరు. ఆయన డ్యాన్సులు, యాక్టింగ్కు కోట్లాది మంది ఫ్యాన్స్ ఉండేవారు. కానీ, కెరీర్ ఎంత పీక్స్లో ఉందో, ఆయన పర్సనల్ లైఫ్, వివాదాలు కూడా అంతే పీక్స్లో ఉండేవి.
ముఖ్యంగా, తన మేనల్లుడు కృష్ణ అభిషేక్తో ఉన్న గొడవ ఇండస్ట్రీలో అప్పట్లో హాట్ టాపిక్. ఇక ఇప్పుడు, ఇన్నేళ్ల తర్వాత, గోవిందా భార్య సునీత అహూజా ఒక పాడ్కాస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో కొన్ని సంచలన విషయాలు బయటపెట్టారు. తన భర్త అఫైర్ల గురించి, తమ మధ్య ఉన్న సంబంధం గురించి ఓపెన్గా మాట్లాడి, చివర్లో ఒక భారీ డిమాండ్ గురించి కూడా రివిల్ చేశారు.
నాకు 5BHK ఇల్లు కావాలి గోవిందా మాతో ఉండడు!
రీసెంట్గా ఒక పాడ్కాస్ట్ షోలో మాట్లాడిన సునీత, మొదట ఆడవాళ్లు సొంతంగా సంపాదించుకోవాలని, భర్తపై ఆధారపడకూడదని సలహా ఇచ్చారు. "నేను వ్లాగింగ్ మొదలుపెట్టిన నాలుగు నెలల్లోనే యూట్యూబ్ సిల్వర్ బటన్ వచ్చింది. ఆడవాళ్లు సొంత కాళ్లపై నిలబడాలి.మీ డబ్బు మీరు సంపాదించుకుంటే ఆ కిక్కే వేరు," అని చెప్పారు.
ఆ తర్వాత అసలు విషయం బయటపెడుతూ, "గోవిందా ప్రస్తుతం మాతో (నేను, కూతురు టీనా, కొడుకు యశ్తో) ఉండట్లేదు. ఈ నాలుగు బెడ్రూమ్స్ ఉన్న ఇల్లు మాకు సరిపోవట్లేదు. ఈ పాడ్కాస్ట్ ద్వారా చిచీకి (గోవిందాకు) చెప్తున్నా నాకు పెద్ద 5 బెడ్రూమ్ ఇల్లు కొనివ్వు, లేకపోతే నీకు ఏమవుతుందో చూసుకో," అంటూ సరదాగా వార్నింగ్ ఇచ్చారు.అవును, మరాఠీ నటితో అఫైర్ నేను విన్నాను!
ఇంటర్వ్యూలో హోస్ట్, గోవిందాకు ఉన్న అఫైర్ల గురించి, ముఖ్యంగా ఒక మరాఠీ నటితో సంబంధం ఉందని వస్తున్న రూమర్ల గురించి సునీతను ప్రశ్నించాడు. దానికి ఆమె ఏమాత్రం దాచకుండా షాకింగ్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు. "ఆ రూమర్లు నేను కూడా విన్నాను. ఈ మాట నేను మీడియాతో చాలాసార్లు చెప్పాను. కానీ, నేను నా కళ్లతో స్వయంగా చూసే వరకు, అతన్ని రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకునే వరకు, నేను దేన్నీ నమ్మను. ఆమె ఒక మరాఠీ నటి అని నేను కూడా విన్నాను," అని సునీత క్లారిటీ ఇచ్చారు.ఇది అఫైర్లు పెట్టుకునే వయసు కాదు
సునీత అంతటితో ఆగలేదు. గోవిందాకు చురకలు అంటిస్తూ మాట్లాడారు. "ఇప్పుడు అఫైర్లు పెట్టుకోవాల్సిన వయసు కాదు. గోవిందా ఇప్పుడు తన కూతురు పెళ్లి గురించి, కొడుకు యశ్ కెరీర్ను సెటిల్ చేయడం గురించి ఆలోచించాలి. రూమర్లు వస్తుంటాయి, కానీ నేను నోరు విప్పే వరకు దేన్నీ నమ్మకండి. నేను అబద్ధాలు చెప్పను, ఎప్పుడూ నిజమే చెప్తాను," అని సునీత ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించారు.మేనల్లుడు కృష్ణతో గొడవలు లేవు!
కొన్ని సంవత్సరాలుగా గోవిందా ఫ్యామిలీకి, అతని మేనల్లుడు కృష్ణ అభిషేక్కు మధ్య పెద్ద గొడవ నడుస్తున్నాయి . ఇప్పుడు ఆ గొడవ కూడా ముగిసిపోయిందని సునీత చెప్పారు. "నాకు ఇప్పుడు ఏ పిల్లలతో గొడవ లేదు. వాళ్లిద్దరూ (కృష్ణ, ఆర్తి) నా పిల్లలే. కృష్ణ నా చేతుల మీదే పెరిగాడు. ఇప్పుడు గొడవపడే వయసు కాదు. నేను అన్నీ మర్చిపోయాను. పిల్లలందరూ సంతోషంగా ఉండాలి" అని సునీత ఎమోషనల్ అయ్యారు.37 ఏళ్ల బంధం ఎన్నో రహస్యాలు!
గోవిందా, సునీత 1987లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. తమ పెళ్లి విషయాన్ని కొన్నేళ్ల పాటు రహస్యంగా ఉంచారు. 1989లో కూతురు టీనా పుట్టిన తర్వాతే ఈ విషయం బయటపెట్టారు. వీరికి టీనాతో పాటు యశవర్ధన్ అనే కొడుకు కూడా ఉన్నాడు. 37 ఏళ్ల ఈ సుదీర్ఘ బంధంలో ఎన్నో గొడవలు, వివాదాలు ఉన్నా, వాటన్నింటినీ తట్టుకుని నిలబడ్డారు. అయితే, సునీత లేటెస్ట్ కామెంట్స్ చూస్తుంటే, వీరిద్దరి మధ్య దూరం మాత్రం ఇంకా తగ్గలేదని అర్థమవుతోంది.