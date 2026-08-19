సినిమా టికెట్ ధరలు పెంపు - తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక ఉత్తర్వులు- కొత్త రేట్లు ఇవే
తెలంగాణలో సినిమా టికెట్ ధరలు, థియేటర్ల నిర్వహణపై ప్రభుత్వం కీలక ఉత్తర్వులు - ఏసీ, నాన్ ఏసీ థియేటర్లలో ధరలను నిర్ణయించిన ప్రభుత్వం
Published : August 19, 2026 at 4:50 PM IST
Movie Ticket Rates In Telangana : తెలంగాణలో సినిమా టికెట్ ధరలు, థియేటర్ల నిర్వహణపై ప్రభుత్వం కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. గతంలో జారీ చేసిన జీవో నెం.120ని సవరిస్తూ టికెట్ ధరలు, థియేటర్ల నిర్వహణ సహా పలు అంశాలపై కీలకమైన ఆదేశాలు జారీ చేస్తూ జీవో నెం.77 ను విడుదల చేసింది. ఈ ఉత్తర్వుల ప్రకారం, అన్ని సింగిల్ స్క్రీన్, మల్టీప్లెక్స్ల్లో ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన ధర ప్రకారమే సినిమా టికెట్లను విక్రయించాలని ఆదేశించింది. ఈ మేరకు సింగిల్ థియేటర్లు, మల్టీఫ్లెక్స్ల్లో నిర్దిష్టమైన టికెట్ ధరలు ఖరారు చేస్తూ బుధవారం ఉత్తర్వులిచ్చింది.
టికెట్ల కొత్త ధరలు వివరాలు ఇలా
నాన్ ఏసీ థియేటర్లలో నాన్ ప్రీమియంలో కనిష్టంగా రూ.30 రూపాయలు, గరిష్టంగా రూ.70 రూపాయలు ఖరారు చేసింది. అదే థియేటర్లలో ప్రీమియం టికెట్ ధరలను కనిష్టంగా రూ.50 రూపాయలు, గరిష్టంగా రూ.100 రూపాయలకు విక్రయించాలని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. ఏసీ థియేటర్లలో నాన్ ప్రీమియం కేటగిరిలో కనిష్టంగా రూ.50, గరిష్టంగా రూ.150 ఖరారు చేసింది. అలాగే ప్రీమియం కేటగిరిలో కనిష్టంగా రూ.100, గరిష్టంగా రూ.200 టికెట్ ధరను నిర్ణయించారు.
స్పెషల్ థియేటర్లలో నాన్ ప్రీమియంలో కనిష్టంగా రూ.100, గరిష్టంగా రూ.250 ఖరారు చేశారు. ఇక స్పెషల్ థియేటర్లలో ప్రీమియం రిక్లైనర్లో కనిష్టంగా రూ.200, గరిష్టంగా రూ.300 టికెట్ ధరలను నిర్ణయించగా మల్టీఫ్లెక్స్లో రెగ్యులర్ కనిష్టంగా రూ.100, గరిష్టంగా రూ.250 టికెట్ ధరలను ఖరారు చేశారు. రెక్లైనర్లలో కనిష్టంగా రూ.200, గరిష్టంగా రూ.300 టికెట్ ధరలు ఉంచాయని ప్రభుత్వం ఉత్తర్వుల్లో ప్రకటించింది.
5 షోలకు అనుమతి
అంతేకాకుండా ప్రతి థియేటర్లో రోజుకు 5 ఆటలు ప్రదర్శించుకునేందుకు వెసులుబాటు కల్పించింది. ఉదయం 8 గంటల నుంచి అర్థరాత్రి 1 గంట వరకు ఐదు షోలకు అనుమతి ఇచ్చింది. ఐదో ఆటకు చిన్న సినిమాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని, ఉదయం 11 గంటల నుంచి రాత్రి 9 గంటల మధ్య ఎప్పుడైనా చిన్న సినిమాను ప్రదర్శించుకోవచ్చని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. పండుగలు, సెలవు రోజుల్లో పెద్ద చిత్రాలతోపాటు పరిమిత బడ్జెట్లో తీసే చిన్న చిత్రాలకు కూడా ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం థియేటర్ యజమానులను ఆదేశించింది.
ఏవి స్పెషల్ థియేటర్లు?
ప్రభుత్వం జారీ చేసిన తాజా ఉత్తర్వుల్లో కొత్తగా 'స్పెషల్ థియేటర్లు' అనే కేటగిరీని చేర్చారు. 7.1 సౌండ్ సిస్టమ్తో అంతకంటే ఎక్కువ సామర్థ్య ఉన్న సింగిల్ స్క్రీన్ థియేటర్లను, మల్టీప్లెక్స్ ప్రమాణాలతో 2k, 4k ప్రొజెక్షన్స్, 75 అడుగుల కంటే భారీ తెర ఉన్న థియేటర్లలో స్పెషల్ థియేటర్లుగా గుర్తిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. ఏయిర్ కూల్ థియేటర్లను రెండేళ్లలో ఏసీ థియేటర్లుగా మార్చుకునేందుకు గడువు ఇస్తున్నట్లు తెలిపింది. థియేటర్ల నిర్వహణ కోసం ఆన్లైన్ టికెట్ బుకింగ్లో ఒక్కో టికెట్పై ఏసీ థియేటర్లకు రూ.5 రూపాయలు, నాన్ ఏసీ థియేటర్లకు రూ.3 రూపాయల ఛార్జీలు తీసుకోవాలని సూచించింది. అలాగే ప్రతి థియేటర్లో పేద, మధ్య తరగతి ప్రేక్షకుల కోసం 25 శాతం సీట్లను కేటాయించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.
