'బంగాల్ CMగా ఎవరిని చూడాలనుకుంటున్నారు?'- 'జెన్ Z' సెలబ్రిటీతో 'ఈటీవీ భారత్' స్పెషల్ చిట్చాట్!
బంగాల్ ఎన్నికలపై 'ఈటీవీ భారత్' గ్రౌండ్ రిపోర్ట్- ఆసక్తికర విషయాలు షేర్ చేసుకున్న 'జెన్ జెడ్' సెలబ్రిటీ- యువత ఏమనుకుంటుందంటే?
Published : April 25, 2026 at 5:55 PM IST
Singer Suchismita ETV Bharat interview : బంగాల్లో ప్రస్తుతం రాజకీయ వేడి కొనసాగుతోంది. మొదటి దశ పోలింగ్ ఈ నెల 23న జరగగా రెండో దశ పోలింగ్ 29న జరగనుంది. ఫలితాలు మే 4న వెల్లడికానున్నాయి. ఎన్నికల గురించి అప్డేట్లను ఈటీవీ భారత్ ఎప్పటికప్పుడు గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ అందిస్తోంది. ఈ క్రమంలో పలువురు జెన్ జెడ్ సెలబ్రిటీలను ఈటీవీ భారత్ పలకరించింది. అందులో భాగంగా తాజాగా బంగాల్ ప్రముఖ సింగర్ సుచిష్మిత చక్రవర్తినితో ముచ్చటించింది. ఈ చిట్చాట్లో సింగర్ సుచిస్మిత బంగాల్ ఎన్నికల గురించి, ప్రస్తుతం నెలకొన్న పరిస్థితులపై తన అభిప్రాయాన్ని షేర్ చేసుకున్నారు. మరి ఆమె ఏం చెప్పారంటే?
- ఈటీవీ భారత్: ముఖ్యమంత్రిగా మీరు ఎవరిని చూడాలనుకుంటున్నారు? ఎందుకు?
సుచిస్మిత: నాకు రాజకీయాల గురించి లిమిటెడ్ పరిజ్ఞానం మాత్రమే ఉంది. పాలిటిక్స్పై పెద్దగా ఆసక్తి లేదు. ఇక ముఖ్యమంత్రిగా ఎవరు ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నానో చెప్పాల్సి వస్తే, ముఖ్యమంత్రిగా ఎవరు వచ్చినా లేదా ఎవరు అధికారంలో ఉన్నా, విద్య, ఉద్యోగాలపై దృష్టి పెట్టాలని కోరుకుంటా. నిరుద్యోగం చాలా పెరిగిపోయింది. దీనిపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారిస్తే బాగుంటుంది. అలాగే ప్రజలకు నాణ్యమైన వైద్యం అందుబాటులో ఉండాలని కోరుకుంటున్నా.
ప్రభుత్వ పాఠశాలల పరిస్థితి గురించి ప్రత్యేకంగా మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ రోజుల్లో ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ఎలా ఉన్నాయో మీరు చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుకోవడానికి ఎవరు సిద్ధపడటం లేదు. ఇది రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల పరిస్థితి. ప్రభుత్వం ఈ విషయంపై దృష్టి పెట్టాలి. నేను కూడా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుకున్నాను. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుకున్న చాలా మంది ఇప్పుడు వివిధ రంగాలలో స్థిరపడ్డారు. నేను కూడా మంచి విద్యార్థినినే. నేను సంగీతంలో రాణించినందుకు ఉద్యోగాల వైపు వెళ్లలేదు.
- ఈటీవీ భారత్: చిన్నప్పుడు రాజకీయ ర్యాలీలు చూసి చాలా మంది భయపడతారు కదా? మీరు కూడా భయపడ్డారా?
సుచిస్మిత: చిన్నప్పుడు నాకు రాజకీయ ర్యాలీలు అంటే అస్సలు భయం ఉండేది కాదు. పైగా, అవి నాకు నచ్చేవి. ఈ ర్యాలీలకు ఒక ప్రత్యేకమైన శైలి ఉంటుంది. చిన్నప్పుడు వాటిని చూడటం నాకు చాలా సరదాగా అనిపించేది. తర్వాత, నేను వాటిని ఫాలో అయ్యేదాన్ని. మిడ్నాపుర్లో మాది చాలా అన్యోన్యమైన కుటుంబం. ఎన్నికలకు ముందు, తోబుట్టువులమందంరం కలిసి ఇంటి లోపల ఎన్నికల గురించి మాట్లాడుకునే వాళ్లం. అలా మాట్లాడుకోవడం అంటే చాలా సరదాగా అనిపించేది.
