'మేం ఫేమస్ అయితే మీకేంటి?'- హీరోయిన్తో లాల్బాగ్చా దర్శనంపై గోవిందా రియాక్షన్
కోమల్ రాణితో దర్శనంపై గోవిందా క్లారిటీ- ‘రూపా సినిమా కోసమే వెళ్లానన్న బాలీవుడ్ హీరో- కరిష్మా, రవీనా పేర్లు కూడా ప్రస్తావించిన సీనియర్ నటుడు
Published : September 25, 2026 at 12:01 PM IST
Govinda Komal Rani : 'గోవిందా'- ఒకప్పుడు బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో వరుస సినిమాలతో బిజీగా కనిపించిన హీరో. ఈమధ్య స్పీడ్ తగ్గించినా కూడా ఏదో ఒక విషయంతో వైరల్ అవుతున్నారు. అప్పుడప్పుడు తనకు సెట్టయ్యే డిఫరెంట్ సినిమాలను చేస్తున్నారు. ఇక నెక్స్ట్ తన కొత్త సినిమా ‘రూపా’తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. అయితే సినిమాలో నటిస్తున్న హీరోయిన్తో గోవింద్ రిలేషన్లో ఉన్నట్లు రకరకాల రూమర్స్ ఈమధ్య వైరల్ అయ్యాయి. ఆ నటితో ఇటీవల ఇద్దరూ కలిసి ముంబయిలోని లాల్బాగ్చా రాజా దర్శనానికి వెళ్లడంతో మరోసారి రకరకాల ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. దీనిపై ఇంతకాలం పెద్దగా స్పందించని గోవిందా ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా మాట్లాడారు. తాను అక్కడికి ఎందుకు వెళ్లానో చెప్పడంతో పాటు, తమ గురించి ఇంతగా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారని కూడా ప్రశ్నించారు.
రూపా కోసమే?
గోవిందా అప్కమింగ్ సినిమా 'రూపా'. ఈ సినిమాలో కోమల్ రాణి హీరోయిన్. అయితే రీసెంట్గా ముంబయి ప్రముఖు లాల్బాగ్చా రాజా గణేశ్ దర్శనానికి గోవిందా ఆమెతో కలిసి వెళ్లారు. దీంతో ఈ ఇద్దరిపై అనేక పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి. అలా వెళ్లడం వెనుక ఏదో ఉందని అనుకోవద్దని గోవిందా చెప్పారు. త్వరలో మొదలవుతున్న రూపా సినిమా సక్సెస్ అవ్వాలని ప్రార్థించడానికి వెళ్లినట్లు తెలిపారు. గతంలో కూడా సినిమాలు చేస్తున్న సమయంలో తన హీరోయిన్లతో కలిసి ఇలాంటి దర్శనాలకు వెళ్లిన సందర్భాలు ఉన్నాయని గుర్తు చేశారు. అందుకే ఇప్పుడు కోమల్ తనతో కనిపించడాన్ని వేరే విధంగా చూడాల్సిన అవసరం లేదని వివరణ ఇచ్చారు.
కరిష్మా, రవీనా!
ఈ సందర్భంగా గోవిందా తన పాత సినిమాల టైమ్లోని విషయాలను కూడా గుర్తు చేశారు. కరిష్మా కపూర్తో కలిసి గతంలో దేవుడి దర్శనానికి వెళ్లానని, ఆ తర్వాత తమ సినిమాలు హిట్ అయ్యాయని చెప్పారు. రవీనా టాండన్తో కూడా వెళ్లిన సందర్భం ఉందన్నారు. ఇప్పుడు ‘రూపా’లో తనతో నటిస్తున్న రాణి స్వర్ణకర్తో వెళ్లి సినిమా కోసం ప్రార్థించానని వివరించారు. చాలా రోజుల తర్వాత తాను మళ్లీ సినిమా మొదలుపెడుతున్న సందర్భంగా ఈ దర్శనం చేసుకున్నట్లు చెప్పారు.
మేం ఫేమస్ అయితే మీకేంటి?
కోమల్తో వస్తున్న వార్తలపై గోవిందా కొంచెం గట్టిగానే స్పందించారు. రూపా సిసినిమ ప్రారంభ దశలోనే ఇంతగా మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఏముందని ప్రశ్నించారు. 'మేం ఫేమస్ అవుతున్నామంటే మీకేం ఇబ్బంది?' అంటూ తన స్టైల్లో స్పందించారు. తన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని తన ఇమేజ్ను దెబ్బతీసే ప్రయత్నం జరుగుతోందని కూడా గోవిందా ఆరోపించారు. తాను మాత్రం తన పని మీదే ఫోకస్ చేస్తున్నానని చెప్పారు.
కోమల్తో రిలేషన్పై ఇలా
కోమల్ రాణితో రిలేషన్ గురించి వస్తున్న రూమర్స్పైనా గోవిందా మాట్లాడారు. తనకు కోమల్తో ఉన్నది ప్రొఫెషనల్ రిలేషన్ అని చెప్పారు. ఇద్దరూ ఇప్పుడు 'రూపా' కోసం వర్క్ చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. కోమల్ ఈ సినిమాలో గోవిందాకు జోడీగా కనిపించనున్నారు. ఇద్దరూ కలిసి బయట కనిపించడం, ఆ తర్వాత లాల్బాగ్చా రాజా దగ్గర కూడా కలిసి దర్శనం చేసుకోవడంతో రిలేషన్ రూమర్స్ మరింత వైరల్ అయ్యాయి. అయితే తమ మధ్య ప్రేమ వ్యవహారం ఉందని గోవిందా ఎక్కడా అంగీకరించలేదు.
She Returned Wearing 𝗦𝗶𝗻𝗱𝗼𝗼𝗿 😱— T-Celebs (@t_celebs) September 22, 2026
Govinda and his girlfriend went to seek Bappa’s blessings. She arrived in a simple look but returned wearing sindoor.
Did Govinda secretly marry her? 🤯 pic.twitter.com/ZB6WFrMe9x
అదే రోజు సునీత కూడా
గోవిందా, కోమల్ కలిసి దర్శనానికి వెళ్లడానికి కొన్ని గంటల ముందు ఆయన భార్య సునీత ఆహుజా కూడా లాల్బాగ్చా రాజాను దర్శించుకున్నారు. ఆమె ఒంటరిగానే అక్కడికి వెళ్లారు. ఆ తర్వాత గోవిందా కోమల్తో కనిపించడంతో ఇద్దరి ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఇప్పటికే గోవిందా, సునీత మధ్య సంబంధాలపై కొంతకాలంగా రకరకాల వార్తలు వస్తుండటంతో ఈ విజిట్కు మరింత అటెన్షన్ వచ్చింది.
'మనుషులు మోసం చేస్తారు'
దీని తర్వాత ముంబయి ఎయిర్పోర్ట్లో తన పెంపుడు కుక్క వింటర్తో కనిపించిన సునీత చేసిన కామెంట్స్ కూడా వైరల్ అయ్యాయి. మనుషులకు ఎంత ప్రేమ ఇచ్చినా చివరకు మోసం చేస్తారని, జంతువులను ప్రేమిస్తే అవి ఎప్పుడూ మనతోనే ఉంటాయని ఆమె చెప్పారు. 'మనుషుల కంటే జంతువులే మంచివి. జంతువులను ప్రేమించండి. మనుషులను కాదు అని అన్నారు' అయితే ఈ మాటలు గోవిందాను కోమల్ను ఉద్దేశించే అన్నట్లు సోషల్ మీడియాలో రకరకాల కామెంట్స్ వినిపించాయి.
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