'హై బడ్జెట్' సినిమాలేవి?
తెలుగు ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్స్ గిల్డ్ సహా పలువురు నిర్మాతల నుంచి వచ్చిన అభ్యర్థనలను పరిగణలోకి తీసుకొని టికెట్ ధరలను సవరించినట్లు ప్రభుత్వం పేర్కొంది. అలాగే భారీ బడ్జెట్ చిత్రాలకు ప్రభుత్వం నిర్దిష్టమైన నిర్వచనం ఇచ్చింది. అత్యాధునిక విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, సీజీఐ, ఐమ్యాక్స్ ఫార్మెట్, లార్జ్ ఫార్మాట్ సినిమాటోగ్రఫి, భారీ సెట్లు, భారీ యాక్షన్ సన్నివేశాలు, పాన్ఇండియా లేదా జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందిన నటీనటులతో నిర్మించిన చిత్రాలను సూపర్ హై బడ్జెట్ ఫిల్మ్గా పరిగణిస్తామని ప్రభుత్వం ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది.
ఈ చిత్రాలకు నిర్మాణ వ్యయం అధికంగా ఉంటుందని, అందుకు అనుగుణంగా రూ.100 కోట్లకుపైగా నిర్మాణ వ్యయం కలిగిన చిత్రాలను సూపర్ హై బడ్జెట్ ఫిల్మ్గా నిర్ణయించినట్లు తెలిపింది. నిర్మాతలు సమర్పించే బడ్జెట్ వివరాల ఆధారంగా ప్రతి చిత్రాన్ని విడివిడిగా పరిశీలిస్తామని వెల్లడించింది. తెలంగాణ సినిమాటోగ్రఫి చట్టం 1955 లోని సెక్షన్ 12 ద్వారా సూపర్ హై బడ్జెట్ ఫిల్మ్కు పలు షరతులకు లోబడి టికెట్ ధరలు పెంచే వెసులుబాటు ఉంటుందని తెలిపింది.
రూ. కోటి డిపాజిట్ తప్పనిసరి
ఈ మినహాయింపు పొందాలనుకునే నిర్మాతలు ప్రభుత్వం నిర్మయించిన మేరకు గరిష్టంగా కోటి రూపాయల మొత్తాన్ని తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఎంప్లాయిస్ వెల్పేర్ కమిటీ ఖాతాలో జమ చేయాలని షరతు విధించింది. వెల్పేర్ కమిటీలో ఎఫ్డీసీ, కార్మిక శాఖ, ప్రొడ్యూసర్స్ గిల్డ్, ఎగ్జిబిటర్స్ యూనియన్, వర్కర్స్ అసోసియేషన్ నుంచి ఒక్కో ప్రతినిధి సభ్యుడిగా ఉంటారని తెలిపింది. నిర్మాత ఇచ్చే వివరాల ఆధారంగా వెల్ఫేర్ కమిటీలో ఖాతాలో కోటి నిధి జమ చేసిన తర్వాతే సినిమా ప్రదర్శనకు అనుమతి ఉంటుందని ప్రభుత్వం ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టం చేసింది.
ఆ నిధిని సినీ పరిశ్రమలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులు, కార్మికుల సంక్షేమం కోసం వినియోగించాలని సూచించింది. అలాగే సూపర్ హై బడ్జెట్ చిత్రానికి టికెట్ ధరల పెంపు విడుదలైన మొదటి నుంచి 10 రోజుల వరకు మాత్రమే వర్తిస్తుందని ప్రభుత్వం ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులపై తెలుగు ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ హర్షం వ్యక్తం చేసింది. ముఖ్యమంత్రి హామీ మేరకు నిర్మాతలంతా సినీ కార్మికుల సంక్షేమం కోసం వెంటనే నగదును వెల్ఫేర్ కమిటీ ఖాతాలో జమ చేయాలని ఫెడరేషన్ అధ్యక్షుడు వల్లభనేని అనిల్ విజ్ఞప్తి చేశారు.
ఆ నిర్మాతలకు ఆదేశాలు జారీ
ఈ మేరకు బుధవారం తొలుత ఓ ఉత్తర్వు జారీ ఆయ్యింది. ఇప్పటికే టికెట్ ధరల పెంపునతో వచ్చిన ఆదాయంలో 20 శాతం తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఎంప్లాయిస్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్, తెలంగాణ ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కార్పోరేషన్ ఖాతాల్లో జమ చేయాలని 'అఖండ 2' (14 రీల్స్ ప్లస్), 'ది రాజాసాబ్' (పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ), 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' (షైన్ స్క్రీన్స్) సినిమాల నిర్మాతలకు స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ సినిమాల నుంచి వచ్చిన ఆదాయాన్ని ఎగ్జిబిటర్ల నుంచి వసూల్ చేయాలని తెలిపింది.
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