- ఈటీవీ భారత్: జీవితంలో మీరు వేసిన తొలి ఓటు అనుభవం ఎలా అనిపించింది?
సుచిస్మిత: నేను మొదటిసారి ఓటు వేసిన రోజు నాకు చాలా గొప్పగా, ముఖ్యమైన రోజుగా అనిపించింది. నేను ఈ నెల 23వ తేదీన ఓటు వేశాను. ఆ రోజు మళ్ళీ అదే భావన కలిగింది. ఆ క్షణం నుంచి నేను ఎవరికి ఓటు వేయాలనుకుంటున్నానో నేనే నిర్ణయించుకుంటున్నట్లు అనిపించింది. మేము ఓటు వెయ్యకపోతే ఏం కాదులే అనుకుని ప్రతి ఒక్కరూ ఓటు వెయ్యడం మానేస్తే ప్రభుత్వాలు ఏర్పడవు. వ్యవస్థ కూలిపోతుంది.
- ఈటీవీ భారత్: ఈ రోజుల్లో ఏది మంచి రాష్ట్రం, దేశం అవుతుందని మీరు అనుకుంటున్నారు?
సుచిస్మిత: ఏ రాష్ట్రంలో, దేశంలోనైనా అక్షరాస్యత రేటు బాగా పెరిగితే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నా. అలాగే మన దేశంలో నిరుద్యోగాన్ని నిర్మూలిస్తే, అంతకంటే మంచి విషయం ఏముంటుంది? భారతదేశం ఒక ప్రజాస్వామ్య దేశం. ఇది అన్ని మతాల సామరస్య దేశం. కానీ ఇప్పుడు భారతదేశంలో కుల వివక్ష చాలా పెరిగింది. ఆ కోణంలో చూస్తే, మనం బహుశా మళ్ళీ చాలా వెనక్కి వెళ్తున్నామని నాకు అనిపిస్తుంది. దానికి కారణం అక్షరాస్యత రేటు చాలా తక్కువగా ఉండటమే. చదువుకున్న వారు ఇలాంటి విషయాలను పెద్దగా పట్టించుకోరు. చదువుకున్న వారిని మోసం చేయలేరు. కాబట్టి రాష్ట్రంలో, దేశంలో అక్షరాస్యత రేటును పెంచడం తప్పనిసరి అని నేను భావిస్తున్నా.
- ఈటీవీ భారత్: ఒకవేళ మీరు ముఖ్యమంత్రి అయితే మీ రాష్ట్రాన్ని ఎలా పాలిస్తారు?
సుచిస్మిత: నాకు రాజకీయాలపై అసలు ఆసక్తి లేదు. నేను ఎప్పటికీ రాజకీయాల్లోకి దిగను. అంతేకాదు. మనకు రాజకీయాలపై అవగాహన ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నా. అవగాహన పొందాలంటే విద్య ఒక్కటే మార్గం. అందువల్ల, ప్రభుత్వం అన్నింటికన్నా ముందుగా విద్యా నాణ్యతను మెరుగుపరచడం అత్యవసరం అని భావిస్తున్నా.
ఎవరీ సుచస్మిత?
సుచిస్మిత ఇండియన్ ప్లే బ్యాక్ సింగర్. ఆమె రియాలిటీ షో సూపర్ సింగర్ సీజన్ 3 విజేతగా నిలిచారు. ఇండిపెండెంట్ సింగర్గా కెరీర్ ప్రారంభించిన ఆమె లక్షల్లో అభిమానులను సంపాదించుకున్నారు. బెంగాలీ ఇండస్ట్రీలో తన బహుముఖ గాత్రానికి విస్తృతంగా గుర్తింపు పొందారు. అప్పటి నుంచి సినిమా, ప్రైవేట్ ఆల్బమ్స్లో విజయవంతంగా రాణిస్తున్నారు. ఆమె వాయిస్కు లక్షల్లో అభిమానులు ఉన్నారు.
వరుసగా సినిమాల్లో అవకాశాలు
'సూపర్ సింగర్' టైటిల్ గెలిచిన తర్వాత సుచిస్మిత వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు. ఆమెకు వరుసగా సినిమాల్లో అవకాశాలు లైన్ కడుతున్నాయి. 'ఫెలుబక్షి', 'బినోదిని: ఏక్తి నటిర్ ఉపాఖ్యాన్', 'రఘు దకత్' సినిమాలలో సుచిస్మిత పాడిన పాటలు హిట్ అయ్యాయి. ఆమె సినిమాలలో పాడటంతో పాటు పలు కాన్సర్ట్లలో పాటలు పాడి ప్రేక్షకులను అలరించారు.