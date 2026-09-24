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'సినిమా చూసి మాట్లాడండి'- ఆస్కార్ ఎంపికపై అనురాగ్ కామెంట్స్​కు డైరెక్టర్ కౌంటర్!

మరాఠీ చిత్రం 'గోంధాల్' పై అనురాగ్ కశ్యప్ షాకింగ్ కామెంట్స్ - సినిమాను చూడకుండా తుది నిర్ణయానికి రావొద్దన్న చిత్ర డైరెక్టర్

Anurag kashyap comments on Gondhal
డైరెక్టర్ అనురాగ్ కశ్యప్ (Source: Getty images)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 24, 2026 at 12:45 PM IST

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Anurag kashyap On Oscars : అర్హత లేని సినిమాలను నామినేషన్​కు పంపించడం వల్లే భారతీయ సినిమాకు ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ విభాగంలో ఆస్కార్ అవార్డు రావడం లేదని బాలీవుడ్ డైరెక్టర్ అనురాగ్ కశ్యప్ సంచలన కామెంట్స్ చేశారు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సత్తా చాటగలిగే చిత్రాలు ఉన్నప్పటికీ, ఆ అవకాశాలను కోల్పోతున్నామని ఘాటైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. రీసెంట్​గా 99వ ఆస్కార్ అవార్డ్స్​ కు భారత్​ నుంచి మరాఠీ చిత్రం గోంధల్​ను ఎంపిక ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్​ ఆఫ్ ఇండియా ఎంపిక చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో అనురాగ్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం హాట్​టాపిక్​గా మారింది.

ఆస్కార్​లో ఎక్కడ వెనుకబడ్డాం?
'ఆస్కార్​లో ఎక్కడ వెనుకబడ్డాం?', 'సెలక్షన్ ప్రాసెస్​ ఏంటి?' అనే ప్రశ్నలకు అనురాగ్ బదులిస్తూ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతర్జాతీయ ఫిల్మ్ కేటగిరీలో మన సినిమాలకు అవార్డులు దక్కకపోవడానికి మన ఎంపిక విధానమే అని ఆరోపించారు. ఎంపిక విధానంలో సెలక్షన్ కమిటీ పొరపాట్లు చేస్తుందని అన్నారు. అంతర్జాకీయ స్థాయిలోకి మెరుగైన సినిమాలను పంపించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ వాటిన పక్కన పెట్టేస్తున్నారని ఆరోపించారు. ప్రతిసారి అర్హత లేని సినిమాలనే నామినేషన్స్​కు పంపుతున్నామని పేర్కొన్నారు.

'మనం పూర్తిగా అర్హత లేని సినిమాలనే ఆస్కార్ నామినేషన్స్​కు ఎంపిక చేస్తున్నాం, అందుకే ఈ రేసులో వెనుకబడ్డాం. ఒకవేళ 'ది లంచ్‌బాక్స్', 'ఆల్ వి ఇమేజిన్ యాజ్ లైట్' లాంటి అద్భుతమైన సినిమాలను పంపే అదృష్టం, అవకాశం వచ్చినా కమిటీ ఆ సినిమాలను ఎంపిక చేయలేదు. ఇక ఇప్పుడు ఆస్కార్ అధికారిక ఎంట్రీ పొందిన గోంధల్ సినిమాను నేను ఇంకా చూడలేదు. నేను మాట్లాడేది కేవలం ఎంపిక ప్రక్రియ గురించి మాత్రమే' అని అనురాగ్ కశ్యప్ అన్నారు.

ప్రమోషన్స్ ఖర్చు వృథానే- అలా చేస్తేనే ఏమైనా ఛాన్స్!
అలాగే మన సినిమాలు అంతర్జాతీయ వేదికపై ఆదరణ పొందాల్సిన అవరం ఉందని ఈ సందర్భంగా చెప్పారు. అప్పుడే గ్లోబల్ లెవెల్​లో సినిమా వెళ్తుందని అన్నారు. 'ఏ సినిమా అయినా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్​లో సత్తా చాటాలంటే, భారత్ వెలుపల ఆ చిత్రాన్ని ప్రదర్శించడం ముఖ్యం. లేదంటే అమెరికన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ దక్కించుకోవాలి. అంతేకానీ ప్రమోషన్స్ కోసం ఎన్ని కోట్లు ఖర్చు చేసిన వృథానే. ముందుగా సినిమాకు ఏడాది ముగిసేలోపు అమెరికన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ దక్కించుకోవాలి. ఇప్పుడు గోంధల్ రేసులో ఉంది. అందుకే వాళ్లు ముందుగా ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్​లో సినిమాను ప్రదర్శించే ప్రయత్నాలు చేయాలి. అంతేకాకుండా ప్రస్తుతం ఇఫ్పీ (IFFI) అనేది గుర్తింపు పొందిన భారతీయ చలనచిత్రోత్సవంగా ఉంది. ఒకవేళ 'గోంధల్' అక్కడ సిల్వర్ పీకాక్ గెలుచుకుంటే, ఈ సినిమాను ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్​కు తీసుకెళ్లేందుకు నేషనల్ ఫిల్మ్ డెవలప్​మెంట్ కార్పోరేషన్ (NFDC) ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించాలి' అని అన్నారు.

సినిమా చూసి మాట్లాడండి
మరోవైపు, గోంధల్​పై వస్తున్న విమర్శలకు డైరెక్టర్​ సంతోష్ దావఖర్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఒక అభిప్రాయానికి వచ్చే ముందు సినిమా చూడాలని దావఖర్ కోరారు. ఒక కొత్త దర్శకుడి నుంచి ఈ సినిమా వచ్చిందని, దీనిని మరాఠీ సంస్కృతి మిళితం చేసిన సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్‌గా అభివర్ణించారు. ఈ క్రమంలో అనురాగ్ వ్యాఖ్యలపైనా స్పందించారు. అనురాగ్ కశ్యప్ వ్యాఖ్యలపై గోంధల్ డైరెక్టర్ సంతోష్ దావఖర్ స్పందించారు. 'నేను అనురాగ్ కశ్యప్ మేకింగ్​ను ఎంతో గౌరవిస్తా. గతంలో ఓ ఫ్లైట్​లో ప్రయాణిస్తుండగా ఆయన్ని కలిశాను. అప్పుడు గోంధాల్ సినిమా గురించి ఆయనకు చెప్పాను. దానికి ఆయన రియాక్ట్ అయి సినిమాను చూస్తానని అన్నారు. అయితే ఈ చిత్రం ముంబయిలో ప్రదర్శితం కాలేదు. ఈ సినిమాను థియేట్రికల్ ఎక్స్​పీరియన్స్ కోసం తీశాం. ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్​తో మరాఠీ సంస్కృతిని ప్రతిబింబించే విధంగా దీన్ని తెరకెక్కించాం. అందుకే గోంధల్ గురించి మాట్లాడే ముందు దయచేసి సినిమాను చూడండి. ఆ తర్వాత మాట్లాడితే బాగుంటుంది' అని సంతోష్ దావఖర్ పేర్కొన్నారు.

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