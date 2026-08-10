నాలుగు సినిమాలకే రూ. 250 కోట్ల కలెక్షన్లు!- ఆ హీరోయిన్కు 100 శాతం సక్సెస్ రేట్
టాలీవుడ్లో వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతున్న యంగ్ బ్యూటీ - ఆమె సినిమాలపై కాసుల వర్షం- ఇంతకీ ఎవరంటే?
Published : August 10, 2026 at 12:02 PM IST
Lucky Charm Heroine : ఆ హీరోయిన్ తీసినవి నాలుగు సినిమాలే అయినప్పటికీ అవన్నీ సూపర్ హిట్. అంతేనా అవి మంచి వసూళ్లు కూడా అందుకున్నాయి. ఫస్ట్ మూవీ నుంచి ఇప్పటి వరకూ ఆమె నటించిన చిత్రాలన్నీ కమర్షియల్ హిట్స్గా నిలిచాయి. వీటి కలెక్షన్స్ దాదాపు రూ. 250 కోట్లకుపైమాటే! దీంతో ఆమె ఇండస్ట్రీకి లక్కీ ఛార్మ్ అని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు! ఇంతకీ ఆ హీరోయిన్ ఎవరు? ఆమె తీసిన ఆ సినిమాలేంటి? ఇప్పుడు చూద్దాం!
100 స్ట్రైక్ రేట్
మనం పైన మాట్లాడుకున్న హీరోయిన్ ఎవరో కాదు. ఒడిశా భామ రితికా నాయక్. మోడలింగ్లో రాణిస్తున్న రోజుల్లో 'అశోక వనంలో అర్జున కల్యాణం'తో తొలి అవకాశం అందుకున్నారు. ఈ సినిమాతోనే తెలుగు ఇండస్ట్రీకి పరిచమయ్యారు రితికా నాయక్. తొలి సినిమాతోనే మంచి విజయాన్ని అందుకోగా ఇది బాక్సాఫీస్ వద్ద దాదాపు రూ. 5 కోట్ల వసూళ్లను అందుకుంది. ఆ తర్వాత రెండో మూవీ 'హాయ్ నాన్న'లో అతిథి పాత్రలో మెరిశారు. ఈ మూవీ సూపర్హిట్గా నిలిచి రూ. 75 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్స్ సాధించింది. ఇక గతేడాది తేజ సజ్జాకు జోడీగా 'మిరాయ్' లో నటించగా, ఇది బ్లాక్బస్టర్ హిట్గా నిలిచి ఏకంగా దాదాపు రూ.150+ కలెక్షన్స్ను సాధించింది. దీంతో రితికా కెరీర్లోనే ఈ సినిమా బిగ్ హిట్గా నిలిచింది.
కొరియన్తో థియేటర్లలో సందడి
ఈమె నటించిన తాజా సినిమా 'కొరియన్ కనకరాజు' పాజిటివ్ టాక్ అందుకుని, కలెక్షన్ల పరంగా దూసుకుపోతుంది. ప్రస్తుతం థియేటర్లో ఆడియెన్స్ను అలరిస్తున్న ఈ సినిమా మూడు రోజుల్లోనే ఏకంగా రూ. 35 కోట్ల వసూళ్లను అందుకున్నట్లు మేకర్స్ తెలిపారు. ఈ వసూళ్లు రాబోయే రోజుల్లో మరింత పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ విధంగా చూస్తే రితికా నాయక్ చేసిన నాలుగు సినిమాల కలెక్షన్లే దాదాపు రూ. 250 కోట్లకు పైగా ఉన్నాయన్న మాట! అలా ఆమె ఇప్పటిదాకా నటించిన నాలుగు సినిమాలు హిట్ కావడంతో 100 శాతం సక్సెస్ రేట్తో కొనసాగుతున్నారు.
ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న పాత్రలకే గ్రీన్ సిగ్నల్
విశ్వక్సేన్ హీరోగా డైరెక్టర్ రవి కిరణ్ కోలా దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'అశోకవనంలో అర్జున కల్యాణం' లో రితికానాయక్ వసుధ అనే క్యారెక్టర్లో అలరించారు. ఇందులో కథను కీలక మలుపు తిరిగే పాత్రలో ఈమె కనిపిస్తారు. ట్రెడిషనల్ పెళ్లి చూపులు, ఫ్యామిలీ మధ్య నెలకొనే డ్రామా మధ్యలో ఉన్న యువతిగా వసుధ క్యారెక్టర్ స్టోరీలో ఇంపార్టెన్స్ను క్రియేట్ చేస్తుంది. అదే విధంగా తేజ సజ్జా హీరోగా తెరకెక్కిన 'మిరాయ్' లో కథానాయకుడికి మంచి మార్గం చూపించే మెంటార్ సన్యాసి పాత్రలో కనిపిస్తారు. హీరో తన లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి చేసే ప్రయత్నంలో కీలక సూచనలిచ్చే పాత్రలో రితికా నాయక్ కనిపిస్తారు. పురాతన రహస్యాలు, వేదాలకు సంబంధించిన అంశాలపై మార్గదర్శకత్వం చేస్తూ స్టోరీని ఈ క్యారెక్టర్ ముందుకు నడిపిస్తుంది.
హ్యాట్రిక్ హీరోయిన్గా
విలక్షణ నటుడు వరుణ్తేజ్ లేటెస్ట్ హర్రర్ కామెడీతో రితికా నాయక్ హ్యాట్రిక్ విజయాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు. ఇందులో చైత్ర పాత్రలో రితికా కనిపిస్తారు. కొరియా కల్చర్పై ఉన్న ప్రేమతో చైత్ర ఓ కియా ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసే క్యారెక్టర్లో రితికా అలరిస్తారు.
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