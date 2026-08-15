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డీసెంట్ ఓపెనింగ్స్ సాధించిన 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్'- తొలి రోజు వసూళ్లు ఎంతంటే?​

పాజిటివ్ రెస్పాన్స్​తో దూసుకుపోతున్న సూర్య విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ - ఫ్యామిలీ డ్రామాకు డీసెంట్ ఓపెనింగ్స్- డే 1 కలెక్షన్లు ఎంతో తెలుసా?

VISWANATH AND SONS Movie
విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్​ కలెక్షన్లు (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 15, 2026 at 10:38 AM IST

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Viswanath And Sons Openings : సూర్య లేటెస్ట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్​టైనర్ 'విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్' మూవీకి మంచి ఓపెనింగ్స్ దక్కాయి. ఈ సినిమాకు ఆడియెన్స్ నుంచి మంచి ఆదరణ లభిస్తుంది. ఫస్ట్ డే వసూళ్లను గమనిస్తే, శాక్​నిల్క్ నివేదిక ప్రకారం ఈ చిత్రం దేశవ్యాప్తంగా రూ. 17.51 కోట్ల గ్రాస్​ నమోదు చేయగా, రూ.15.15 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్స్​ సాధించింది. ఇందులో అత్యధికంగా తమిళనాడులో రూ. 9.15 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్స్ సాధించింది. ఇక తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికొస్తే, రూ. 6 కోట్లు వసూళ్లు అందుకుంది.

ఫస్ట్ డే డీసెంట్ ఓపెనింగ్స్​
ఓవర్సీస్​లోనూ సూర్య మేనియా కనిపించింది. అక్కడ కూడా మంచి రెస్పాన్స్​ను అందుకొని డీసెంట్ వసూళ్లు సాధించింది. రూ. 14 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్​ అందుకుంది. ఇక ఓవరాల్​గా వరల్డ్​ వైడ్ డే- 1 రూ. 31.51 కోట్ల గ్రాస్​ వసూల్ చేసినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. అయితే సినిమాకు పాజిటివ్ టాక్ రావడంతో రెండో రోజు కూడా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్​లో విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ జోరు చూపిస్తుంది. తమిళంతోపాటు తెలుగులోనూ బుకింగ్స్​ అదరగొట్టేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇవాళ వీకెండ్ హాలీడే కావడంతో డే 2 వసూళ్లు పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి.

విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ సూర్య కెరీర్​లో స్పెషల్ మూవీగా నిలిచిపోతుందని ఫ్యాన్స్ అభిప్రాయపడుతున్నారు. లైఫ్​లో అసలు పెళ్లే చేసుకోనని నిర్ణయం తీసుకున్న ఒలింపిక్ షూటర్ సంజయ్ విశ్వనాథ్​గా సూర్య నటన ఇందులో నెక్ట్స్ లెవెల్ అని చెప్పవచ్చు. ఇందులో తన కుమారుడు సంజయ్ విశ్వనాథ్ సంజయ్​ (సూర్య) కు పెళ్లి చేసి ఓ ఇంటివాడిని చేయాలని ఆరాటపడే తల్లి పాత్రలో సీనియర్ నటి రాధిక యాక్టింగ్ ప్రేక్షకులను అలరిస్తుంది.

డైలాగ్స్​కు థియేటర్లో క్లాప్స్
విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ విషయానికొస్తే ఇందులో కొన్ని డైలాగ్స్ ప్రేక్షకులను విశేషంగా అలరిస్తున్నాయి. క్లాస్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్​టైనర్​గా సాగే ఈ మూవీలో వెంకీ రాసిన డైలాగ్స్​కు థియేటర్లో క్లాప్స్ పడుతున్నాయి. 'మనకి డబ్బులు, స్టేటస్ సౌకర్యం కావాలి కానీ అహంకారం కాకూడదు', 'మనుషులు విడిపోయేది గొడవల వల్ల కాదండీ, ఒక గొడవ తర్వాత ఎలా మాట్లాడాలో తెలీక' ఇలా సినిమాలో ఇంకెన్నో డైలాగులు బాగా పేలాయి.

వీరభద్రుడు విజయంతో సాలిడ్ కంబ్యాక్ ఇచ్చిన సూర్య ఇప్పుడు విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్​తో సక్సెస్​ను కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. ఈ సినిమాను థియేటర్లో చూస్తున్న ఆడియెన్స్​ ​ఇందులో ఒక్కో క్యారెక్టర్ ఎంట్రీ, ట్విస్టులను బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. డైరెక్టర్ క్యారెక్టర్స్​ను డిజైన్ చేసుకున్న విధానం ఆకట్టుకుంటుంది. కొత్త లైన్​తో ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్​ను యాడ్ చేసి ప్రేక్షకులకు ఎక్కడా బోర్ కొట్టకుండా స్క్రీన్​ప్లే, డైలాగ్స్​తో వెంకీ అట్లూరి సినిమాను రక్తి కట్టించారు. ఇందులో సూర్యకు జోడీగా మమితా బైజు నటించగా, రాధిక, రవీనా టాండన్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ముఖ్యంగా ఇందులో సూర్య ఫెర్ఫార్మెన్స్​కు ఆడియెన్స్ ఫిదా అవుతున్నారు.

వెంకీ అట్లూరి డైరెక్షన్​కు ప్రశంసలు
ఇక వెంకీ అట్లూరి సినిమాలను గమనిస్తే ఇప్పటి వరకూ అతను 6 సినిమాలు చేయగా, అందులో మూడు సినిమాలు ఒక టైప్ ఆఫ్ లవ్ జాన్రాలో ఉంటే ఆ తర్వాత చేసిన మూడు సినిమాలు ఒకదానికొకటి సంబంధం లేకుండా డిఫరెంట్ జాన్రాలో ఉన్నాయి. అయితే స్టోరీలు వేరుగా ఉన్నప్పటికీ వెంకీ తనదైన ఎమోషన్స్​తో కట్టిపడేసే స్క్రీన్​ప్లేతో ఆడియెన్స్​ను ఆకట్టుకున్నారు. ధనుశ్ హీరోగా తెరకెక్కిన సార్' మూవీతో వెంకీ రచనపరంగా మరో స్థాయికి చేరుకున్నారు. అక్కడ నుంచి ఆ తర్వాత వచ్చిన లక్కీ భాస్కర్, ఇప్పుడు విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ ఇలా వెంకీ అట్లూరి తన ఒక్కో సినిమాకు రైటింగ్ పరంగా తన కెరీర్ గ్రాఫ్​ను పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నారు. అందుకే కాబోలు ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆయనకు లక్కీ భాస్కర్ చిత్రానికి గాను బెస్ట్ డైలాగ్ రైటర్​గా జాతీయ అవార్డుకు ఎంపిక చేసింది.

గమనిక : పైన చెప్పిన వసూళ్లు అధికారిక లెక్కలు కాదు. ఎంటర్​టైన్మెంట్​ వెబ్​సైట్లు, ట్రేడ్​ విశ్లేషకుల ట్వీట్లు ఆధారంగా రాసినవి.

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